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Полиция круглосуточно дежурит у госпиталя, в котором находится Навальный
Полицейские дежурят возле здания клиники Charite в Берлине, дежурство продлится всю ночь, оно связано с госпитализацией Алексея Навального, заявили РИА Новости... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T20:44
2020-08-22T20:44
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
германия
берлин (город)
общество
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<strong>БЕРЛИН, 22 авг - РИА Новости.</strong> Полицейские дежурят возле здания клиники Charite в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a>, дежурство продлится всю ночь, оно связано с госпитализацией <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, заявили РИА Новости сотрудники правоохранительных органов.В настоящее время возле здания клиники стоят два микроавтобуса полиции, ещё один микроавтобус расположен возле подъезда в приемный покой. Наряды полицейских патрулируют территорию, группа правоохранителей стоит возле центрального входа."Мы будем здесь всю ночь. Да, это связано с госпитализацией господина Навального", - заявили РИА Новости полицейские.В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме. По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки Навального в берлинскую клинику Charite и прислала в пятницу в Омск самолет. Вечером в пятницу омские врачи разрешили транспортировку: состояние пациента стабилизировалось, а родственники - жена и брат - взяли на себя риски при перелете. Сам вылет задержали до утра субботы по местному времени по просьбе немецкой бригады, так как пилотам нужен был отдых. Утром в субботу самолет с Навальным прибыл в Берлин, пациента доставили в клинику Charite. В фонде, организовавшем перевозку Навального, заявили, что он хорошо перенес полет, его состояние не ухудшилось, но остается критическим.
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html
Какая клоунада
91
Стерегут, чтобы не вырвался)
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германия
берлин (город)
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Полиция перегородила проезд в приемный покой больницы в Берлине, куда доставили Навального
У клиники в Берлине, куда привезли Навального, значительно усилена охрана. Полиция перегородила проезд в приемный покой, журналистов попросили освободить площадку перед входом.
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госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, германия, берлин (город), общество

Полиция круглосуточно дежурит у госпиталя, в котором находится Навальный

20:44 22.08.2020
16777
© РИА НовостиСотрудники полиции у клиники "Шарите" в Берлине, куда доставлен Алексей Навальный
Сотрудники полиции у клиники Шарите в Берлине, куда доставлен Алексей Навальный
© РИА Новости
БЕРЛИН, 22 авг - РИА Новости. Полицейские дежурят возле здания клиники Charite в Берлине, дежурство продлится всю ночь, оно связано с госпитализацией Алексея Навального, заявили РИА Новости сотрудники правоохранительных органов.
В настоящее время возле здания клиники стоят два микроавтобуса полиции, ещё один микроавтобус расположен возле подъезда в приемный покой. Наряды полицейских патрулируют территорию, группа правоохранителей стоит возле центрального входа.
"Мы будем здесь всю ночь. Да, это связано с госпитализацией господина Навального", - заявили РИА Новости полицейские.
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме. По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
Акции в поддержку Алексея Навального
21 августа, 17:49
Зачем нас убеждают поверить в отравление Навального
Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки Навального в берлинскую клинику Charite и прислала в пятницу в Омск самолет. Вечером в пятницу омские врачи разрешили транспортировку: состояние пациента стабилизировалось, а родственники - жена и брат - взяли на себя риски при перелете. Сам вылет задержали до утра субботы по местному времени по просьбе немецкой бригады, так как пилотам нужен был отдых. Утром в субботу самолет с Навальным прибыл в Берлин, пациента доставили в клинику Charite. В фонде, организовавшем перевозку Навального, заявили, что он хорошо перенес полет, его состояние не ухудшилось, но остается критическим.
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Обсудить 85
Госпитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйГерманияБерлин (город)Общество
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Какая клоунада
22 августа, 20:48
ДКДенис К.
8080102
Стерегут, чтобы не вырвался)
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ИЗИгорь Земский
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