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Посол Ирана рассказал о сотрудничестве Тегерана и Москвы в военной сфере
Сотрудничество Тегерана и Москвы в военной сфере ускоряется "с каждым днем" и должно выйти на новый уровень, заявил иранский посол в РФ Казем Джалали, анонсируя РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T14:17
2020-08-22T14:17
россия
казем джалали
амир хатами
сергей шойгу
иран
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Сотрудничество <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегерана</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в военной сфере ускоряется "с каждым днем" и должно выйти на новый уровень, заявил иранский посол в РФ <a href="http://ria.ru/person_kazem-dzhalali/" target="_blank" data-auto="true">Казем Джалали</a>, анонсируя визит в Россию министра обороны <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a>.Иранский министр <a href="http://ria.ru/person_Amir_KHatami/" target="_blank" data-auto="true">Амир Хатами</a> 22 августа направится с визитом в Россию, планирует встретиться с российским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Шойгу</a>. Ожидается, что он также посетит военно-технический форум "Армия-2020"."Сегодня министр обороны и тылового обеспечения вооруженных сил Исламской Республики Иран, бригадный генерал Амир Хатами прилетит в Москву. Он проведет важные встречи с высокопоставленными военными должностными лицами <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, в том числе министром обороны РФ", - написал посол в Telegram-канале.Джалали отметил, что Россия своим голосом против предложенной <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> резолюции, направленной на продление оружейного эмбарго против Ирана, "показала, что возражает против незаконных действий и безосновательных усилий США"."Сотрудничество Ирана и России по оборонным и военным вопросам с каждым днем приобретает ускоренный темп. На пути новая глава сотрудничества Ирана и России в военно-технической сфере", - написал иранский посол.
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россия, казем джалали, амир хатами, сергей шойгу, иран, сша, в мире

Посол Ирана рассказал о сотрудничестве Тегерана и Москвы в военной сфере

14:17 22.08.2020
2003
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Сотрудничество Тегерана и Москвы в военной сфере ускоряется "с каждым днем" и должно выйти на новый уровень, заявил иранский посол в РФ Казем Джалали, анонсируя визит в Россию министра обороны Ирана.
Иранский министр Амир Хатами 22 августа направится с визитом в Россию, планирует встретиться с российским коллегой Сергеем Шойгу. Ожидается, что он также посетит военно-технический форум "Армия-2020".
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"Сегодня министр обороны и тылового обеспечения вооруженных сил Исламской Республики Иран, бригадный генерал Амир Хатами прилетит в Москву. Он проведет важные встречи с высокопоставленными военными должностными лицами Российской Федерации, в том числе министром обороны РФ", - написал посол в Telegram-канале.
Джалали отметил, что Россия своим голосом против предложенной США резолюции, направленной на продление оружейного эмбарго против Ирана, "показала, что возражает против незаконных действий и безосновательных усилий США".
"Сотрудничество Ирана и России по оборонным и военным вопросам с каждым днем приобретает ускоренный темп. На пути новая глава сотрудничества Ирана и России в военно-технической сфере", - написал иранский посол.
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РоссияКазем ДжалалиАмир ХатамиСергей ШойгуИранСШАВ мире
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