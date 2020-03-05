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2020-03-05T17:35+0300
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Режиссер "Бэтмена" показал новый бэтмобиль
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РИА Новости

Режиссер "Бэтмена" показал новый бэтмобиль

17:34 05.03.2020 (обновлено: 17:35 05.03.2020)
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© Фото : аккаунт пользователя Matt Reeves в социальной сети twitterБэтмобиль из нового фильма The Batman с Робертом Паттинсоном
Бэтмобиль из нового фильма The Batman с Робертом Паттинсоном
© Фото : аккаунт пользователя Matt Reeves в социальной сети twitter
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Режиссер нового фильма о Бэтмене Мэтт Ривз в своем Twitter опубликовал фотографии нового "бэтмобиля".
На кадрах запечатлен автомобиль, возле которого стоит Бэтмен.
Актер, режиссер и сценарист Кевин Смит отметил, что автомобиль супергероя хорошо передает дух классического сериала о Бэтмене, в котором снимался актер Адам Вест.
"Это правдоподобный автомобиль Бэтмена, который может создать кто-то, не являющийся миллиардером", — отметил он.
Кроме того, он поблагодарил Ривза за фотографии.
"Мы все болеем за тебя!" — подытожил Смит.
Новый фильм о Бэтмене выйдет летом следующего года. Главную роль исполняет Роберт Паттинсон. В фильме также появятся Энди Серкис, Джеффри Райт, Колин Фаррелл и Зои Кравиц.
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КультураКевин Смит (режиссер)Энди СеркисЗои КравицКино и сериалыБэтменРоберт ПаттинсонКолин ФарреллTwitter
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