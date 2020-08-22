Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200822/navalnyy-1576122499.html
Самолет с Навальным на борту прибыл в Берлин
Самолет с Алексеем Навальным на борту приземлился в берлинском аэропорту, следует из данных сервиса FlightRadar. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T09:54
2020-08-22T10:57
дмитрий песков
москва
омск
берлин (город)
общество
госпитализация алексея навального в омске
россия
алексей навальный
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576122811_0:20:2488:1420_1400x0_80_0_0_ad8cda520487e524753770ff8df5477d.jpg
<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> Самолет с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> на борту приземлился в берлинском аэропорту, следует из данных сервиса FlightRadar.Судно Bombardier Challenger 604 прибыло в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> из омского аэропорта в 8:47 по местному времени (9:47 мск).По данным сервиса, пунктом прибытия значился берлинский аэропорт Шенефельд. Однако, судя по интерактивной карте ресурса, самолет посадили в аэропорту Тегель. Он расположен недалеко от центра Берлина, в северо-западной части города, тогда как Шенефельд находится на небольшом расстоянии к юго-востоку от немецкой столицы.Ожидается, что Навального будут лечить в клинике "Шарите". По данным немецких СМИ, он находится в стабильном состоянии.Госпитализация Алексея НавальногоВ четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Блогеру в полете стало плохо, после посадки его поместили в реанимацию. Состояние пациента оценивали как тяжелое, он находится в коме.На борту, по данным авиакомпании <a href="http://ria.ru/organization_S7_Airlines/">S7</a>, пассажир ничего не ел и не пил. Перед вылетом он выпил чай в кофейне аэропорта.Омские медики не выявили ядов и следов их пребывания в крови и моче пациента. Врачи считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.После консилиума российских и немецких врачей и стабилизации состояния Навального родственникам разрешили перевезти его в клинику в Германию.
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576115091.html
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576112244.html
Вы бы людей и детей спасали, а этот продажный чёрт пусть за свой счёт лечится.
247
Если завтра , не дай бог, с Путиным что то случится. Будет ли вся страна следить за его состоянием так же как она следит за состоянием Алексея Анатольевича??
201
211
москва
омск
берлин (город)
россия
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576122811_333:0:2488:1616_1400x0_80_0_0_633a005274011714384572bbd293ccf3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, москва, омск, берлин (город), общество, госпитализация алексея навального в омске, россия, алексей навальный, германия, в мире

Самолет с Навальным на борту прибыл в Берлин

09:54 22.08.2020 (обновлено: 10:57 22.08.2020)
80389
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЧастный самолет, перевозящий блогера Алексея Навального, в аэропорту Омске
Частный самолет, перевозящий блогера Алексея Навального, в аэропорту Омске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Самолет с Алексеем Навальным на борту приземлился в берлинском аэропорту, следует из данных сервиса FlightRadar.
Судно Bombardier Challenger 604 прибыло в Берлин из омского аэропорта в 8:47 по местному времени (9:47 мск).
По данным сервиса, пунктом прибытия значился берлинский аэропорт Шенефельд. Однако, судя по интерактивной карте ресурса, самолет посадили в аэропорту Тегель. Он расположен недалеко от центра Берлина, в северо-западной части города, тогда как Шенефельд находится на небольшом расстоянии к юго-востоку от немецкой столицы.
Ожидается, что Навального будут лечить в клинике "Шарите". По данным немецких СМИ, он находится в стабильном состоянии.
Олег Навальный и Юлия Навальная у здания омской БСМП №1
Вчера, 21:41
Навальную предупредили о возможном ухудшении состояния мужа при перелете

Госпитализация Алексея Навального

В четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру в полете стало плохо, после посадки его поместили в реанимацию. Состояние пациента оценивали как тяжелое, он находится в коме.
На борту, по данным авиакомпании S7, пассажир ничего не ел и не пил. Перед вылетом он выпил чай в кофейне аэропорта.
Омские медики не выявили ядов и следов их пребывания в крови и моче пациента. Врачи считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
После консилиума российских и немецких врачей и стабилизации состояния Навального родственникам разрешили перевезти его в клинику в Германию.
Алексей Навальный
Вчера, 19:47
Врачи рассказали о результатах обследования мозга Навального
12959141414235
Обсудить 211
Дмитрий ПесковМоскваОмскБерлин (город)ОбществоГоспитализация Алексея Навального в ОмскеРоссияАлексей НавальныйГерманияВ мире
Популярные комментарии
Вы бы людей и детей спасали, а этот продажный чёрт пусть за свой счёт лечится.
22 августа, 10:17
astra1300
174100170
Если завтра , не дай бог, с Путиным что то случится. Будет ли вся страна следить за его состоянием так же как она следит за состоянием Алексея Анатольевича??
22 августа, 10:16
Сергей Веселов
891510591
Рекомендуем
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев выходит из автомобиля у здания Пресненского суда города Москвы
Пашаев рассказал о своем статусе в деле Ефремова
Алексей Навальный
Немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального
Акции в поддержку Алексея Навального
Зачем нас убеждают поверить в отравление Навального
Алексей Навальный
Врачи рассказали о результатах обследования мозга Навального
Съезд Демократической партии США в онлайн-режиме
Выборы теряют смысл. Белорусско-американский сценарий фильма ужасов
Промо-ролик Службы внешней разведки Украины
СВР Украины показала, как передает данные через затопленную станцию "Мир"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о плане цветной революции в Белоруссии
Кадры транспортировки Алексея Навального из омской больницы в Берлин
Самолет с Навальным вылетел в Германию из Омска
Анна Мария Ефремова
Дочь Ефремова прокомментировала отказ отца от услуг Пашаева
Полеты истребителей МиГ-31 в стратосфере
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в стратосфере
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле
В СК назвали основную версию взрыва в Ярославле
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России выявили 4921 новый случай заражения коронавирусом
Очень много рисков - Главврач омской больницы о невозможности транспортировки Навального
У Навального заподозрили нарушение обмена веществ
Актер Михаил Ефремов
Трунов оценил отказ Ефремова от услуг Пашаева
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Названы причины распространения коронавируса в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:44Лукашенко обвинил Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в Белоруссии
11:44Лукашенко рассказал о передвижении войск НАТО к границам Белоруссии
11:42Слуцкий прокомментировал решение американского суда по делу россиянки
11:38Американское издание заявило о связи лидеров мятежа в Мали с Россией
11:26Навального доставили в клинику в Берлине
11:25Семья Навального сделает заявление о его состоянии в ближайшие дни
11:20Лукашенко заявил о плане цветной революции в Белоруссии
11:18В СК назвали основную версию взрыва в Ярославле
11:17Лукашенко поручил применить "самые жесткие меры" для защиты Белоруссии
11:13Названы причины распространения коронавируса в США
11:12Лукашенко прибыл на полигон под Гродно, где пройдут военные учения
11:08Эксперты оценили, как работа политтехнологов изменила образ Тихановской
11:00Пострадавшая в ЧП в Ярославле рассказала, как ее вытащили из-под плит
10:50В России за сутки умер 121 человек с COVID-19
10:48В Москве зафиксировали 687 новых случаев заражения коронавирусом
10:48В России выявили 4921 новый случай заражения коронавирусом
10:47В России за сутки выписали 6147 человек, переболевших COVID-19
10:47Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
10:46В небе над Японией зафиксировали падение неизвестного небесного тела
10:38При взрыве на заводе в свердловском Асбесте пострадали двое рабочих
Лента новостейМолния