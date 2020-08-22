В Минске завершилась акция протеста
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МИНСК. 22 авг - РИА Новости. Акция протеста на Площади независимости в столице Белоруссии завершилась, передает корреспондент РИА Новости.
Как передает корреспондент РИА Новости, всего в акции участвовали около 3 тысяч человек, рассредоточенных по разным частям Площади независимости. Число рассчитывалось исходя из занятой людьми площади с учётом концентрации людей на квадратный метр.
Сейчас на площади остаются люди, поющие песни белорусской группы "Ляпис Трубецкой". До этого на площади также находились участники протестного велопробега.
Полиции на акции корреспондент РИА Новости не заметил. Городские власти в проведение акции не вмешивались, за исключением того, что памятник Ленину огородили забором.
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На площадь пришёл и член координационного совета оппозиции Павел Латушко, но в самой акции он участия не принимал.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих, по официальным данным властей, скончались.
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