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https://ria.ru/20200822/navalnyy-1576167769.html
Врачи немецкой клиники готовят заявление о состоянии Навального
Заявление лечащих врачей Алексея Навального в берлинской клинике Charite ожидается в понедельник, его формат обсуждается, заявила РИА Новости официальный... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T18:06
2020-08-22T18:25
алексей навальный
госпитализация алексея навального в омске
германия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 22 авг - РИА Новости.</strong> Заявление лечащих врачей <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> в берлинской клинике Charite ожидается в понедельник, его формат обсуждается, заявила РИА Новости официальный представитель клиники Мануэла Цингл."Заявление лечащих врачей, возможно, последует в понедельник", - заявила Цингл и добавила, что в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, в настоящее время "формат обсуждается" - будет ли это пресс-конференция или письменное заявление."В настоящее время обследования продолжаются, невозможно пока сказать, сколько они продлятся", - отметила она.В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме. Замглавврача больницы Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщал, что по итогам исследований ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявлено. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил, что медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки Навального в берлинскую клинику Charite и прислала в пятницу в Омск самолет. Вечером в пятницу омские врачи разрешили транспортировку: состояние пациента стабилизировалось, а родственники - жена и брат - взяли на себя риски при перелете. Сам вылет задержали до утра субботы по местному времени по просьбе немецкой бригады, так как пилотам нужен был отдых. Утром в субботу самолет с Навальным прибыл в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a>, пациента доставили в клинику "Шарите". В фонде, организовавшем перевозку Навального, заявили, что он хорошо перенес полет, его состояние не ухудшилось, но остается критическим.
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html
А зачем повезли в Берлин, хотят похоронить рядом с бендерой?
87
Думаю на Россию хотят опять что-нибудь повешать,например мочу.
72
28
германия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Полиция перегородила проезд в приемный покой больницы в Берлине, куда доставили Навального
У клиники в Берлине, куда привезли Навального, значительно усилена охрана. Полиция перегородила проезд в приемный покой, журналистов попросили освободить площадку перед входом.
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алексей навальный, госпитализация алексея навального в омске, германия, в мире

Врачи немецкой клиники готовят заявление о состоянии Навального

18:06 22.08.2020 (обновлено: 18:25 22.08.2020)
51079
© РИА Новости / Ангелина ТимофееваБольница Charite Berlin, куда был госпитализирован Алексей Навальный
Больница Charite Berlin, куда был госпитализирован Алексей Навальный
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
БЕРЛИН, 22 авг - РИА Новости. Заявление лечащих врачей Алексея Навального в берлинской клинике Charite ожидается в понедельник, его формат обсуждается, заявила РИА Новости официальный представитель клиники Мануэла Цингл.
"Заявление лечащих врачей, возможно, последует в понедельник", - заявила Цингл и добавила, что в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, в настоящее время "формат обсуждается" - будет ли это пресс-конференция или письменное заявление.
Акции в поддержку Алексея Навального
21 августа, 17:49
Зачем нас убеждают поверить в отравление Навального
"В настоящее время обследования продолжаются, невозможно пока сказать, сколько они продлятся", - отметила она.
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме. Замглавврача больницы Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщал, что по итогам исследований ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявлено. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил, что медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки Навального в берлинскую клинику Charite и прислала в пятницу в Омск самолет. Вечером в пятницу омские врачи разрешили транспортировку: состояние пациента стабилизировалось, а родственники - жена и брат - взяли на себя риски при перелете. Сам вылет задержали до утра субботы по местному времени по просьбе немецкой бригады, так как пилотам нужен был отдых. Утром в субботу самолет с Навальным прибыл в Берлин, пациента доставили в клинику "Шарите". В фонде, организовавшем перевозку Навального, заявили, что он хорошо перенес полет, его состояние не ухудшилось, но остается критическим.
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Обсудить 28
Алексей НавальныйГоспитализация Алексея Навального в ОмскеГерманияВ мире
Популярные комментарии
А зачем повезли в Берлин, хотят похоронить рядом с бендерой?
22 августа, 18:12
Иван Грозный
452112018
Думаю на Россию хотят опять что-нибудь повешать,например мочу.
22 августа, 18:13
Вадим Борисов
45100629
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