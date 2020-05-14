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Россияне впервые стали потреблять кофе больше, чем чая
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РИА Новости

Россияне впервые стали потреблять кофе больше, чем чая

08:31 14.05.2020 (обновлено: 10:19 14.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУпаковки с кофе в супермаркете
Упаковки с кофе в супермаркете
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В прошлом году россияне выпили 180 тысяч тонн кофейных напитков, в то время как потребление чая составило лишь 140 тысяч тонн. Таким образом, впервые Россия утратила статус "чайной страны", пишет РБК.
Как пояснил изданию гендиректор ассоциации Росчайкофе Рамаз Чантурия, при подсчете учитывались кофе в зернах, молотый и растворимый, а также разные смеси. Чай учитывался всех сортов, без травяных смесей. В предыдущие два года россияне употребляли примерно одинаковое количество кофе и чая — по 160 тысяч тонн, до этого чай лидировал.
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Данные коррелируют и со статистикой по импорту от Федеральной таможенной службы. В 2019 году Россия завезла 413,3 тысячи тонн кофе (без учета растворимого) и 314,2 тысячи тонн чая.
Увеличение потребления кофе фиксируют и исследовательская компания GfK, и продуктовые ретейлеры. По данным "Ашана", кофе покупают чаще, наибольшей популярностью пользуется растворимый, но интерес к зерновому, молотому и капсульному также растет. В "Магните" спрос на кофе в денежном выражении превысил спрос на чай приблизительно в два раза.
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