https://ria.ru/20200822/anomaliya-1576138803.html

Россиян предупредили о постоянных природных аномалиях

С течением времени в России почти не останется стабильной погоды, заявил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов. РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T14:23

2020-08-22T14:23

2020-08-22T16:43

российская академия наук

владимир семенов

общество

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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> С течением времени в России почти не останется стабильной погоды, заявил заведующий лабораторией климатологии Института географии <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Semenov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Семенов</a>.По его словам, погодные аномалии связаны со стационированием планетарной волны.В качестве примера климатолог привел бабье лето — резкое потепление после холодной осени. Он также отметил, что сейчас волны стали "застывать" и в летний сезон. По мнению специалиста, причиной таких аномалий является глобальное потепление, которое замедляет циркуляцию воздуха.

https://ria.ru/20200819/1576000941.html

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская академия наук, владимир семенов, общество