Россияне впервые стали потреблять кофе больше, чем чая

Увеличение потребления кофе фиксируют и исследовательская компания GfK, и продуктовые ретейлеры. По данным "Ашана", кофе покупают чаще, наибольшей популярностью пользуется растворимый, но интерес к зерновому, молотому и капсульному также растет. В "Магните" спрос на кофе в денежном выражении превысил спрос на чай приблизительно в два раза.