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РБК: в офисах РЖД прошли обыски
Следственный комитет провел обыски в нескольких офисах РЖД из-за проверки контрактов подрядчиков компании, заключенных до 2015 года. Об этом сообщает РБК со... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T17:10
2020-08-22T17:57
олег белозеров
анатолий чабунин
следственный комитет россии (ск рф)
ржд
александр бастрыкин
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">Следственный комитет</a> провел обыски в нескольких офисах <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/" target="_blank" data-auto="true">РЖД</a> из-за проверки контрактов подрядчиков компании, заключенных до 2015 года. Об этом сообщает <a href="https://www.rbc.ru/business/22/08/2020/5f3eb4809a79478cbe2216dd?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> со ссылкой на источники.На прошлой неделе сотрудники СК во время проверки "парализовали" работу нескольких подразделений центрального аппарата перевозчика. Утверждается, что обыски проходили в офисе заместителя гендиректора РЖД <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_CHabunin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолия Чабунина</a>, занимающегося вопросами внутреннего контроля и аудита, и, предположительно, у замгендиректора — начальника Центральной дирекции управления движением Павла Иванова.Действия следователей якобы связаны с нарушениями подрядчиков монополии по вопросу расчетов с региональными бюджетами. Нынешние сотрудники компании не фигурируют в расследовании.По словам источников, гендиректор РЖД <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Belozerov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Белозеров</a> планирует обратиться с жалобой к председателю СК <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александру Бастрыкину</a> из-за "превышения" следователями полномочий."В своем обращении генеральный директор монополии планирует сделать упор на том, что подобные действия подрывают авторитет компании", — заявили собеседники РБК.
https://ria.ru/20200821/dokhody-1576113107.html
Там писали, что ЗП главы ржд выросла в 2 раза. Вот где нужно искать.
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РИА Новости
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олег белозеров, анатолий чабунин, следственный комитет россии (ск рф), ржд, александр бастрыкин, происшествия

РБК: в офисах РЖД прошли обыски

17:10 22.08.2020 (обновлено: 17:57 22.08.2020)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЛоготип ОАО РЖД
Логотип ОАО РЖД
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Следственный комитет провел обыски в нескольких офисах РЖД из-за проверки контрактов подрядчиков компании, заключенных до 2015 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
На прошлой неделе сотрудники СК во время проверки "парализовали" работу нескольких подразделений центрального аппарата перевозчика. Утверждается, что обыски проходили в офисе заместителя гендиректора РЖД Анатолия Чабунина, занимающегося вопросами внутреннего контроля и аудита, и, предположительно, у замгендиректора — начальника Центральной дирекции управления движением Павла Иванова.
Действия следователей якобы связаны с нарушениями подрядчиков монополии по вопросу расчетов с региональными бюджетами. Нынешние сотрудники компании не фигурируют в расследовании.
По словам источников, гендиректор РЖД Олег Белозеров планирует обратиться с жалобой к председателю СК Александру Бастрыкину из-за "превышения" следователями полномочий.
"В своем обращении генеральный директор монополии планирует сделать упор на том, что подобные действия подрывают авторитет компании", — заявили собеседники РБК.
Председатель правления ОАО Российские железные дороги Олег Белозеров
21 августа, 20:14
Доходы главы РЖД в 2019 году выросли в два раза
1711512024
Обсудить 8
Олег БелозеровАнатолий ЧабунинСледственный комитет России (СК РФ)РЖДАлександр БастрыкинПроисшествия
Популярные комментарии
Там писали, что ЗП главы ржд выросла в 2 раза. Вот где нужно искать.
22 августа, 19:06
Я В ТАНКЕ
800102
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