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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200822/protest-1576187177.html
В Минске завершилась акция протеста
Акция протеста на Площади независимости в столице Белоруссии завершилась, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T22:53
2020-08-22T22:53
протесты в белоруссии
павел латушко
светлана тихановская
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК. 22 авг - РИА Новости. </strong>Акция протеста на Площади независимости в столице Белоруссии завершилась, передает корреспондент РИА Новости.Как передает корреспондент РИА Новости, всего в акции участвовали около 3 тысяч человек, рассредоточенных по разным частям Площади независимости. Число рассчитывалось исходя из занятой людьми площади с учётом концентрации людей на квадратный метр.Сейчас на площади остаются люди, поющие песни белорусской группы "<a href="http://ria.ru/organization_Ljapis_Trubeckojj/" target="_blank" data-auto="true">Ляпис Трубецкой</a>". До этого на площади также находились участники протестного велопробега.Полиции на акции корреспондент РИА Новости не заметил. Городские власти в проведение акции не вмешивались, за исключением того, что памятник <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Lenin_Vladimir_Uljanov/" target="_blank" data-auto="true">Ленину</a> огородили забором.На площадь пришёл и член координационного совета оппозиции <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a>, но в самой акции он участия не принимал.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих, по официальным данным властей, скончались.
https://ria.ru/20200820/1575986661.html
В очередной раз щи из топора сварить не получилось) Завтра из двух топоров пробовать будут)))
24
Без огонька как то, без огонька......
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8
минск
белоруссия
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павел латушко, светлана тихановская, минск, белоруссия, в мире

В Минске завершилась акция протеста

22:53 22.08.2020
5243
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМирная акция протеста в Минске
Мирная акция протеста в Минске
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МИНСК. 22 авг - РИА Новости. Акция протеста на Площади независимости в столице Белоруссии завершилась, передает корреспондент РИА Новости.
Как передает корреспондент РИА Новости, всего в акции участвовали около 3 тысяч человек, рассредоточенных по разным частям Площади независимости. Число рассчитывалось исходя из занятой людьми площади с учётом концентрации людей на квадратный метр.
Сейчас на площади остаются люди, поющие песни белорусской группы "Ляпис Трубецкой". До этого на площади также находились участники протестного велопробега.
Полиции на акции корреспондент РИА Новости не заметил. Городские власти в проведение акции не вмешивались, за исключением того, что памятник Ленину огородили забором.
Участники акции протеста в Минске
20 августа, 08:00
В чем главное отличие минского майдана от киевского
На площадь пришёл и член координационного совета оппозиции Павел Латушко, но в самой акции он участия не принимал.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих, по официальным данным властей, скончались.

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Обсудить 8
Протесты в БелоруссииПавел ЛатушкоСветлана ТихановскаяМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
В очередной раз щи из топора сварить не получилось) Завтра из двух топоров пробовать будут)))
22 августа, 23:02
Александр Невский
6140004
Без огонька как то, без огонька......
22 августа, 23:11
Арсений Новиков
790003
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