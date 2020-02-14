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2020-02-14T13:01+0300
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В Сети появились первые кадры с Бэтменом в новом костюме
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РИА Новости

В Сети появились первые кадры с Бэтменом в новом костюме

13:01 14.02.2020
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Режиссер Мэтт Ривз поделился в сети коротким роликом, в котором можно увидеть Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена, сообщает THR.
Видео снял оператор ленты Грейг Фрейзер ("Яркая звезда"). Оно наложено на композицию Майкла Джаккино, который написал музыку к картине.
Актера официально утвердили на роль Темного рыцаря в мае 2019 года. Съемки идут в Лондоне с января 2020 года. Авторы сценария – Мэтт Ривз и Мэттсон Томлин.
Помимо Паттинсона в фильме снимаются: Зои Кравиц, Энди Серкис, Пол Дано, Колин Фаррелл и Питер Сарсгаард.
Последние годы режиссеры часто выкладывают в Сеть кадры с костюмами персонажей, которых зрители особенно ждут. Так, в сентябре 2018 года Тодд Филлипс показал макияж Джокера, за исполнение роли которого Хоакин Феникс получил "Оскара" 10 февраля.
Актер Роберт Паттинсон
8 января, 16:10Культура
Опубликованы первые снимки Роберта Паттинсона в роли Бэтмена
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КультураЗои КравицКино и сериалыНовости культурыРоберт ПаттинсонКолин ФарреллЛондон
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