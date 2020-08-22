Россиян предупредили о постоянных природных аномалиях
14:23 22.08.2020 (обновлено: 16:43 22.08.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМолодые люди фотографируют термометр на здании Государственной Думы РФ в Москве
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. С течением времени в России почти не останется стабильной погоды, заявил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.
По его словам, погодные аномалии связаны со стационированием планетарной волны.
"Проще говоря, атмосферное движение происходит в виде волн, и когда такая волна застывает на месте, мы видим характерную аномальную погоду. А поскольку Россия достаточно большая страна, то в разных регионах образуются свои застывшие волны", — объяснил Семенов в комментарии Ura.ru.
В качестве примера климатолог привел бабье лето — резкое потепление после холодной осени. Он также отметил, что сейчас волны стали "застывать" и в летний сезон. По мнению специалиста, причиной таких аномалий является глобальное потепление, которое замедляет циркуляцию воздуха.
"В результате погода будет то аномально холодной, то аномально жаркой, но все это будет происходить вокруг продолжающегося тренда потепления. И эти явления будут устойчивыми", — заключил он.
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