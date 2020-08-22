https://ria.ru/20200822/koma-1576174475.html

Врач высказалась о возможной причине комы Навального

Диетолог Наталья Круглова прокомментировала версию о том, что радикальные изменения в питании могли стать причиной комы Алексея Навального. РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T18:59

2020-08-22T18:59

2020-08-22T18:59

госпитализация алексея навального в омске

алексей навальный

москва

томск

омск

берлин (город)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости</strong>. Диетолог Наталья Круглова прокомментировала версию о том, что радикальные изменения в питании могли стать причиной комы <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>.Врач отметила, что резкие ограничения в рационе и диеты могут навредить даже здоровому организму и привести к серьезным побочным эффектам."Это может быть связано с тем, что есть предрасположенность к нарушению функций организма. Например, если человек переходит на белковую диету, а у него не здоровы почки, выделительная система, печень, то любой провоцирующий фактор может привести к возникновению таких тяжелых состояний, как, например, кома", — заявила она <a href="https://russian.rt.com/russia/news/776315-dietolog-koma-navalnyi" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>.При этом Круглова подчеркнула, что в ситуации с Навальным подобные последствия могли наступить только на фоне хронических заболеваний."Да, диета могла запустить (тяжелое состояние Навального. — Прим. ред.), но был предрасполагающий к этому фактор, хронические заболевания, о которых нам неизвестно", — пояснила собеседница телеканала.Диетолог добавила, что иногда хронические заболевания никак себя не проявляют до изменений в питании.В четверг утром руководителю <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a>* стало плохо на борту самолета, следовавшего из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Лайнер экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, после чего блогера госпитализировали. Его состояние оценивали как тяжелое, он находится в коме.Омские медики не нашли ядов и следов их пребывания в крови и моче пациента. Основным рабочим диагнозом считается нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Накануне частный самолет с Навальным и его супругой Юлией приземлился в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a>. Блогера транспортировали в клинику "Шарите".<em>* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>

https://ria.ru/20200822/vrach-1576142623.html

https://ria.ru/20200822/analizy-1576134525.html

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html

Арсений Новиков Надо меньше пить и Родину любить....... 40

Pavel Kiryukhin Очередной флуд 26

16

москва

томск

омск

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, москва, томск, омск, берлин (город), происшествия