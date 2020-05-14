Эксперт прокомментировал данные о снижении потребления чая в России

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россияне в период самоизоляции на фоне коронавируса увеличили потребление чая, включая напитки на его основе, поэтому вполне возможно, что кофе по итогам первых четырех месяцев может сдать позиции, заявил РИА Новости гендиректор Российской ассоциации производителей чая и кофе "Рамаз Чантурия. Россияне в период самоизоляции на фоне коронавируса увеличили потребление чая, включая напитки на его основе, поэтому вполне возможно, что кофе по итогам первых четырех месяцев может сдать позиции, заявил РИА Новости гендиректор Российской ассоциации производителей чая и кофе " Росчайкофе

"По итогам 2019 года кофейное потребление сильно опередило чайное , но уже в первом квартале этого года мы заметили, что чай начинает отвоевывать утерянные позиции. Судя по данным, которые мы получаем от компаний по итогам работы в течение первого квартала и апреля, отгрузки (чая - ред.) они увеличивают на 10-20-30%, пока такой тренд", - сказал он.

По его словам, то, насколько долго сохранится эта тенденция, зависит от длительности режима самоизоляции, но, учитывая ограничения в работе общепита, а также не слишком быстрое восстановление числа посетителей после их отмены, можно предположить, что потребление чая восстановится, кофейное потребление немного упадет, или же эти объемы будут сопоставимыми.

Он сообщил, что в 2019 году объем потребления в РФ кофейных продуктов (всех видов кофе, готовых к употреблению) составил 180 тысяч тонн, а чистого чая - около 140 тысяч тонн, хотя потребление чайных продуктов, к которым относится не только чистый чай, но и чайные напитки (смеси чая с травами, фруктами и так далее) не столь кардинально отличается от кофейного.

"Если мы говорим о чайном потреблении, то люди в последние годы уходили от чисто чайного напитка, предпочитали и наращивали потребление чая с добавками, различных смесей, в том числе не содержащих чай. Например, к чайным напиткам мы относим и то, что не содержит чай - кипрей, ромашку, каркаде, иван-чай. Такие основы из трав могут частично заменить чай, поэтому потребление немного сегментировалось", - пояснил он.

"Но чистый чай свою популярность немного утратил, и это мы видим в цифрах 2019 года. А сейчас идет определенный возврат, посмотрим. Квартальные цифры пока непоказательные, поэтому ждем данные за апрель, тогда будет более-менее понятно", - заключил Чантурия, не исключив, что отгрузки могли вырасти и на ажиотажном спросе в марте.