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Режиссер "Бэтмена" показал новый логотип и постер к фильму
Мэтт Ривз выложил в Сеть для поклонников вселенной DC официальный логотип и постер нового фильма про Бэтмена перед онлайн-фестивалем FanDome. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T00:31
2020-08-22T00:31
2020-08-22T00:31
культура
коронавирус covid-19
кино и сериалы
новости культуры
роберт паттинсон
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<strong>МОСКВА, 22 авг – РИА Новости</strong>. Мэтт Ривз выложил в Сеть для поклонников вселенной DC официальный логотип и постер нового фильма про Бэтмена перед онлайн-фестивалем FanDome.На постере изображен главный герой ленты в костюме, который надевает на съемках Роберт Паттинсон.Ожидается, что в первый день проведения FanDome, 22 августа, режиссер представит первые кадры картины. Также будут раскрыты подробности других крупных проектов: "Чудо-женщины: 1984", "Отряда самоубийц 2" и "Флэш". Еще в феврале Ривз <a href="https://ria.ru/20200214/1564764451.html" target="_blank">делился</a> видео с Паттинсоном в костюме Бэтмена, а в начале марта он <a href="https://ria.ru/20200305/1568204232.html" target="_blank">показывал</a>, как выглядит бэтмобиль. Как и в случаях со многими другими проектами, съемки "Бэтмена" были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса.Предполагается, что они возобновятся в Великобритании в начале сентября. Премьера ленты пока перенесена на 1 октября 2021 года.
https://ria.ru/20200513/1571368956.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, роберт паттинсон
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Мэтт Ривз выложил в Сеть для поклонников вселенной DC официальный логотип и постер нового фильма про Бэтмена перед онлайн-фестивалем FanDome.
На постере изображен главный герой ленты в костюме, который надевает на съемках Роберт Паттинсон.
Ожидается, что в первый день проведения FanDome, 22 августа, режиссер представит первые кадры картины. Также будут раскрыты подробности других крупных проектов: "Чудо-женщины: 1984", "Отряда самоубийц 2" и "Флэш".
Еще в феврале Ривз делился
видео с Паттинсоном в костюме Бэтмена, а в начале марта он показывал
, как выглядит бэтмобиль.
Как и в случаях со многими другими проектами, съемки "Бэтмена" были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса.
Предполагается, что они возобновятся в Великобритании в начале сентября. Премьера ленты пока перенесена на 1 октября 2021 года.