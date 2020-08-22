https://ria.ru/20200822/protest-1576187177.html

В Минске завершилась акция протеста

Акция протеста на Площади независимости в столице Белоруссии завершилась, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T22:53

2020-08-22T22:53

2020-08-22T22:53

протесты в белоруссии

павел латушко

светлана тихановская

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576187127_0:168:3046:1881_1400x0_80_0_0_4694443d26e2ee7c758377a73a1a1aa8.jpg

<strong>МИНСК. 22 авг - РИА Новости. </strong>Акция протеста на Площади независимости в столице Белоруссии завершилась, передает корреспондент РИА Новости.Как передает корреспондент РИА Новости, всего в акции участвовали около 3 тысяч человек, рассредоточенных по разным частям Площади независимости. Число рассчитывалось исходя из занятой людьми площади с учётом концентрации людей на квадратный метр.Сейчас на площади остаются люди, поющие песни белорусской группы "<a href="http://ria.ru/organization_Ljapis_Trubeckojj/" target="_blank" data-auto="true">Ляпис Трубецкой</a>". До этого на площади также находились участники протестного велопробега.Полиции на акции корреспондент РИА Новости не заметил. Городские власти в проведение акции не вмешивались, за исключением того, что памятник <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Lenin_Vladimir_Uljanov/" target="_blank" data-auto="true">Ленину</a> огородили забором.На площадь пришёл и член координационного совета оппозиции <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a>, но в самой акции он участия не принимал.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих, по официальным данным властей, скончались.

https://ria.ru/20200820/1575986661.html

Александр Невский В очередной раз щи из топора сварить не получилось) Завтра из двух топоров пробовать будут))) 24

Арсений Новиков Без огонька как то, без огонька...... 19

8

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел латушко, светлана тихановская, минск, белоруссия, в мире