Семья Навального сделает заявление о его состоянии в ближайшие дни
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОлег Навальный и Юлия Навальная у здания омской БСМП №1
Олег Навальный и Юлия Навальная у здания омской БСМП №1
БЕРЛИН, 22 авг - РИА Новости. Доставленный в Берлин для лечения Алексей Навальный находится в стабильном состоянии, его семья сделает заявление в ближайшие дни после получения дополнительных сведений о его здоровье, сообщил фонд Cinema for Peace, организовавший транспортировку блогера.
"Самолет с Алексеем Навальным на борту прибыл в Берлин. Он приземлился в 8.47 (9.47 мск). Наша гуманитарная миссия с Cinema for Peace выполнена. Его будут лечить в "Шарите". Семья опубликует заявление в следующие дни после того, как узнает больше о его состоянии", - говорится в заявлении фонда, поступившем в РИА Новости.
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме. Замглавврача больницы Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщал, что по итогам исследований ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявлено. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил, что медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки оппозиционера в берлинскую клинику "Шарите" и прислала в пятницу в Омск самолет. Однако, по словам главврача омской больницы, врачебный консилиум пришел к выводу о невозможности транспортировки, чтобы не рисковать жизнью пациента. Консилиум с участием немецких медиков принял решение оставить Навального в больнице до стабилизации его состояния. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле не видят препятствий для транспортировки Навального для лечения за рубеж, кроме врачебного решения.
Вечером в пятницу омские врачи разрешили транспортировку: состояние пациента стабилизировалось, а родственники - жена и брат - взяли на себя риски при перелете. Сам вылет задержали до утра субботы по местному времени по просьбе немецкой бригады, так как пилотам нужен был отдых. Утром в субботу самолет с ним прибыл в Берлин.