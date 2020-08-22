Врачи немецкой клиники готовят заявление о состоянии Навального
18:06 22.08.2020 (обновлено: 18:25 22.08.2020)
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© РИА Новости / Ангелина ТимофееваБольница Charite Berlin, куда был госпитализирован Алексей Навальный
БЕРЛИН, 22 авг - РИА Новости. Заявление лечащих врачей Алексея Навального в берлинской клинике Charite ожидается в понедельник, его формат обсуждается, заявила РИА Новости официальный представитель клиники Мануэла Цингл.
"Заявление лечащих врачей, возможно, последует в понедельник", - заявила Цингл и добавила, что в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, в настоящее время "формат обсуждается" - будет ли это пресс-конференция или письменное заявление.
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"В настоящее время обследования продолжаются, невозможно пока сказать, сколько они продлятся", - отметила она.
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме. Замглавврача больницы Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщал, что по итогам исследований ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявлено. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил, что медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки Навального в берлинскую клинику Charite и прислала в пятницу в Омск самолет. Вечером в пятницу омские врачи разрешили транспортировку: состояние пациента стабилизировалось, а родственники - жена и брат - взяли на себя риски при перелете. Сам вылет задержали до утра субботы по местному времени по просьбе немецкой бригады, так как пилотам нужен был отдых. Утром в субботу самолет с Навальным прибыл в Берлин, пациента доставили в клинику "Шарите". В фонде, организовавшем перевозку Навального, заявили, что он хорошо перенес полет, его состояние не ухудшилось, но остается критическим.