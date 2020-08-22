https://ria.ru/20200822/navalnyy-1576122499.html

Самолет с Навальным на борту прибыл в Берлин

Самолет с Алексеем Навальным на борту приземлился в берлинском аэропорту, следует из данных сервиса FlightRadar. РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T09:54

2020-08-22T09:54

2020-08-22T10:57

дмитрий песков

москва

омск

берлин (город)

общество

госпитализация алексея навального в омске

россия

алексей навальный

германия

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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> Самолет с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> на борту приземлился в берлинском аэропорту, следует из данных сервиса FlightRadar.Судно Bombardier Challenger 604 прибыло в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> из омского аэропорта в 8:47 по местному времени (9:47 мск).По данным сервиса, пунктом прибытия значился берлинский аэропорт Шенефельд. Однако, судя по интерактивной карте ресурса, самолет посадили в аэропорту Тегель. Он расположен недалеко от центра Берлина, в северо-западной части города, тогда как Шенефельд находится на небольшом расстоянии к юго-востоку от немецкой столицы.Ожидается, что Навального будут лечить в клинике "Шарите". По данным немецких СМИ, он находится в стабильном состоянии.Госпитализация Алексея НавальногоВ четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Блогеру в полете стало плохо, после посадки его поместили в реанимацию. Состояние пациента оценивали как тяжелое, он находится в коме.На борту, по данным авиакомпании <a href="http://ria.ru/organization_S7_Airlines/">S7</a>, пассажир ничего не ел и не пил. Перед вылетом он выпил чай в кофейне аэропорта.Омские медики не выявили ядов и следов их пребывания в крови и моче пациента. Врачи считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.После консилиума российских и немецких врачей и стабилизации состояния Навального родственникам разрешили перевезти его в клинику в Германию.

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576115091.html

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576112244.html

astra1300 Вы бы людей и детей спасали, а этот продажный чёрт пусть за свой счёт лечится. 247

Сергей Веселов Если завтра , не дай бог, с Путиным что то случится. Будет ли вся страна следить за его состоянием так же как она следит за состоянием Алексея Анатольевича?? 201

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москва

омск

берлин (город)

россия

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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