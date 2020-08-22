https://ria.ru/20200822/navalnyy-1576119597.html

Самолет с Навальным вылетел в Германию из Омска

Самолет с блогером Алексеем Навальным на борту вылетел из Омска в Берлин, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T05:07

2020-08-22T05:07

2020-08-22T09:34

госпитализация алексея навального в омске

алексей навальный

германия

омск

происшествия

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<strong>ОМСК, 22 авг — РИА Новости.</strong> Самолет с блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> на борту вылетел из Омска в Берлин, передает корреспондент РИА Новости.Навального доставили из омской больницы скорой медицинской помощи № 1 в аэропорт на реанимобиле.Самолет вылетел примерно в 8:00 по местному времени (5:00 мск). Ориентировочное время прибытия в Берлин — 9:02 (11:02 мск).По данным сервиса FlightRadar, самолет Bombardier Challenger 604 выполняет рейс из <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омска</a> в аэропорт Шенефельд.Ранее омские врачи разрешили вывезти Навального на лечение за рубеж. За блогером в Омск прилетела бригада немецких медиков, с ними провели консультации. По словам врачей, мозг Навального находится в стабильном состоянии, сейчас угрозы его жизни нет.Госпитализация Алексея НавальногоВ четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Блогеру в полете стало плохо, после посадки его поместили в реанимацию. Состояние пациента оценивали как тяжелое, он находится в коме.На борту, по данным авиакомпании <a href="http://ria.ru/organization_S7_Airlines/">S7</a>, пассажир ничего не ел и не пил. Перед вылетом он выпил чай в кофейне аэропорта. Омские медики не выявили ядов и следов их пребывания в крови и моче пациента. Врачи считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576115091.html

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576114013.html

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омск

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Кадры транспортировки Алексея Навального из омской больницы в Берлин Бригада медиков вывезла блогера Алексея Навального из отделения острых отравлений омской больницы скорой медицинской помощи №1 и погрузила в реанимобиль, который должен доставить его в аэропорт, откуда его отправят самолетом в Германию, передает корреспондент РИА Новости. Ранее омские врачи разрешили вывезти Навального на лечение за рубеж. За блогером в Омск прилетела бригада немецких медиков, с ними провели консультации. По словам врачей, мозг Навального находится в стабильном состоянии, сейчас угрозы его жизни нет. При этом вылет самолета отложили до утра по просьбе немецкой медицинской бригады. Как передает корреспондент РИА Новости, реанимобиль приехал к отделению острых отравлений омской больницы после 5.00 (2:00 мск). Бригада медиков выгрузила каталку для перевозки пациента и зашла в приемное отделение. 2020-08-22T05:07 true PT1M37S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, германия, омск, происшествия