https://ria.ru/20200822/oppozitsiya-1576186066.html

Оппозиция пока не определила нового кандидата в президенты Белоруссии

Кандидат от оппозиции в случае новых президентских выборов в Белоруссии пока не определен, сказал РИА Новости член президиума Координационного совета оппозиции... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T21:15

2020-08-22T21:15

2020-08-22T21:15

протесты в белоруссии

павел латушко

светлана тихановская

светлана алексиевич

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 22 авг - РИА Новости.</strong> Кандидат от оппозиции в случае новых президентских выборов в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> пока не определен, сказал РИА Новости член президиума Координационного совета оппозиции (КС), бывший министр культуры <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a>."Кандидат пока не определен, об этом речи даже не может идти", - заявил Латушко. Перед выборами, по его словам, нужно решить две задачи. Во-первых, как считает политик, нужно разобраться со случаями насилия в отношении граждан Белоруссии, разобраться с нарушением их прав и свобод. Во-вторых, необходимо, чтобы Верховный суд Белоруссии рассмотрел жалобы на уже проведенные выборы."Если Верховный суд примет правовое решение, что новые выборы будут, то мы и будем говорить о кандидатах и политических силах", - подчеркнул Латушко.Политик рассказал, что на допрос в Следственный комитет вызван еще один, третий член Координационного совета Белоруссии. Латушко не уточнил, о ком идет речь.Член КС пояснил, почему писательница, нобелевский лауреат <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Алексиевич</a> не участвует активно в работе Координационного совета и не проявляет себя в публичном поле. "Пока ее здоровье не совсем позволяет активно участвовать в процессе. Дальше я бы не хотел комментировать", - заявил он.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих, по официальным данным властей, скончались.

https://ria.ru/20200820/1575986661.html

https://ria.ru/20200822/zabastovka-1576112982.html

Ярослав Погодин Польша и Литва подскажут 54

Damir Aliev чо, страшно ставить домохозяйку руководить страной? то-то 46

20

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел латушко, светлана тихановская, светлана алексиевич, белоруссия, в мире