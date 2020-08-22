Оппозиция пока не определила нового кандидата в президенты Белоруссии
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники митинга оппозиции возле Минского моторного завода
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 22 авг - РИА Новости. Кандидат от оппозиции в случае новых президентских выборов в Белоруссии пока не определен, сказал РИА Новости член президиума Координационного совета оппозиции (КС), бывший министр культуры Павел Латушко.
"Кандидат пока не определен, об этом речи даже не может идти", - заявил Латушко. Перед выборами, по его словам, нужно решить две задачи. Во-первых, как считает политик, нужно разобраться со случаями насилия в отношении граждан Белоруссии, разобраться с нарушением их прав и свобод. Во-вторых, необходимо, чтобы Верховный суд Белоруссии рассмотрел жалобы на уже проведенные выборы.
"Если Верховный суд примет правовое решение, что новые выборы будут, то мы и будем говорить о кандидатах и политических силах", - подчеркнул Латушко.
Политик рассказал, что на допрос в Следственный комитет вызван еще один, третий член Координационного совета Белоруссии. Латушко не уточнил, о ком идет речь.
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Член КС пояснил, почему писательница, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич не участвует активно в работе Координационного совета и не проявляет себя в публичном поле. "Пока ее здоровье не совсем позволяет активно участвовать в процессе. Дальше я бы не хотел комментировать", - заявил он.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих, по официальным данным властей, скончались.
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