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"Его видели недавно": где может объявиться беглый орский маньяк
Овальное лицо, тонкие губы и черные с проседью волосы — под описание орского маньяка Валерия Андреева, которого не могут поймать уже восемь лет, подходят сотни... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T08:00
2020-08-22T08:00
следственный комитет россии (ск рф)
интерпол
оренбургская область
ростов-на-дону
орск
убийство
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. </strong>Овальное лицо, тонкие губы и черные с проседью волосы — под описание орского маньяка Валерия Андреева, которого не могут поймать уже восемь лет, подходят сотни тысяч людей. Неудивительно, что похожих на него периодически замечают в разных уголках страны. На днях новость о неожиданном появлении серийника всколыхнула Красноярск. Полиция проверяет информацию, но делать выводы не спешит. О том, как оренбургский дальнобойщик вошел в десятку самых опасных преступников России и заинтересовал Интерпол, — в материале РИА Новости. Примерный семьянинВ начале нулевых в Оренбургской области одна за другой исчезали девушки. Обычно последний раз их видели на трассах: одни стояли на остановках, другие ловили попутку прямо с обочины. Вскоре в окрестных лесах грибники нашли несколько изуродованных трупов. Перед тем как убить, всех девушек изнасиловали. Спустя пару лет следователи пришли к выводу, что это дело рук одного человека. Уголовные дела объединили и передали в областное управление СКР. Изучив материалы, следователи предположили, что маньяк — дальнобойщик. Но свидетелей не было.Летом 2012-го под Орском пропала 18-летняя Ольга Журавлева. На этот раз оперативникам повезло — кто-то из местных вспомнил, как девушка садилась в белый внедорожник SsangYong, притормозивший на остановке. В городе такие джипы были лишь у двоих. Детализация звонков показала, что телефон одного из них — 55-летнего дальнобойщика Валерия Андреева — находился в том же месте, где и мобильник пропавшей девушки. Водителя пригласили на допрос. Он все отрицал, доказательств не было, и его отпустили. Примерный семьянин, воспитывающий двоих детей, в поле зрения милиции до этого не попадал. Он много ездил, но получил всего несколько штрафов, на работе к нему — никаких претензий. Внедорожник Андреева осмотрели лишь спустя несколько дней. На заднем сиденье обнаружили замытые следы крови, а коллеги дальнобойщика припомнили, что порой находили в кабине его грузовика женские вещи. Подозреваемого решили задержать и допросить еще раз. Но не успели — он сбежал. Особо опасенИсчезновение Ольги и последовавшее за ним бегство Андреева быстро стало темой федерального уровня. Осенью 2012-го в Орск с твердым намерением отыскать девушку приехала группа известных экстрасенсов. Сделать это им не удалось. Останки Журавлевой случайно обнаружил рабочий, ремонтировавший участок трассы Оренбург — Челябинск. Андреева, уже прозванного орским маньяком, заочно обвинили в восьми убийствах и объявили в федеральный розыск. Не исключено, что жертв гораздо больше: пропавших без вести в этом и соседних регионах — десятки. Андреев охотился на девушек и на крупных автомагистралях, и на небольших проселочных дорогах. Располагающая к себе внешность, солидный возраст и умение легко войти в доверие играли маньяку на руку. Попутчицы не раздумывая садились в грузовик или внедорожник "добродушного" и приветливого мужчины. Андреев входит в десятку самых опасных преступников, разыскиваемых в стране. В конце 2019-го его объявили и в международный розыск. В списке Интерпола россиянин занимает первую строчку среди обвиняемых в изнасилованиях и убийствах. За информацию о нем губернатор Оренбургской области пообещал 500 тысяч рублей, МВД России — миллион. Человек-невидимкаНа днях жители Красноярска заметили в общественном транспорте пожилого мужчину, очень похожего на Андреева. Об этом сообщили СМИ и паблики в социальных сетях. Информацию проверяют. Пока в краевом отделе МВД ничего не подтверждают. Человека, напоминающего Орского маньяка, видели в Санкт-Петербурге в январе этого года. По словам очевидцев, он предлагал посторонней девочке сладости и пытался куда-то увести. Помешала мать ребенка. Прохожие вызвали полицию, задержать педофила не удалось. Летом 2019-го, по данным СМИ, в поселке Торковичи Ленинградской области неизвестный пожилой мужчина довольно навязчиво старался познакомиться с молодой матерью. Его спугнули соседи, пришедшие на помощь напуганной девушке. Очевидцы уверяли полицейских, что это был Андреев. Но, судя по всему, поиски успехом не увенчались. Орский маньяк периодически "всплывал" в разных городах России: Ростове-на-Дону, Новосибирске, Самаре. Не исключено, что серийник, если он до сих пор жив, затерялся где-то на просторах Сибири. По данным СК, он может пользоваться поддельными документами, а заурядная, без характерных примет внешность позволяет легко раствориться в толпе.
https://ria.ru/20190725/1556844271.html
https://ria.ru/20200221/1565021852.html
https://ria.ru/20180516/1520628935.html
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оренбургская область
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следственный комитет россии (ск рф), интерпол, оренбургская область, ростов-на-дону, орск, убийство, происшествия

"Его видели недавно": где может объявиться беглый орский маньяк

08:00 22.08.2020
6759
© Фото : ГУ МВД по РоссииВалерий Андреев находится в розыске с 2012-го
Валерий Андреев находится в розыске с 2012-го
© Фото : ГУ МВД по России
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Овальное лицо, тонкие губы и черные с проседью волосы — под описание орского маньяка Валерия Андреева, которого не могут поймать уже восемь лет, подходят сотни тысяч людей. Неудивительно, что похожих на него периодически замечают в разных уголках страны. На днях новость о неожиданном появлении серийника всколыхнула Красноярск. Полиция проверяет информацию, но делать выводы не спешит. О том, как оренбургский дальнобойщик вошел в десятку самых опасных преступников России и заинтересовал Интерпол, — в материале РИА Новости.

Примерный семьянин

В начале нулевых в Оренбургской области одна за другой исчезали девушки. Обычно последний раз их видели на трассах: одни стояли на остановках, другие ловили попутку прямо с обочины. Вскоре в окрестных лесах грибники нашли несколько изуродованных трупов. Перед тем как убить, всех девушек изнасиловали.
Спустя пару лет следователи пришли к выводу, что это дело рук одного человека. Уголовные дела объединили и передали в областное управление СКР.
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Изучив материалы, следователи предположили, что маньяк — дальнобойщик. Но свидетелей не было.
Летом 2012-го под Орском пропала 18-летняя Ольга Журавлева. На этот раз оперативникам повезло — кто-то из местных вспомнил, как девушка садилась в белый внедорожник SsangYong, притормозивший на остановке. В городе такие джипы были лишь у двоих.
Детализация звонков показала, что телефон одного из них — 55-летнего дальнобойщика Валерия Андреева — находился в том же месте, где и мобильник пропавшей девушки. Водителя пригласили на допрос. Он все отрицал, доказательств не было, и его отпустили.
Примерный семьянин, воспитывающий двоих детей, в поле зрения милиции до этого не попадал. Он много ездил, но получил всего несколько штрафов, на работе к нему — никаких претензий.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗанесенная снегом трасса
Занесенная снегом трасса
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Занесенная снегом трасса
Внедорожник Андреева осмотрели лишь спустя несколько дней. На заднем сиденье обнаружили замытые следы крови, а коллеги дальнобойщика припомнили, что порой находили в кабине его грузовика женские вещи. Подозреваемого решили задержать и допросить еще раз. Но не успели — он сбежал.

Особо опасен

Исчезновение Ольги и последовавшее за ним бегство Андреева быстро стало темой федерального уровня. Осенью 2012-го в Орск с твердым намерением отыскать девушку приехала группа известных экстрасенсов. Сделать это им не удалось. Останки Журавлевой случайно обнаружил рабочий, ремонтировавший участок трассы Оренбург — Челябинск.
Андреева, уже прозванного орским маньяком, заочно обвинили в восьми убийствах и объявили в федеральный розыск. Не исключено, что жертв гораздо больше: пропавших без вести в этом и соседних регионах — десятки.
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Андреев охотился на девушек и на крупных автомагистралях, и на небольших проселочных дорогах. Располагающая к себе внешность, солидный возраст и умение легко войти в доверие играли маньяку на руку. Попутчицы не раздумывая садились в грузовик или внедорожник "добродушного" и приветливого мужчины.
Андреев входит в десятку самых опасных преступников, разыскиваемых в стране. В конце 2019-го его объявили и в международный розыск. В списке Интерпола россиянин занимает первую строчку среди обвиняемых в изнасилованиях и убийствах. За информацию о нем губернатор Оренбургской области пообещал 500 тысяч рублей, МВД России — миллион.
© Фото : InterpolОриентировка Интерпола
Ориентировка Интерпола
© Фото : Interpol
Ориентировка Интерпола

Человек-невидимка

На днях жители Красноярска заметили в общественном транспорте пожилого мужчину, очень похожего на Андреева. Об этом сообщили СМИ и паблики в социальных сетях. Информацию проверяют. Пока в краевом отделе МВД ничего не подтверждают.
Человека, напоминающего Орского маньяка, видели в Санкт-Петербурге в январе этого года. По словам очевидцев, он предлагал посторонней девочке сладости и пытался куда-то увести. Помешала мать ребенка. Прохожие вызвали полицию, задержать педофила не удалось.
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Орский маньяк периодически "всплывал" в разных городах России: Ростове-на-Дону, Новосибирске, Самаре. Не исключено, что серийник, если он до сих пор жив, затерялся где-то на просторах Сибири. По данным СК, он может пользоваться поддельными документами, а заурядная, без характерных примет внешность позволяет легко раствориться в толпе.
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Следственный комитет России (СК РФ)ИнтерполОренбургская областьРостов-на-ДонуОрскУбийствоПроисшествия
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