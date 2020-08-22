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Организаторы перевозки Навального рассказали, как он перенес полет
Блогер Алексей Навальный хорошо перенес перелет из Омска в Берлин, его состояние не ухудшилось, но остается критическим, заявил глава фонда Cinema for Peace Яка РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T13:28
2020-08-22T14:21
дмитрий песков
москва
омск
берлин (город)
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
общество
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<strong>БЕРЛИН, 22 авг - РИА Новости.</strong> Блогер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> хорошо перенес перелет из <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a>, его состояние не ухудшилось, но остается критическим, заявил глава фонда Cinema for Peace Яка Бизил, который организовал транспортировку."Главное на настоящий момент то, что он хорошо перенёс перелет и в стабильном состоянии, он в очень критическом состоянии, но оно не ухудшилось из-за перелета. Это самое главное. В настоящий момент проходит врачебное совещание, чтобы определить, какие меры необходимо принять", - заявил он журналистам.В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме. Замглавврача больницы Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщал, что по итогам исследований ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявлено. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил, что медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки блогера в берлинскую клинику "Шарите" и прислала в пятницу в Омск самолет. Однако, по словам главврача омской больницы, врачебный консилиум пришел к выводу о невозможности транспортировки, чтобы не рисковать жизнью пациента. Консилиум с участием немецких медиков принял решение оставить Навального в больнице до стабилизации его состояния. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> ранее заявил, что в Кремле не видят препятствий для транспортировки Навального для лечения за рубеж, кроме врачебного решения.Вечером в пятницу омские врачи разрешили транспортировку: состояние пациента стабилизировалось, а родственники - жена и брат - взяли на себя риски при перелете. Сам вылет задержали до утра субботы по местному времени по просьбе немецкой бригады, так как пилотам нужен был отдых. Утром в субботу самолет с ним прибыл в Берлин, его доставили в клинику "Шарите".
https://ria.ru/20200822/analizy-1576134525.html
https://ria.ru/20200822/navalnyy-1576124633.html
достали. Увезли - все, кроме семьи никому не нужны постоянные бюллетени о здоровье. Ощущение что он Амператор всероссийский
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Пусть теперь за предателя Родины / Отвечают чужие врачи
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москва
омск
берлин (город)
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дмитрий песков, москва, омск, берлин (город), госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, общество

Организаторы перевозки Навального рассказали, как он перенес полет

13:28 22.08.2020 (обновлено: 14:21 22.08.2020)
52135
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Алексей Навальный. Архивное фото
БЕРЛИН, 22 авг - РИА Новости. Блогер Алексей Навальный хорошо перенес перелет из Омска в Берлин, его состояние не ухудшилось, но остается критическим, заявил глава фонда Cinema for Peace Яка Бизил, который организовал транспортировку.
"Главное на настоящий момент то, что он хорошо перенёс перелет и в стабильном состоянии, он в очень критическом состоянии, но оно не ухудшилось из-за перелета. Это самое главное. В настоящий момент проходит врачебное совещание, чтобы определить, какие меры необходимо принять", - заявил он журналистам.
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В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме. Замглавврача больницы Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщал, что по итогам исследований ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявлено. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил, что медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки блогера в берлинскую клинику "Шарите" и прислала в пятницу в Омск самолет. Однако, по словам главврача омской больницы, врачебный консилиум пришел к выводу о невозможности транспортировки, чтобы не рисковать жизнью пациента. Консилиум с участием немецких медиков принял решение оставить Навального в больнице до стабилизации его состояния. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле не видят препятствий для транспортировки Навального для лечения за рубеж, кроме врачебного решения.
Вечером в пятницу омские врачи разрешили транспортировку: состояние пациента стабилизировалось, а родственники - жена и брат - взяли на себя риски при перелете. Сам вылет задержали до утра субботы по местному времени по просьбе немецкой бригады, так как пилотам нужен был отдых. Утром в субботу самолет с ним прибыл в Берлин, его доставили в клинику "Шарите".
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Дмитрий ПесковМоскваОмскБерлин (город)Госпитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйОбщество
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достали. Увезли - все, кроме семьи никому не нужны постоянные бюллетени о здоровье. Ощущение что он Амператор всероссийский
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