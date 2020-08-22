https://ria.ru/20200822/gospital-1576185354.html

Полиция круглосуточно дежурит у госпиталя, в котором находится Навальный

Полицейские дежурят возле здания клиники Charite в Берлине, дежурство продлится всю ночь, оно связано с госпитализацией Алексея Навального, заявили РИА Новости... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T20:44

2020-08-22T20:44

2020-08-22T20:44

госпитализация алексея навального в омске

алексей навальный

германия

берлин (город)

общество

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<strong>БЕРЛИН, 22 авг - РИА Новости.</strong> Полицейские дежурят возле здания клиники Charite в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a>, дежурство продлится всю ночь, оно связано с госпитализацией <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, заявили РИА Новости сотрудники правоохранительных органов.В настоящее время возле здания клиники стоят два микроавтобуса полиции, ещё один микроавтобус расположен возле подъезда в приемный покой. Наряды полицейских патрулируют территорию, группа правоохранителей стоит возле центрального входа."Мы будем здесь всю ночь. Да, это связано с госпитализацией господина Навального", - заявили РИА Новости полицейские.В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме. По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки Навального в берлинскую клинику Charite и прислала в пятницу в Омск самолет. Вечером в пятницу омские врачи разрешили транспортировку: состояние пациента стабилизировалось, а родственники - жена и брат - взяли на себя риски при перелете. Сам вылет задержали до утра субботы по местному времени по просьбе немецкой бригады, так как пилотам нужен был отдых. Утром в субботу самолет с Навальным прибыл в Берлин, пациента доставили в клинику Charite. В фонде, организовавшем перевозку Навального, заявили, что он хорошо перенес полет, его состояние не ухудшилось, но остается критическим.

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html

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германия

берлин (город)

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Полиция перегородила проезд в приемный покой больницы в Берлине, куда доставили Навального У клиники в Берлине, куда привезли Навального, значительно усилена охрана. Полиция перегородила проезд в приемный покой, журналистов попросили освободить площадку перед входом. 2020-08-22T20:44 true PT0M33S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, германия, берлин (город), общество