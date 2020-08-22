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https://ria.ru/20200822/rekord-1576130759.html
В Книге Гиннесса не зарегистрировали рекорд из-за санкций против России
Холдинг "Технодинамика" (входит в "Ростех") развернул в небе над Подмосковьем российский триколор площадью пять тысяч квадратных метров, но рекорд не... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T13:18
2020-08-22T17:45
технодинамика
игорь насенков
книга рекордов гиннесса
российская академия наук
ростех
московская область (подмосковье)
краснодарский край
оаэ
общество
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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> Холдинг "<a href="http://ria.ru/organization_Tekhnodinamika/" target="_blank" data-auto="true">Технодинамика</a>" (входит в "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>") развернул в небе над <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковьем</a> российский триколор площадью пять тысяч квадратных метров, но рекорд не зарегистрировали в Книге Гиннесса из-за санкций в отношении России, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга."Приглашенные эксперты Книги "Гиннесс. Мировые рекорды" зафиксировали рекорд, но отказались официально его регистрировать из-за санкций в отношении России", — сказали в компании.Представители Книги рекордов были на связи с организаторами мероприятия по Skype, так как не смогли приехать в Россию из-за пандемии коронавируса. На аэродроме, согласно правилам дистанционного утверждения мирового рекорда, присутствовали независимые наблюдатели и приглашенный эксперт, проводивший измерения разложенного на летном поле стяга. Им выступил ведущий инженер Института космических исследований <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Михаил Чулков. Он зафиксировал размеры — 91,72 метра на 54,95 метра. Действующий рекорд принадлежит представителям <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>, которые раскрыли в небе государственный флаг размером 4885,65 квадратного метра.Специально для пошива стяга на фабрике "Передовая текстильщица" создали сверхтонкую ткань, вес которой не превышает 18 граммов на метр. Гигантские полотна (ширина одного составляет около метра) сшивали в единый стяг в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарском крае</a> на предприятии "Символ", специализирующемся на производстве государственной символики. Сшить ткань нужно было так, чтобы, с одной стороны, стыки не были заметны, с другой, чтобы шов гарантированно держал нагрузки и при этом не добавлял лишнего веса.Флаг вместе с грузовой системой укладывался в специальный ранец, задача которого не только держать вес, но еще быть стабильным в состоянии свободного падения (не раскрываться раньше времени) и гарантированно расчековываться в воздухе, когда потребуется. Для прыжка использовали экспериментальную систему типа "крыло", разработанную НИИ парашютостроения.Сложнейший прыжок совершил Олег Тощев, инструктор по парашютно-десантной подготовке "Аэрограда Коломна". За его плечами колоссальный опыт и почти четыре тысячи прыжков.Как заявил гендиректор "Технодинамики" <a href="http://ria.ru/person_Igor_Nasenkov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Насенков</a>, рекорд можно не зарегистрировать, но его нельзя отменить. "Он состоялся и вошел в историю. Тем самым мы подтвердили наши лидерские позиции в области производства парашютных систем и мастерства наших спортсменов не только в России, но и в мире", — сказал он.
https://rsport.ria.ru/20200525/1571975073.html
https://ria.ru/20200822/flag-1576025082.html
Да хватит уже использовать все эти мерзкие западные бренды - книга гиннеса, нобелевская премия и т.д. От них просто тошнит. Запретить эту дурацкую книгу в России, а премии присуждать свои. И так ясно, что все эти бренды - рекламное обслуживание западной экспансии и гнилой идеологии. Нобелевскую я откровенно презираю после того как в 1901 году вместо Льва Толстого её присудили какому-то Рене Франсуа Арман Сюлли Прюдому, которого уже никто не помнит - что за фрукт. А книга гиннеса - это по-моему вообще книга для глупых. Запад будет использовать любые средства чтобы дразнить русских. Единственный способ - это показать, что все их "бренды" придуманы не для умных русских, а для их родной лохатуры.
117
Надо зарегистрировать рекорд количества самих санкций против России)*...займитесь,дарю идею)*
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московская область (подмосковье)
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технодинамика, игорь насенков, книга рекордов гиннесса, российская академия наук, ростех, московская область (подмосковье), краснодарский край, оаэ, общество

В Книге Гиннесса не зарегистрировали рекорд из-за санкций против России

13:18 22.08.2020 (обновлено: 17:45 22.08.2020)
14828
© Фото : "Технодинамика"Российский триколор площадью 5 тысяч квадратных метров, развернутый в небе над Подмосковьем
Российский триколор площадью 5 тысяч квадратных метров, развернутый в небе над Подмосковьем
© Фото : "Технодинамика"
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Холдинг "Технодинамика" (входит в "Ростех") развернул в небе над Подмосковьем российский триколор площадью пять тысяч квадратных метров, но рекорд не зарегистрировали в Книге Гиннесса из-за санкций в отношении России, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.
"Приглашенные эксперты Книги "Гиннесс. Мировые рекорды" зафиксировали рекорд, но отказались официально его регистрировать из-за санкций в отношении России", — сказали в компании.
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Представители Книги рекордов были на связи с организаторами мероприятия по Skype, так как не смогли приехать в Россию из-за пандемии коронавируса. На аэродроме, согласно правилам дистанционного утверждения мирового рекорда, присутствовали независимые наблюдатели и приглашенный эксперт, проводивший измерения разложенного на летном поле стяга. Им выступил ведущий инженер Института космических исследований РАН Михаил Чулков. Он зафиксировал размеры — 91,72 метра на 54,95 метра. Действующий рекорд принадлежит представителям ОАЭ, которые раскрыли в небе государственный флаг размером 4885,65 квадратного метра.
Специально для пошива стяга на фабрике "Передовая текстильщица" создали сверхтонкую ткань, вес которой не превышает 18 граммов на метр. Гигантские полотна (ширина одного составляет около метра) сшивали в единый стяг в Краснодарском крае на предприятии "Символ", специализирующемся на производстве государственной символики. Сшить ткань нужно было так, чтобы, с одной стороны, стыки не были заметны, с другой, чтобы шов гарантированно держал нагрузки и при этом не добавлял лишнего веса.
Флаг вместе с грузовой системой укладывался в специальный ранец, задача которого не только держать вес, но еще быть стабильным в состоянии свободного падения (не раскрываться раньше времени) и гарантированно расчековываться в воздухе, когда потребуется. Для прыжка использовали экспериментальную систему типа "крыло", разработанную НИИ парашютостроения.
Сложнейший прыжок совершил Олег Тощев, инструктор по парашютно-десантной подготовке "Аэрограда Коломна". За его плечами колоссальный опыт и почти четыре тысячи прыжков.

"На следующий день после прыжка и проведения всех формальных процедур представители Книги "Гиннесс. Мировые рекорды" направили в адрес "Технодинамики" письмо, в котором сообщили, что "в связи с торговыми ограничениями между компанией "Технодинамика" и Соединенными Штатами у нас нет другого выбора, кроме как немедленно отозвать наши услуги", — отметили в холдинге.

Как заявил гендиректор "Технодинамики" Игорь Насенков, рекорд можно не зарегистрировать, но его нельзя отменить. "Он состоялся и вошел в историю. Тем самым мы подтвердили наши лидерские позиции в области производства парашютных систем и мастерства наших спортсменов не только в России, но и в мире", — сказал он.
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ТехнодинамикаИгорь НасенковКнига рекордов ГиннессаРоссийская академия наукРостехМосковская область (Подмосковье)Краснодарский крайОАЭОбщество
Популярные комментарии
Да хватит уже использовать все эти мерзкие западные бренды - книга гиннеса, нобелевская премия и т.д. От них просто тошнит. Запретить эту дурацкую книгу в России, а премии присуждать свои. И так ясно, что все эти бренды - рекламное обслуживание западной экспансии и гнилой идеологии. Нобелевскую я откровенно презираю после того как в 1901 году вместо Льва Толстого её присудили какому-то Рене Франсуа Арман Сюлли Прюдому, которого уже никто не помнит - что за фрукт. А книга гиннеса - это по-моему вообще книга для глупых. Запад будет использовать любые средства чтобы дразнить русских. Единственный способ - это показать, что все их "бренды" придуманы не для умных русских, а для их родной лохатуры.
22 августа, 14:17
НМНиколай Маров
11130102
Надо зарегистрировать рекорд количества самих санкций против России)*...займитесь,дарю идею)*
22 августа, 13:45
галина волох ( Морозова )
45260202
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