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https://ria.ru/20200822/klinika-1576124668.html
Навального доставили в клинику в Берлине
Российского блогера Алексея Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите", сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T11:26
2020-08-22T12:05
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
берлин (город)
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 22 авг — РИА Новости.</strong> Российского блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> доставили в берлинскую клинику "Шарите", сообщает корреспондент РИА Новости.Несколько автомобилей скорой помощи в сопровождении полиции и машин пожарной службы прибыли к клинике около 10.30 (11.30 мск). Навального на носилках занесли внутрь.Немецкие СМИ ранее сообщали, что блогер находится в стабильном состоянии. Члены семьи пообещали выступить с заявлением о его самочувствии после обследований.Госпитализация Алексея НавальногоВ четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Блогеру в полете стало плохо, после посадки его поместили в реанимацию. Состояние пациента оценивали как тяжелое, он находится в коме.Представители Навального предположили, что у него было токсическое отравление.По данным авиакомпании <a href="http://ria.ru/organization_S7_Airlines/">S7</a>, на борту он ничего не ел и не пил. Перед вылетом блогер выпил чай в кофейне аэропорта.Омские медики не выявили ядов и следов их пребывания в крови и моче пациента. Врачи считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.После консилиума российских и немецких врачей и стабилизации состояния Навального родственникам разрешили перевезти его в клинику в Германию.
https://radiosputnik.ria.ru/20200822/1576124689.html
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576114013.html
Теперь надеюсь ни у кого нет сомнений, чей человек этот блогер.
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берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, берлин (город), в мире

Навального доставили в клинику в Берлине

11:26 22.08.2020 (обновлено: 12:05 22.08.2020)
2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Германии
Автомобиль скорой помощи в Германии
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи в Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 22 авг — РИА Новости. Российского блогера Алексея Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите", сообщает корреспондент РИА Новости.
Несколько автомобилей скорой помощи в сопровождении полиции и машин пожарной службы прибыли к клинике около 10.30 (11.30 мск). Навального на носилках занесли внутрь.
Немецкие СМИ ранее сообщали, что блогер находится в стабильном состоянии. Члены семьи пообещали выступить с заявлением о его самочувствии после обследований.
Алексей Навальный
11:26
Немецкие СМИ узнали о состоянии Навального

Госпитализация Алексея Навального

В четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру в полете стало плохо, после посадки его поместили в реанимацию. Состояние пациента оценивали как тяжелое, он находится в коме.
Представители Навального предположили, что у него было токсическое отравление.
По данным авиакомпании S7, на борту он ничего не ел и не пил. Перед вылетом блогер выпил чай в кофейне аэропорта.
Омские медики не выявили ядов и следов их пребывания в крови и моче пациента. Врачи считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
После консилиума российских и немецких врачей и стабилизации состояния Навального родственникам разрешили перевезти его в клинику в Германию.
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291541627
Обсудить 12
Госпитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Теперь надеюсь ни у кого нет сомнений, чей человек этот блогер.
22 августа, 11:38
Sergej Klassen
620101
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11:26Навального доставили в клинику в Берлине
11:25Семья Навального сделает заявление о его состоянии в ближайшие дни
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