https://ria.ru/20200822/betmen-1576093134.html

Режиссер "Бэтмена" показал новый логотип и постер к фильму

Мэтт Ривз выложил в Сеть для поклонников вселенной DC официальный логотип и постер нового фильма про Бэтмена перед онлайн-фестивалем FanDome. РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T00:31

2020-08-22T00:31

2020-08-22T00:31

культура

коронавирус covid-19

кино и сериалы

новости культуры

роберт паттинсон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576088272_0:89:1638:1010_1400x0_80_0_0_094a06e6156eb6d4ab0db3a173028869.jpg

<strong>МОСКВА, 22 авг – РИА Новости</strong>. Мэтт Ривз выложил в Сеть для поклонников вселенной DC официальный логотип и постер нового фильма про Бэтмена перед онлайн-фестивалем FanDome.На постере изображен главный герой ленты в костюме, который надевает на съемках Роберт Паттинсон.Ожидается, что в первый день проведения FanDome, 22 августа, режиссер представит первые кадры картины. Также будут раскрыты подробности других крупных проектов: "Чудо-женщины: 1984", "Отряда самоубийц 2" и "Флэш". Еще в феврале Ривз <a href="https://ria.ru/20200214/1564764451.html" target="_blank">делился</a> видео с Паттинсоном в костюме Бэтмена, а в начале марта он <a href="https://ria.ru/20200305/1568204232.html" target="_blank">показывал</a>, как выглядит бэтмобиль. Как и в случаях со многими другими проектами, съемки "Бэтмена" были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса.Предполагается, что они возобновятся в Великобритании в начале сентября. Премьера ленты пока перенесена на 1 октября 2021 года.

https://ria.ru/20200513/1571368956.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, роберт паттинсон