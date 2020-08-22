https://ria.ru/20200822/iran-1576137895.html

Посол Ирана рассказал о сотрудничестве Тегерана и Москвы в военной сфере

Сотрудничество Тегерана и Москвы в военной сфере ускоряется "с каждым днем" и должно выйти на новый уровень, заявил иранский посол в РФ Казем Джалали, анонсируя РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T14:17

2020-08-22T14:17

2020-08-22T14:17

россия

казем джалали

амир хатами

сергей шойгу

иран

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Сотрудничество <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегерана</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в военной сфере ускоряется "с каждым днем" и должно выйти на новый уровень, заявил иранский посол в РФ <a href="http://ria.ru/person_kazem-dzhalali/" target="_blank" data-auto="true">Казем Джалали</a>, анонсируя визит в Россию министра обороны <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a>.Иранский министр <a href="http://ria.ru/person_Amir_KHatami/" target="_blank" data-auto="true">Амир Хатами</a> 22 августа направится с визитом в Россию, планирует встретиться с российским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Шойгу</a>. Ожидается, что он также посетит военно-технический форум "Армия-2020"."Сегодня министр обороны и тылового обеспечения вооруженных сил Исламской Республики Иран, бригадный генерал Амир Хатами прилетит в Москву. Он проведет важные встречи с высокопоставленными военными должностными лицами <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, в том числе министром обороны РФ", - написал посол в Telegram-канале.Джалали отметил, что Россия своим голосом против предложенной <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> резолюции, направленной на продление оружейного эмбарго против Ирана, "показала, что возражает против незаконных действий и безосновательных усилий США"."Сотрудничество Ирана и России по оборонным и военным вопросам с каждым днем приобретает ускоренный темп. На пути новая глава сотрудничества Ирана и России в военно-технической сфере", - написал иранский посол.

https://ria.ru/20200820/sanktsii-1576067077.html

https://ria.ru/20200821/sanktsii-1576071580.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, казем джалали, амир хатами, сергей шойгу, иран, сша, в мире