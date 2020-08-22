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https://ria.ru/20200822/navalnyy-1576124633.html
Семья Навального сделает заявление о его состоянии в ближайшие дни
Доставленный в Берлин для лечения Алексей Навальный находится в стабильном состоянии, его семья сделает заявление в ближайшие дни после получения дополнительных РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T11:25
2020-08-22T11:25
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
омск
берлин (город)
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<strong>БЕРЛИН, 22 авг - РИА Новости.</strong> Доставленный в Берлин для лечения <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> находится в стабильном состоянии, его семья сделает заявление в ближайшие дни после получения дополнительных сведений о его здоровье, сообщил фонд Cinema for Peace, организовавший транспортировку блогера."Самолет с Алексеем Навальным на борту прибыл в Берлин. Он приземлился в 8.47 (9.47 мск). Наша гуманитарная миссия с Cinema for Peace выполнена. Его будут лечить в "Шарите". Семья опубликует заявление в следующие дни после того, как узнает больше о его состоянии", - говорится в заявлении фонда, поступившем в РИА Новости.В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме. Замглавврача больницы Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщал, что по итогам исследований ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявлено. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил, что медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки оппозиционера в берлинскую клинику "Шарите" и прислала в пятницу в Омск самолет. Однако, по словам главврача омской больницы, врачебный консилиум пришел к выводу о невозможности транспортировки, чтобы не рисковать жизнью пациента. Консилиум с участием немецких медиков принял решение оставить Навального в больнице до стабилизации его состояния. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле не видят препятствий для транспортировки Навального для лечения за рубеж, кроме врачебного решения.Вечером в пятницу омские врачи разрешили транспортировку: состояние пациента стабилизировалось, а родственники - жена и брат - взяли на себя риски при перелете. Сам вылет задержали до утра субботы по местному времени по просьбе немецкой бригады, так как пилотам нужен был отдых. Утром в субботу самолет с ним прибыл в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a>.
https://ria.ru/20200822/navalnyy-1576123434.html
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576114013.html
Берлинская организация Cinema for Peace и клиника "Шарите" не хотят помочь больным детям в России? раз уж они такие добрые и гуманитарные? Жизнь детей не дороже жизни блогера, который теперь еще на халяву будет лечиться в Германии? Вот как так людям удается? на халяву живет, нигде не работа, на халяву везде катается. Даже лечится на халяву
12
вангую - заявит о том, как подло его отравил режим, и только посте ТРЕБОВАНИЯ жены к Путину, которого она по имени отчеству забыла как зовут - его вывезли и там спасли
12
12
омск
берлин (город)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, омск, берлин (город)

Семья Навального сделает заявление о его состоянии в ближайшие дни

11:25 22.08.2020
567
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОлег Навальный и Юлия Навальная у здания омской БСМП №1
Олег Навальный и Юлия Навальная у здания омской БСМП №1
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Олег Навальный и Юлия Навальная у здания омской БСМП №1
БЕРЛИН, 22 авг - РИА Новости. Доставленный в Берлин для лечения Алексей Навальный находится в стабильном состоянии, его семья сделает заявление в ближайшие дни после получения дополнительных сведений о его здоровье, сообщил фонд Cinema for Peace, организовавший транспортировку блогера.
"Самолет с Алексеем Навальным на борту прибыл в Берлин. Он приземлился в 8.47 (9.47 мск). Наша гуманитарная миссия с Cinema for Peace выполнена. Его будут лечить в "Шарите". Семья опубликует заявление в следующие дни после того, как узнает больше о его состоянии", - говорится в заявлении фонда, поступившем в РИА Новости.
Алексей Навальный
10:35
Немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме. Замглавврача больницы Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщал, что по итогам исследований ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявлено. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил, что медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки оппозиционера в берлинскую клинику "Шарите" и прислала в пятницу в Омск самолет. Однако, по словам главврача омской больницы, врачебный консилиум пришел к выводу о невозможности транспортировки, чтобы не рисковать жизнью пациента. Консилиум с участием немецких медиков принял решение оставить Навального в больнице до стабилизации его состояния. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле не видят препятствий для транспортировки Навального для лечения за рубеж, кроме врачебного решения.
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
Вчера, 20:41
Эксперт рассказал о веществе, найденном на руках Навального
Вечером в пятницу омские врачи разрешили транспортировку: состояние пациента стабилизировалось, а родственники - жена и брат - взяли на себя риски при перелете. Сам вылет задержали до утра субботы по местному времени по просьбе немецкой бригады, так как пилотам нужен был отдых. Утром в субботу самолет с ним прибыл в Берлин.
51420213
Обсудить 12
Госпитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйОмскБерлин (город)
Популярные комментарии
Берлинская организация Cinema for Peace и клиника "Шарите" не хотят помочь больным детям в России? раз уж они такие добрые и гуманитарные? Жизнь детей не дороже жизни блогера, который теперь еще на халяву будет лечиться в Германии? Вот как так людям удается? на халяву живет, нигде не работа, на халяву везде катается. Даже лечится на халяву
22 августа, 11:34
О Ольга Занкова
720102
вангую - заявит о том, как подло его отравил режим, и только посте ТРЕБОВАНИЯ жены к Путину, которого она по имени отчеству забыла как зовут - его вывезли и там спасли
22 августа, 11:36
О Ольга Занкова
720102
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