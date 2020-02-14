В Сети появились первые кадры с Бэтменом в новом костюме

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Режиссер Мэтт Ривз поделился в сети коротким роликом, в котором можно увидеть Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена, Режиссер Мэтт Ривз поделился в сети коротким роликом, в котором можно увидеть Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена, сообщает THR.

Видео снял оператор ленты Грейг Фрейзер ("Яркая звезда"). Оно наложено на композицию Майкла Джаккино, который написал музыку к картине.

Актера официально утвердили на роль Темного рыцаря в мае 2019 года. Съемки идут в Лондоне с января 2020 года. Авторы сценария – Мэтт Ривз и Мэттсон Томлин.

Помимо Паттинсона в фильме снимаются: Зои Кравиц, Энди Серкис, Пол Дано, Колин Фаррелл и Питер Сарсгаард.