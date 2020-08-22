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https://ria.ru/20200822/navalnyy-1576118195.html
Навального разрешили отправить на лечение в Германию
Медики разрешили перевезти Алексея Навального за границу для оказания врачебной помощи, сообщил заместитель главного врача омской Больницы скорой медицинской... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T01:48
2020-08-22T02:22
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
дмитрий песков
москва
омск
берлин (город)
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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Медики разрешили перевезти <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> за границу для оказания врачебной помощи, сообщил заместитель главного врача омской Больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.Он рассказал, что в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омск</a> прибыла бригада медиков из <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. Иностранные специалисты заявили, что считают пациента транспортабельным, и заверили, что довезут его до <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a>.В настоящее время в омской больнице ожидают от принимающей стороны подтверждающие документы. Процесс подготовки Алексея Навального к транспортировке уже начался, это многокомпонентная задача, которая займет какое-то время.Вылет задержалиВылет борта с Алексеем Навальным из Омска в Германию задержали до утра субботы. Рейс отложили из-за требований профсоюза авиаперевозчиков ФРГ, регламентирующих условия работы летного состава, сообщили в омском минздраве.Перед длительным перелетом пилотам нужен отдых.Самолет, который доставит Навального в больницу в Берлине, находится в Омске с утра минувшей пятницы.Возможное ухудшение состоянияЮлия Навальная подписала заявление о транспортировке своего супруга Алексея. В документе она подтвердила, что предупреждена о возможном ухудшении состояния пациента при транспортировке, сообщили также в минздраве."Представитель немецкой медицинской бригады подписал документ об ответственности за жизнь пациента после доставки его на борт", - говорится в сообщении."Непосредственной угрозы жизни нет"Мозг Алексея Навального находится в стабильном состоянии, сейчас угрозы жизни нет, сообщил журналистам замглавврача БСМП №1 Анатолий Калиниченко."Энцефалограмма свидетельствует о том, что мозг Навального находится в стабильном состоянии, сейчас непосредственной угрозы жизни нет", - рассказал замглавврача.Госпитализация НавальногоАлексею Навальному стало плохо 20 августа во время полета из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Борт экстренно сел в Омске.Навальный впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ в БСМП №1.Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил, что при необходимости лечения за рубежом соответствующие обращения будут оперативно рассмотрены.
https://ria.ru/20200821/khronologiya-1576110899.html
https://ria.ru/20200821/solovev-1576104079.html
https://ria.ru/20200820/1576025396.html
https://ria.ru/20200820/1576024476.html
Ну и хорошо! Без него в России воздух будет чище! Пусть там и политическое убежище себе берет раз такой ценный "кадр" Госдепа.
231
не знаю как что понял . а я понял что это ещё раз доказывает что наша медицина полная......опа раз летчица ездиют за границу
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москва
омск
берлин (город)
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госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, дмитрий песков, москва, омск, берлин (город)

Навального разрешили отправить на лечение в Германию

01:48 22.08.2020 (обновлено: 02:22 22.08.2020)
230359
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Навальный на заседании суда об изменении меры пресечения. 19 июля 2013
Алексей Навальный на заседании суда об изменении меры пресечения. 19 июля 2013
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Медики разрешили перевезти Алексея Навального за границу для оказания врачебной помощи, сообщил заместитель главного врача омской Больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.
Он рассказал, что в Омск прибыла бригада медиков из Германии. Иностранные специалисты заявили, что считают пациента транспортабельным, и заверили, что довезут его до Берлина.
В настоящее время в омской больнице ожидают от принимающей стороны подтверждающие документы. Процесс подготовки Алексея Навального к транспортировке уже начался, это многокомпонентная задача, которая займет какое-то время.
Алексей Навальный
Вчера, 19:22
Раскрыта хронология событий перед госпитализацией Навального

Вылет задержали

Вылет борта с Алексеем Навальным из Омска в Германию задержали до утра субботы. Рейс отложили из-за требований профсоюза авиаперевозчиков ФРГ, регламентирующих условия работы летного состава, сообщили в омском минздраве.
Перед длительным перелетом пилотам нужен отдых.
Самолет, который доставит Навального в больницу в Берлине, находится в Омске с утра минувшей пятницы.
Телеведущий Владимир Соловьев
Вчера, 17:05
Соловьев высказался о госпитализации Навального

Возможное ухудшение состояния

Юлия Навальная подписала заявление о транспортировке своего супруга Алексея. В документе она подтвердила, что предупреждена о возможном ухудшении состояния пациента при транспортировке, сообщили также в минздраве.
"Представитель немецкой медицинской бригады подписал документ об ответственности за жизнь пациента после доставки его на борт", - говорится в сообщении.
Алексей Навальный
20 августа, 11:44
Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете

"Непосредственной угрозы жизни нет"

Мозг Алексея Навального находится в стабильном состоянии, сейчас угрозы жизни нет, сообщил журналистам замглавврача БСМП №1 Анатолий Калиниченко.
"Энцефалограмма свидетельствует о том, что мозг Навального находится в стабильном состоянии, сейчас непосредственной угрозы жизни нет", - рассказал замглавврача.
Госпитализация Навального
Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время полета из Томска в Москву. Борт экстренно сел в Омске.
Навальный впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ в БСМП №1.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при необходимости лечения за рубежом соответствующие обращения будут оперативно рассмотрены.
Алексей Навальный
20 августа, 11:29
Врач прокомментировал версию об отравлении Навального
58463537
Обсудить 124
Госпитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйДмитрий ПесковМоскваОмскБерлин (город)
Популярные комментарии
Ну и хорошо! Без него в России воздух будет чище! Пусть там и политическое убежище себе берет раз такой ценный "кадр" Госдепа.
22 августа, 02:25
vvmv034
97000679
не знаю как что понял . а я понял что это ещё раз доказывает что наша медицина полная......опа раз летчица ездиют за границу
22 августа, 04:54
валерий с
68206064
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