Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200822/anomaliya-1576138803.html
Россиян предупредили о постоянных природных аномалиях
С течением времени в России почти не останется стабильной погоды, заявил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T14:23
2020-08-22T16:43
российская академия наук
владимир семенов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155578/37/1555783760_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e78f8760672736a033662eedd579baae.jpg
<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> С течением времени в России почти не останется стабильной погоды, заявил заведующий лабораторией климатологии Института географии <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Semenov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Семенов</a>.По его словам, погодные аномалии связаны со стационированием планетарной волны.В качестве примера климатолог привел бабье лето — резкое потепление после холодной осени. Он также отметил, что сейчас волны стали "застывать" и в летний сезон. По мнению специалиста, причиной таких аномалий является глобальное потепление, которое замедляет циркуляцию воздуха.
https://ria.ru/20200819/1576000941.html
7
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155578/37/1555783760_302:0:3033:2048_1400x0_80_0_0_ca26fe3962639ee2f91052e7b37ed2f3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российская академия наук, владимир семенов, общество

Россиян предупредили о постоянных природных аномалиях

14:23 22.08.2020 (обновлено: 16:43 22.08.2020)
13939
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМолодые люди фотографируют термометр на здании Государственной Думы РФ в Москве
Молодые люди фотографируют термометр на здании Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. С течением времени в России почти не останется стабильной погоды, заявил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.
По его словам, погодные аномалии связаны со стационированием планетарной волны.

"Проще говоря, атмосферное движение происходит в виде волн, и когда такая волна застывает на месте, мы видим характерную аномальную погоду. А поскольку Россия достаточно большая страна, то в разных регионах образуются свои застывшие волны", — объяснил Семенов в комментарии Ura.ru.

В качестве примера климатолог привел бабье лето — резкое потепление после холодной осени. Он также отметил, что сейчас волны стали "застывать" и в летний сезон. По мнению специалиста, причиной таких аномалий является глобальное потепление, которое замедляет циркуляцию воздуха.

"В результате погода будет то аномально холодной, то аномально жаркой, но все это будет происходить вокруг продолжающегося тренда потепления. И эти явления будут устойчивыми", — заключил он.

Расстояние от Земли до Солнца
19 августа, 18:18
NASA выявило гигантскую аномалию над Землей
3519171141334
Обсудить 7
Российская академия наукВладимир СеменовОбщество
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Войска НАТО подошли к белорусским границам, заявил Лукашенко
Алексей Навальный
Врач рассказал о поведении окружения Навального в больнице
Сотрудники правоохранительных органов возле Дома правительства на площади Независимости в Минске
В Минске задержали предполагаемого координатора незаконных протестов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия с понедельника
Съезд Демократической партии США в онлайн-режиме
Выборы теряют смысл. Белорусско-американский сценарий фильма ужасов
Здание МИД РФ
МИД ответил на доклад сената США по "вмешательству" России в выборы
Деньги
Названы условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей
Валерий Андреев находится в розыске с 2012-го
"Его видели недавно": где может объявиться беглый орский маньяк
Алексей Навальный
Минздрав сообщил о кофеине и алкоголе в анализах Навального
Российский триколор площадью 5 тысяч квадратных метров, развернутый в небе над Подмосковьем
В Книге Гиннесса не зарегистрировали рекорд из-за санкций против России
Сотрудники МЧС России работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме № 5 по улице Батова в Ярославле
В СК назвали основную версию взрыва в Ярославле
Премьера спектакля Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так
Бывший муж Лолиты стал бездомным
Каски рабочих
Украинские шахтеры отказались быть штрейкбрехерами в Белоруссии
Макет орбитальной станции Мир
"Роскосмос" показал Белку и Стрелку в роли агентов украинских спецслужб
Боль в животе
Названы три привычки, разрушающие печень
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски
03:34В России испытывают боевые модули, установленные на легкие катера ВМФ
03:09Зеленский рассказал, как бы поступил на месте Лукашенко
03:02Источник назвал дату ближайшего космического пуска "Союза"
02:27В Германии прошел экспериментальный COVID-концерт
02:10СМИ: Канье Уэст подал в Луизиане заявку на участие в выборах президента
02:05Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть
02:00В Роспотребнадзоре рассказали о сроке службы кухонного инвентаря
01:55"Не ищу логики": Жорин оценил отказ Ефремова от услуг Пашаева
01:40Тауэрский мост сломался при разведении
01:13Пропавшего десять дней назад в Белоруссии мужчину нашли мертвым
00:14В Кубинке откроется форум "Армия-2020"
00:10Пассажирки американской авиакомпании подрались из-за маски на борту
00:01Полицейские в США застрелили темнокожего мужчину
23:20Онищенко назвал размер достойной стипендии
23:04В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
22:53В Минске завершилась акция протеста
22:47Пашаев сообщил о неожиданных доказательствах по делу Ефремова
22:37В мире за сутки еще 275 тысяч человек заболели COVID-19
21:31Мозаики монастыря Хора в Турции не будут доступны зрителям, считают в РПЦ
Лента новостейМолния