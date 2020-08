https://ria.ru/20200822/raskhody-1576148422.html

Организаторы перевозки Навального оценили расходы на транспортировку

Миссия по транспортировке в Берлин блогера Алексея Навального стоила дорого, но расходы взяли на себя частные лица, заявил глава фонда Cinema for Peace Яка... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T15:36

2020-08-22T15:36

2020-08-22T15:36

госпитализация алексея навального в омске

алексей навальный

германия

омск

берлин (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576136077_8:0:1135:634_1400x0_80_0_0_0be08871ca15867467df7f32e9b564a1.jpg

<strong>БЕРЛИН, 22 авг - РИА Новости.</strong> Миссия по транспортировке в Берлин блогера Алексея Навального стоила дорого, но расходы взяли на себя частные лица, заявил глава фонда Cinema for Peace Яка Бизил.Навального доставили в Берлин утром в субботу, сейчас врачи больницы "Шарите" проводят диагностику.По словам Бизила, согласование "что ему можно выехать" от российских властей поступило в 22.00 пятницы по омскому времени."Немецкие налогоплательщики вообще не платят, это все было оплачено частными средствами, ни фонды, ни общественные средства не были задействованы", - заявил он журналистам. Бизил добавил, что "было очень дорого сделать это так быстро", но в итоге частные лица взяли расходы на себя. Он не стал называть их, отметив, что "это не имеет никакого значения".Он также сообщил, что лично не знаком с Навальным."Я с ним лично не знаком. Конечно, я знаю, кто он, но личных отношений с ним нет. Мы в Cinema for Peace никак не связаны с российской политикой, это была гуманитарная миссия", - заявил он.Бизил подчеркнул, что миссия была организована частным порядком, "правительство (ФРГ) не участвовало". При этом он отметил, что правительство было проинформировано, а заявления канцлера Ангелы Меркель о готовности Германии помочь Навальному "сыграли определенную роль".Говоря о реакции супруги Навального Юлии, он отметил, что "она спокойна"."Для нее это облегчение, что эта сибирская одиссея закончилась", - добавил он.В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме. Замглавврача больницы Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщал, что по итогам исследований ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявлено. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил, что медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки Навального в берлинскую клинику "Шарите" и прислала в пятницу в Омск самолет. Однако, по словам главврача омской больницы, врачебный консилиум пришел к выводу о невозможности транспортировки, чтобы не рисковать жизнью пациента. Консилиум с участием немецких медиков принял решение оставить Навального в больнице до стабилизации его состояния. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле не видят препятствий для транспортировки Навального для лечения за рубеж, кроме врачебного решения.Вечером в пятницу омские врачи разрешили транспортировку: состояние пациента стабилизировалось, а родственники - жена и брат - взяли на себя риски при перелете. Сам вылет задержали до утра субботы по местному времени по просьбе немецкой бригады, так как пилотам нужен был отдых. Утром в субботу самолет с ним прибыл в Берлин, блогера доставили в клинику "Шарите". В фонде, организовавшем перевозку Навального, заявили, что он хорошо перенес полет, его состояние не ухудшилось, но остается критическим.

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html

Alex Montie Ага! А полиция в Германии - тоже из "частных фондов" финансируется? 8) 58

Исай Исаев Кажется россиянам очень известны эти "частные лица"! ведь короля играет не только свита, но и те кому он выгоден на роли короля..... 50

19

германия

омск

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры транспортировки Алексея Навального из омской больницы в Берлин Бригада медиков вывезла блогера Алексея Навального из отделения острых отравлений омской больницы скорой медицинской помощи №1 и погрузила в реанимобиль, который должен доставить его в аэропорт, откуда его отправят самолетом в Германию, передает корреспондент РИА Новости. Ранее омские врачи разрешили вывезти Навального на лечение за рубеж. За блогером в Омск прилетела бригада немецких медиков, с ними провели консультации. По словам врачей, мозг Навального находится в стабильном состоянии, сейчас угрозы его жизни нет. При этом вылет самолета отложили до утра по просьбе немецкой медицинской бригады. Как передает корреспондент РИА Новости, реанимобиль приехал к отделению острых отравлений омской больницы после 5.00 (2:00 мск). Бригада медиков выгрузила каталку для перевозки пациента и зашла в приемное отделение. 2020-08-22T15:36 true PT1M37S

Полиция перегородила проезд в приемный покой больницы в Берлине, куда доставили Навального У клиники в Берлине, куда привезли Навального, значительно усилена охрана. Полиция перегородила проезд в приемный покой, журналистов попросили освободить площадку перед входом. 2020-08-22T15:36 true PT0M33S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, германия, омск, берлин (город), в мире