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Мишустин разрешил регистрировать транспортные средства в МФЦ
Постановка на государственный учет транспортных средств и другие регистрационные действия будут разрешены в многофункциональных центрах государственных и... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T06:54
2020-08-22T06:54
мфц (многофункциональный центр)
осаго
авто
михаил мишустин
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
москва
ростов-на-дону
воронеж
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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Постановка на государственный учет транспортных средств и другие регистрационные действия будут разрешены в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг. Соответствующее распоряжение в пятницу подписал глава правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>.Услугой можно будет воспользоваться исключительно в тех центрах, которые располагают инфраструктурой для обслуживания автомобилистов.Нововведение позволит упростить процедуру регистрации автомобилей, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ. Указанные поправки вступают в силу по истечении семи дней после дня официального опубликования постановления правительства, то есть 29 августа.В каких МФЦ уже можно зарегистрировать автомобилиРегистрация автомобилей в многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ) уже доступна в трех флагманских офисах "Мои документы" в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и двух центрах в <a href="http://ria.ru/location_Voronezh/" target="_blank" data-auto="true">Воронеже</a>, в ближайшее время новая услуга будет запущена для жителей <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростова-на-Дону</a>, сообщили в Минэкономразвития.Для организации данной услуги в МФЦ необходимо оборудовать площадку осмотра транспортного средства и заключить соглашение с территориальным подразделением ГИБД. "Для предоставления госуслуги в МФЦ размещаются сотрудники МВД России. Работники МФЦ осуществляют прием и выдачу готовых документов, в то время как осмотр автомобилей проводится сотрудниками МВД", - пояснили в министерстве.Стоимость организации предоставления услуги зависит от необходимых вложений в каждом конкретном случае.Предстоящие нововеденияГрядущей осенью автовладельцев ждет еще ряд изменений. В частности, будут пересмотрены тарифы <a href="http://ria.ru/product_OSAGO/" target="_blank" data-auto="true">ОСАГО</a>, вернется процедура техосмотра, в Москве изменится дорожная разметка, а сотрудников ГИБДД снабдят новой аппаратурой для оценки технического состояния автомобилей.Также изменения затронут основные документы — ПТС и СТС. В них появится больше данных — например, сведения о мощности двигателя и сроке государственной регистрации, если автомобиль поставили на учет на ограниченный срок. Лицевая сторона ПТС также будет содержать больше информации.Новый стандарт номеровРанее в России вступил в силу новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств.Как рассказали РИА Новости в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (<a href="http://ria.ru/organization_Rosstandart/" target="_blank">Росстандарт</a>), шрифты и формат основных типов знаков останутся без изменений.Однако свой знак получит транспорт с нестандартным местом крепления, отметили в ведомстве. Кроме того, уменьшили габаритные размеры табличек для мотоциклов и ввели специальные обозначения для мототехники дипломатических и консульских представительств.
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москва
ростов-на-дону
воронеж
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мфц (многофункциональный центр), осаго, авто, михаил мишустин, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), москва, ростов-на-дону, воронеж

Мишустин разрешил регистрировать транспортные средства в МФЦ

06:54 22.08.2020
13747
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПосетители в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг
Посетители в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Посетители в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Постановка на государственный учет транспортных средств и другие регистрационные действия будут разрешены в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг. Соответствующее распоряжение в пятницу подписал глава правительства Михаил Мишустин.
Услугой можно будет воспользоваться исключительно в тех центрах, которые располагают инфраструктурой для обслуживания автомобилистов.
Нововведение позволит упростить процедуру регистрации автомобилей, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ. Указанные поправки вступают в силу по истечении семи дней после дня официального опубликования постановления правительства, то есть 29 августа.
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В каких МФЦ уже можно зарегистрировать автомобили

Регистрация автомобилей в многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ) уже доступна в трех флагманских офисах "Мои документы" в Москве и двух центрах в Воронеже, в ближайшее время новая услуга будет запущена для жителей Ростова-на-Дону, сообщили в Минэкономразвития.
Для организации данной услуги в МФЦ необходимо оборудовать площадку осмотра транспортного средства и заключить соглашение с территориальным подразделением ГИБД. "Для предоставления госуслуги в МФЦ размещаются сотрудники МВД России. Работники МФЦ осуществляют прием и выдачу готовых документов, в то время как осмотр автомобилей проводится сотрудниками МВД", - пояснили в министерстве.
Стоимость организации предоставления услуги зависит от необходимых вложений в каждом конкретном случае.
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Предстоящие нововедения

Грядущей осенью автовладельцев ждет еще ряд изменений. В частности, будут пересмотрены тарифы ОСАГО, вернется процедура техосмотра, в Москве изменится дорожная разметка, а сотрудников ГИБДД снабдят новой аппаратурой для оценки технического состояния автомобилей.
Также изменения затронут основные документы — ПТС и СТС. В них появится больше данных — например, сведения о мощности двигателя и сроке государственной регистрации, если автомобиль поставили на учет на ограниченный срок. Лицевая сторона ПТС также будет содержать больше информации.
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Новый стандарт номеров

Ранее в России вступил в силу новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств.
Как рассказали РИА Новости в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), шрифты и формат основных типов знаков останутся без изменений.
Однако свой знак получит транспорт с нестандартным местом крепления, отметили в ведомстве. Кроме того, уменьшили габаритные размеры табличек для мотоциклов и ввели специальные обозначения для мототехники дипломатических и консульских представительств.
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МФЦ (многофункциональный центр)ОСАГОАвтоМихаил МишустинФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)МоскваРостов-на-ДонуВоронеж
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