https://ria.ru/20200822/1576131915.html

Организаторы перевозки Навального рассказали, как он перенес полет

Блогер Алексей Навальный хорошо перенес перелет из Омска в Берлин, его состояние не ухудшилось, но остается критическим, заявил глава фонда Cinema for Peace Яка РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T13:28

2020-08-22T13:28

2020-08-22T14:21

дмитрий песков

москва

омск

берлин (город)

госпитализация алексея навального в омске

алексей навальный

общество

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<strong>БЕРЛИН, 22 авг - РИА Новости.</strong> Блогер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> хорошо перенес перелет из <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a>, его состояние не ухудшилось, но остается критическим, заявил глава фонда Cinema for Peace Яка Бизил, который организовал транспортировку."Главное на настоящий момент то, что он хорошо перенёс перелет и в стабильном состоянии, он в очень критическом состоянии, но оно не ухудшилось из-за перелета. Это самое главное. В настоящий момент проходит врачебное совещание, чтобы определить, какие меры необходимо принять", - заявил он журналистам.В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме. Замглавврача больницы Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщал, что по итогам исследований ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявлено. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил, что медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки блогера в берлинскую клинику "Шарите" и прислала в пятницу в Омск самолет. Однако, по словам главврача омской больницы, врачебный консилиум пришел к выводу о невозможности транспортировки, чтобы не рисковать жизнью пациента. Консилиум с участием немецких медиков принял решение оставить Навального в больнице до стабилизации его состояния. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> ранее заявил, что в Кремле не видят препятствий для транспортировки Навального для лечения за рубеж, кроме врачебного решения.Вечером в пятницу омские врачи разрешили транспортировку: состояние пациента стабилизировалось, а родственники - жена и брат - взяли на себя риски при перелете. Сам вылет задержали до утра субботы по местному времени по просьбе немецкой бригады, так как пилотам нужен был отдых. Утром в субботу самолет с ним прибыл в Берлин, его доставили в клинику "Шарите".

https://ria.ru/20200822/analizy-1576134525.html

https://ria.ru/20200822/navalnyy-1576124633.html

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Богдан Пусть теперь за предателя Родины / Отвечают чужие врачи 39

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