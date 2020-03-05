Режиссер "Бэтмена" показал новый бэтмобиль

На кадрах запечатлен автомобиль, возле которого стоит Бэтмен.
🦇🏎 #TheBatman pic.twitter.com/qJFNprk1ut— Matt Reeves (@mattreevesLA) March 4, 2020
Актер, режиссер и сценарист Кевин Смит отметил, что автомобиль супергероя хорошо передает дух классического сериала о Бэтмене, в котором снимался актер Адам Вест.
"Это правдоподобный автомобиль Бэтмена, который может создать кто-то, не являющийся миллиардером", — отметил он.
Кроме того, он поблагодарил Ривза за фотографии.
"Мы все болеем за тебя!" — подытожил Смит.
Новый фильм о Бэтмене выйдет летом следующего года. Главную роль исполняет Роберт Паттинсон. В фильме также появятся Энди Серкис, Джеффри Райт, Колин Фаррелл и Зои Кравиц.