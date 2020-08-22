https://ria.ru/20200822/obyski-1576160267.html

РБК: в офисах РЖД прошли обыски

Следственный комитет провел обыски в нескольких офисах РЖД из-за проверки контрактов подрядчиков компании, заключенных до 2015 года. Об этом сообщает РБК со... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T17:10

2020-08-22T17:10

2020-08-22T17:57

олег белозеров

анатолий чабунин

следственный комитет россии (ск рф)

ржд

александр бастрыкин

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">Следственный комитет</a> провел обыски в нескольких офисах <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/" target="_blank" data-auto="true">РЖД</a> из-за проверки контрактов подрядчиков компании, заключенных до 2015 года. Об этом сообщает <a href="https://www.rbc.ru/business/22/08/2020/5f3eb4809a79478cbe2216dd?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> со ссылкой на источники.На прошлой неделе сотрудники СК во время проверки "парализовали" работу нескольких подразделений центрального аппарата перевозчика. Утверждается, что обыски проходили в офисе заместителя гендиректора РЖД <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_CHabunin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолия Чабунина</a>, занимающегося вопросами внутреннего контроля и аудита, и, предположительно, у замгендиректора — начальника Центральной дирекции управления движением Павла Иванова.Действия следователей якобы связаны с нарушениями подрядчиков монополии по вопросу расчетов с региональными бюджетами. Нынешние сотрудники компании не фигурируют в расследовании.По словам источников, гендиректор РЖД <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Belozerov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Белозеров</a> планирует обратиться с жалобой к председателю СК <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александру Бастрыкину</a> из-за "превышения" следователями полномочий."В своем обращении генеральный директор монополии планирует сделать упор на том, что подобные действия подрывают авторитет компании", — заявили собеседники РБК.

https://ria.ru/20200821/dokhody-1576113107.html

Я В ТАНКЕ Там писали, что ЗП главы ржд выросла в 2 раза. Вот где нужно искать. 11

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег белозеров, анатолий чабунин, следственный комитет россии (ск рф), ржд, александр бастрыкин, происшествия