https://ria.ru/20200822/klinika-1576124668.html

Навального доставили в клинику в Берлине

Российского блогера Алексея Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите", сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T11:26

2020-08-22T11:26

2020-08-22T12:05

госпитализация алексея навального в омске

алексей навальный

берлин (город)

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 22 авг — РИА Новости.</strong> Российского блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> доставили в берлинскую клинику "Шарите", сообщает корреспондент РИА Новости.Несколько автомобилей скорой помощи в сопровождении полиции и машин пожарной службы прибыли к клинике около 10.30 (11.30 мск). Навального на носилках занесли внутрь.Немецкие СМИ ранее сообщали, что блогер находится в стабильном состоянии. Члены семьи пообещали выступить с заявлением о его самочувствии после обследований.Госпитализация Алексея НавальногоВ четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Блогеру в полете стало плохо, после посадки его поместили в реанимацию. Состояние пациента оценивали как тяжелое, он находится в коме.Представители Навального предположили, что у него было токсическое отравление.По данным авиакомпании <a href="http://ria.ru/organization_S7_Airlines/">S7</a>, на борту он ничего не ел и не пил. Перед вылетом блогер выпил чай в кофейне аэропорта.Омские медики не выявили ядов и следов их пребывания в крови и моче пациента. Врачи считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.После консилиума российских и немецких врачей и стабилизации состояния Навального родственникам разрешили перевезти его в клинику в Германию.

https://radiosputnik.ria.ru/20200822/1576124689.html

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576114013.html

Sergej Klassen Теперь надеюсь ни у кого нет сомнений, чей человек этот блогер. 11

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берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, берлин (город), в мире