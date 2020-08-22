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Культура
https://ria.ru/20200822/kofevkino-1575188068.html
Как кофе стал культурным феноменом — и в каких фильмах сыграл
В прошлом году чай в России впервые в истории уступил по популярности кофе. Однако битва, кажется, не проиграна. После самоизоляции многие отказались от... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T08:00
2020-08-22T08:00
знаменитости
звезды
стиль жизни
кофеин
рестораны
кафе
евгений онегин
дэвид линч
одри хепберн
джим джармуш
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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Ольга Распопова. </strong>В прошлом году чай в России впервые в истории <a href="https://ria.ru/20200514/1571426140.html" target="_blank">уступил</a> по популярности кофе. Однако битва, кажется, не проиграна. После самоизоляции многие отказались от привычки покупать бумажный стаканчик по дороге на работу или учебу, и многие мелкие заведения закрылись. О том, почему этот напиток из элитного превратился в мейнстрим, как его пытались подделывать и какие фильмы наверняка понравятся кофеманам, — в материале РИА Новости. Как Онегин "кофей кушал"Первым известным кофеманом на Руси стал Петр I: пристрастившись к бодрящему напитку в Голландии, он повелел пить его и в специальных заведениях, и на светских ассамблеях. Вскоре в Петербурге начался настоящий кофейный бум — и до сих пор столицы, где ритм жизни всегда быстрее, традиционно тяготеют к арабике или робусте. "По легенде, Лермонтов перед смертельной дуэлью заходил в модную кофейню "Рошка", принадлежавшую немцам. Да и Пушкин, говорят, также пропустил чашечку перед роковой встречей с Дантесом", — рассказывает глава компании по продаже кофе Иван Астафьев. Как и все столичные щеголи того времени, по утрам "кофей кушал" и Евгений Онегин. К концу XIX века распробовали кофе и другие сословия: женская прислуга перед поступлением к новым хозяевам даже требовала себе бонус — "кофейное довольство". К тому же наладили производство двухсекционных самоваров с отдельными емкостями — под чай и кофе. "Однако в силу дороговизны простолюдины разбавляли кофе цикорием. Это впоследствии отразилось и в советском "диетическом питании" — думаю, все советские дети помнят школьный кофейный напиток", — продолжает Астафьев. Другие умельцы варили настой из измельченных желудей, прожаренной муки, семян груши, свеклы и даже корней одуванчиков.Напиток советской элитыСоветская власть в первые годы пыталась отказаться от импорта кофе и чая. Но если последний можно было вырастить на Кавказе и в Закавказье, то с кофейными зернами возникла проблема. Простой народ довольствовался "аналогами" из цикория и поджаренного ячменя, а вот номенклатуре доставались дефицитные зерна из братских стран. В общем, во времена советской власти настоящий кофе был доступен лишь избранным и ассоциировался с элитой. Так, в "Бриллиантовой руке" (1969) утонченный Козодоев, опохмелившись шампанским, требует себе "ванну и чашечку кофе", что страшно раздражает пролетария Лелика. "Более-менее близкий по вкусу напиток начали производить в 1972 году, на основе поставок из Индии, которые СССР получал в качестве погашения госдолга", — объясняет Астафьев. Готовили или в дореволюционных кофейниках, или в "сэрчепах" — турках из Армении. Там всегда была своя культура потребления кофе — "задавали тренд" всему Союзу. И только в начале 80-х в СССР организовали выпуск гейзерных кофеварок — до этого советские граждане охотились за итальянскими. Кофе on the go — всё?Последние десять-пятнадцать лет ознаменовались не только бурным развитием крупных сетей, но и бумом маленьких независимых кофеен — порог вхождения на рынок был невысоким. "Наценка на безалкогольные напитки — огромная, обычно больше ста процентов, так что это выгодно", — говорит владелица нескольких кофеен Анастасия Мещерякова. Свою роль сыграли также американские фильмы и сериалы, пропагандирующие употребление кофе на ходу, к тому же в привычку вошли деловые переговоры и дружеские посиделки за чашкой эспрессо или капучино. "В целом покупатели стали гораздо лучше разбираться в том, что они пьют. Появилось много крутых обжарщиков, способствовали распространению моды и чемпионаты бариста", — отмечает представитель сети кофеен и магазинов Алексей Плясецкий.Пандемия <a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-11/the-world-is-drinking-less-coffee-while-office-workers-stay-home" target="_blank">нанесла</a> этим маленьким бизнесам сильный удар, потому что их целевая аудитория, офисные работники, надолго застряли дома. "Большинство кофе-поинтов в деловых центрах пришлось закрыть. И даже после карантина многие компании сократили расходы на чай/кофе. Так что восстановить прежний уровень потребления, как мне кажется, уже невозможно", — полагает Астафьев. По его мнению, на плаву удержатся либо те, кто в состоянии предложить низкую цену, то есть в основном крупные игроки, либо делающие ставку на специалитеты — но таких крайне мало. "Однако кризис наступил не для всех: в заведениях, расположенных в спальных районах, спрос вырос, потому что люди стали покупать свой латте или американо у дома", — отмечает Плясецкий. Наблюдается и другая тенденция. "Еще до карантина многие покупали кофемашины домой, теперь таких все больше", — добавляет Станислав Попов из компании-импортера. "И вкусы меняются: происходит сдвиг на качественный зерновой и молотый кофе". Не желающим возиться с приготовлением вместо растворимого варианта предлагают более продвинутые альтернативы: дрип-пакеты или гала-растворы.Шесть фильмов, где кофе больше чем просто напитокВ ленте про вора-виртуоза <strong>"Гудзонский ястреб"</strong> (1991) с Брюсом Уиллисом с самого начала главный герой мечтает об одном: выпить ароматный капучино. Весьма изысканный выбор для американца в 90-х, когда в США поглощали черный кофе из фильтр-пакетов. Однако стоит Эдди взять в руки чашечку с любимым напитком, как он попадает в очередной переплет. В <strong>"Малхолланд Драйв</strong>" (2001) кофе — один из важнейших символов, разделяющих сон и реальность. На вечеринке, которая обернется катастрофой, Дайана, попробовав из чашки горький напиток, видит неприятного мужчину. В подсознании зрительный и вкусовой образы связываются, и вот в ее грезах возникает зловещий мафиози, ценитель эспрессо. Проснувшись в конце фильма, девушка тоже первым делом заваривает себе кофе. <strong>"Кофе и сигареты"</strong> (2003), над которыми Джим Джармуш работал целых семнадцать лет, получился настоящей одой этим двум страстям режиссера. В одиннадцати новеллах с юмором обсуждают и абстрактные философские проблемы, и повседневные жизненные неурядицы — непременно за чашечкой эспрессо, кружкой капучино или под американо из френч-пресса. В фильме <strong>"Дьявол носит Прада"</strong> (2006) утренний кофе, взятый по дороге в офис, — уже такой же атрибут карьеристки, как сумка или туфли. Каждый день героиня послушно приносит деспотичной начальнице ее латте или американо. Стоит подчиненной задержаться, как биг-босс, возмущенная нерасторопностью ассистентки, выдает: "А почему мне до сих пор не принесли кофе? Она там умерла, что ли?"Однако еще раньше модница с бумажным стаканчиком в руках появляется в <strong>"Завтраке у Тиффани"</strong> (1961). Сцена, где героиня бродит по пустынному утреннему городу, далась Одри Хепберн нелегко: около площадки собрались толпы зевак, что очень нервировало актрису. Кстати, ее героиня Холли — представительница так называемого café society, то есть аристократического общества, завсегдатаев кофеен. В романтической комедии <strong>"Вам письмо"</strong> (1998) в сетевое кафе за своей порцией кофеина заходят и представители среднего класса, и миллионеры. Саркастичный Джо замечает:
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знаменитости, звезды, стиль жизни, кофеин, рестораны, кафе, евгений онегин, дэвид линч, одри хепберн, джим джармуш, пушкин, лермонтов, армения, брюс уиллис

Как кофе стал культурным феноменом — и в каких фильмах сыграл

08:00 22.08.2020
1390
© Jurow-Shepherd (1961)Кадр из фильма "Завтрак у Тиффани"
Кадр из фильма Завтрак у Тиффани
© Jurow-Shepherd (1961)
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Ольга Распопова. В прошлом году чай в России впервые в истории уступил по популярности кофе. Однако битва, кажется, не проиграна. После самоизоляции многие отказались от привычки покупать бумажный стаканчик по дороге на работу или учебу, и многие мелкие заведения закрылись. О том, почему этот напиток из элитного превратился в мейнстрим, как его пытались подделывать и какие фильмы наверняка понравятся кофеманам, — в материале РИА Новости.

Как Онегин "кофей кушал"

Первым известным кофеманом на Руси стал Петр I: пристрастившись к бодрящему напитку в Голландии, он повелел пить его и в специальных заведениях, и на светских ассамблеях. Вскоре в Петербурге начался настоящий кофейный бум — и до сих пор столицы, где ритм жизни всегда быстрее, традиционно тяготеют к арабике или робусте.
"По легенде, Лермонтов перед смертельной дуэлью заходил в модную кофейню "Рошка", принадлежавшую немцам. Да и Пушкин, говорят, также пропустил чашечку перед роковой встречей с Дантесом", — рассказывает глава компании по продаже кофе Иван Астафьев. Как и все столичные щеголи того времени, по утрам "кофей кушал" и Евгений Онегин.
К концу XIX века распробовали кофе и другие сословия: женская прислуга перед поступлением к новым хозяевам даже требовала себе бонус — "кофейное довольство". К тому же наладили производство двухсекционных самоваров с отдельными емкостями — под чай и кофе.
"Однако в силу дороговизны простолюдины разбавляли кофе цикорием. Это впоследствии отразилось и в советском "диетическом питании" — думаю, все советские дети помнят школьный кофейный напиток", — продолжает Астафьев. Другие умельцы варили настой из измельченных желудей, прожаренной муки, семян груши, свеклы и даже корней одуванчиков.

Напиток советской элиты

Советская власть в первые годы пыталась отказаться от импорта кофе и чая. Но если последний можно было вырастить на Кавказе и в Закавказье, то с кофейными зернами возникла проблема. Простой народ довольствовался "аналогами" из цикория и поджаренного ячменя, а вот номенклатуре доставались дефицитные зерна из братских стран. В общем, во времена советской власти настоящий кофе был доступен лишь избранным и ассоциировался с элитой. Так, в "Бриллиантовой руке" (1969) утонченный Козодоев, опохмелившись шампанским, требует себе "ванну и чашечку кофе", что страшно раздражает пролетария Лелика.
"Более-менее близкий по вкусу напиток начали производить в 1972 году, на основе поставок из Индии, которые СССР получал в качестве погашения госдолга", — объясняет Астафьев. Готовили или в дореволюционных кофейниках, или в "сэрчепах" — турках из Армении. Там всегда была своя культура потребления кофе — "задавали тренд" всему Союзу. И только в начале 80-х в СССР организовали выпуск гейзерных кофеварок — до этого советские граждане охотились за итальянскими.

Кофе on the go — всё?

Последние десять-пятнадцать лет ознаменовались не только бурным развитием крупных сетей, но и бумом маленьких независимых кофеен — порог вхождения на рынок был невысоким. "Наценка на безалкогольные напитки — огромная, обычно больше ста процентов, так что это выгодно", — говорит владелица нескольких кофеен Анастасия Мещерякова.
Свою роль сыграли также американские фильмы и сериалы, пропагандирующие употребление кофе на ходу, к тому же в привычку вошли деловые переговоры и дружеские посиделки за чашкой эспрессо или капучино. "В целом покупатели стали гораздо лучше разбираться в том, что они пьют. Появилось много крутых обжарщиков, способствовали распространению моды и чемпионаты бариста", — отмечает представитель сети кофеен и магазинов Алексей Плясецкий.
© Depositphotos / alebloshkaДевушка с кофе
Девушка с кофе
© Depositphotos / alebloshka
Девушка с кофе
Пандемия нанесла этим маленьким бизнесам сильный удар, потому что их целевая аудитория, офисные работники, надолго застряли дома.
"Большинство кофе-поинтов в деловых центрах пришлось закрыть. И даже после карантина многие компании сократили расходы на чай/кофе. Так что восстановить прежний уровень потребления, как мне кажется, уже невозможно", — полагает Астафьев. По его мнению, на плаву удержатся либо те, кто в состоянии предложить низкую цену, то есть в основном крупные игроки, либо делающие ставку на специалитеты — но таких крайне мало.
"Однако кризис наступил не для всех: в заведениях, расположенных в спальных районах, спрос вырос, потому что люди стали покупать свой латте или американо у дома", — отмечает Плясецкий.
Наблюдается и другая тенденция. "Еще до карантина многие покупали кофемашины домой, теперь таких все больше", — добавляет Станислав Попов из компании-импортера. "И вкусы меняются: происходит сдвиг на качественный зерновой и молотый кофе". Не желающим возиться с приготовлением вместо растворимого варианта предлагают более продвинутые альтернативы: дрип-пакеты или гала-растворы.

Шесть фильмов, где кофе больше чем просто напиток

В ленте про вора-виртуоза "Гудзонский ястреб" (1991) с Брюсом Уиллисом с самого начала главный герой мечтает об одном: выпить ароматный капучино. Весьма изысканный выбор для американца в 90-х, когда в США поглощали черный кофе из фильтр-пакетов. Однако стоит Эдди взять в руки чашечку с любимым напитком, как он попадает в очередной переплет.
В "Малхолланд Драйв" (2001) кофе — один из важнейших символов, разделяющих сон и реальность. На вечеринке, которая обернется катастрофой, Дайана, попробовав из чашки горький напиток, видит неприятного мужчину. В подсознании зрительный и вкусовой образы связываются, и вот в ее грезах возникает зловещий мафиози, ценитель эспрессо. Проснувшись в конце фильма, девушка тоже первым делом заваривает себе кофе.
© Universal StudiosКадр из фильма "Малхолланд Драйв" режиссера Дэвида Линча, 2001 г.
Кадр из фильма Малхолланд Драйв режиссера Дэвида Линча, 2001 г.
© Universal Studios
Кадр из фильма "Малхолланд Драйв" режиссера Дэвида Линча, 2001 г.
"Кофе и сигареты" (2003), над которыми Джим Джармуш работал целых семнадцать лет, получился настоящей одой этим двум страстям режиссера. В одиннадцати новеллах с юмором обсуждают и абстрактные философские проблемы, и повседневные жизненные неурядицы — непременно за чашечкой эспрессо, кружкой капучино или под американо из френч-пресса.
В фильме "Дьявол носит Прада" (2006) утренний кофе, взятый по дороге в офис, — уже такой же атрибут карьеристки, как сумка или туфли. Каждый день героиня послушно приносит деспотичной начальнице ее латте или американо. Стоит подчиненной задержаться, как биг-босс, возмущенная нерасторопностью ассистентки, выдает: "А почему мне до сих пор не принесли кофе? Она там умерла, что ли?"
© Jurow-Shepherd (1961)Кадр из фильма "Завтрак у Тиффани"
Кадр из фильма Завтрак у Тиффани
© Jurow-Shepherd (1961)
Кадр из фильма "Завтрак у Тиффани"
Однако еще раньше модница с бумажным стаканчиком в руках появляется в "Завтраке у Тиффани" (1961). Сцена, где героиня бродит по пустынному утреннему городу, далась Одри Хепберн нелегко: около площадки собрались толпы зевак, что очень нервировало актрису. Кстати, ее героиня Холли — представительница так называемого café society, то есть аристократического общества, завсегдатаев кофеен.
В романтической комедии "Вам письмо" (1998) в сетевое кафе за своей порцией кофеина заходят и представители среднего класса, и миллионеры. Саркастичный Джо замечает:

"Такие заведения существуют, чтобы люди, не способные принимать решения, могли принять целых шесть: маленький или большой, с кофеином или без, со сливками или черный… За три доллара можно не только купить себе кофе, но и почувствовать свою индивидуальность".

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КультураЗнаменитостизвездыСтиль жизниКофеинРестораныКафеЕвгений ОнегинДэвид ЛинчОдри ХепбернДжим ДжармушПушкинЛермонтовАрменияБрюс Уиллис
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