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https://ria.ru/20200822/navalnyy-1576118697.html
Навального увезли из омской больницы
Бригада медиков вывезла блогера Алексея Навального из отделения острых отравлений омской больницы скорой медицинской помощи №1 и погрузила в реанимобиль,... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T02:51
2020-08-22T04:04
алексей навальный
германия
госпитализация алексея навального в омске
омск
происшествия
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<strong>ОМСК, 22 авг - РИА Новости.</strong> Бригада медиков вывезла блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> из отделения острых отравлений омской больницы скорой медицинской помощи №1 и погрузила в реанимобиль, который должен доставить его в аэропорт, откуда его отправят самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>, передает корреспондент РИА Новости.Ранее омские врачи разрешили вывезти Навального на лечение за рубеж. За блогером в Омск прилетела бригада немецких медиков, с ними провели консультации. По словам врачей, мозг Навального находится в стабильном состоянии, сейчас угрозы его жизни нет. При этом вылет самолета отложили до утра по просьбе немецкой медицинской бригады,Как передает корреспондент РИА Новости, реанимобиль приехал к отделению острых отравлений омской больницы после 5.00 (2:00 мск). Бригада медиков выгрузила каталку для перевозки пациента и зашла в приемное отделение.После этого около больницы появились пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, его брат Олег и директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента - ред.) Иван Жданов. Они попросили журналистов отойти подальше, а сами проследовали вслед за медиками в больницу.Примерно через полчаса медики вывезли Навального на каталке и погрузили в автомобиль. До омского аэропорта от больницы ехать примерно 15 минут.Госпитализация Алексея НавальногоВ четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Блогеру в полете стало плохо, после посадки его поместили в реанимацию. Состояние пациента оценивали как тяжелое, он находится в коме.Кира Ярмыш, пресс-секретарь ФБК, который основал Навальный, считает, что его отравили. Она подчеркнула, что накануне Алексей не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток".На борту, по данным авиакомпании <a href="http://ria.ru/organization_S7_Airlines/">S7</a>, пассажир ничего не ел и не пил.Перед вылетом он выпил чай в кофейне аэропорта. На видеозаписях видно, что стакан с напитком Навальному принес его знакомый.Омские медики не выявили ядов и следов их пребывания в крови и моче пациента. Врачи считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576114013.html
https://ria.ru/20200821/aviaperelet-1576106755.html
Пожелаем ему никогда не вернуться в Россию. Пусть остается в родной для него и компашки Германии...
140
Слишком мало информации. Куда вывезли — в Германию? В американское посольство? Каким образом «погрузили» — головой вперёд или ногами?..
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германия
омск
РИА Новости
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алексей навальный, германия, госпитализация алексея навального в омске, омск, происшествия

Навального увезли из омской больницы

02:51 22.08.2020 (обновлено: 04:04 22.08.2020)
30222
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВрачи с каталкой возле БСМП №1 в Омске
Врачи с каталкой возле БСМП №1 в Омске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Врачи с каталкой возле БСМП №1 в Омске. Архивное фото
ОМСК, 22 авг - РИА Новости. Бригада медиков вывезла блогера Алексея Навального из отделения острых отравлений омской больницы скорой медицинской помощи №1 и погрузила в реанимобиль, который должен доставить его в аэропорт, откуда его отправят самолетом в Германию, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее омские врачи разрешили вывезти Навального на лечение за рубеж. За блогером в Омск прилетела бригада немецких медиков, с ними провели консультации. По словам врачей, мозг Навального находится в стабильном состоянии, сейчас угрозы его жизни нет. При этом вылет самолета отложили до утра по просьбе немецкой медицинской бригады,
Как передает корреспондент РИА Новости, реанимобиль приехал к отделению острых отравлений омской больницы после 5.00 (2:00 мск). Бригада медиков выгрузила каталку для перевозки пациента и зашла в приемное отделение.
После этого около больницы появились пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, его брат Олег и директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента - ред.) Иван Жданов. Они попросили журналистов отойти подальше, а сами проследовали вслед за медиками в больницу.
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Примерно через полчаса медики вывезли Навального на каталке и погрузили в автомобиль. До омского аэропорта от больницы ехать примерно 15 минут.

Госпитализация Алексея Навального

В четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру в полете стало плохо, после посадки его поместили в реанимацию. Состояние пациента оценивали как тяжелое, он находится в коме.
Кира Ярмыш, пресс-секретарь ФБК, который основал Навальный, считает, что его отравили. Она подчеркнула, что накануне Алексей не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток".
На борту, по данным авиакомпании S7, пассажир ничего не ел и не пил.
Перед вылетом он выпил чай в кофейне аэропорта. На видеозаписях видно, что стакан с напитком Навальному принес его знакомый.
Омские медики не выявили ядов и следов их пребывания в крови и моче пациента. Врачи считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
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Алексей НавальныйГерманияГоспитализация Алексея Навального в ОмскеОмскПроисшествия
Популярные комментарии
Пожелаем ему никогда не вернуться в Россию. Пусть остается в родной для него и компашки Германии...
22 августа, 02:54
Андрей Левицкий
102400430
Слишком мало информации. Куда вывезли — в Германию? В американское посольство? Каким образом «погрузили» — головой вперёд или ногами?..
22 августа, 02:57
ГБГ Б
361901116
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