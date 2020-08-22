https://ria.ru/20200822/1576121623.html
Мишустин выделил деньги на ликвидацию загрязнения в Усолье-Сибирском
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 434,8 миллиона рублей на решение проблем в Усолье-Сибирском. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T09:07
2020-08-22T09:07
2020-08-22T09:41
михаил мишустин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
усолье-сибирское
общество
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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал распоряжение о выделении 434,8 миллиона рублей на решение проблем в <a href="http://ria.ru/location_Usole_Sibirskoe/" target="_blank" data-auto="true">Усолье-Сибирском</a>.В пресс-службе кабмина отметили, что средства пойдут на устранение накопленного экологического вреда, в том числе на демонтаж цеха ртутного электролиза на закрытом заводе "Усольехимпром" — основном источнике загрязнения.Также планируется обезопасить пять аварийных емкостей, организовать последующую утилизацию отходов. Кроме того, в этом году возведут защитные противофильтрационные экраны вдоль берега Ангары и ликвидируют первые скважины глубинного захоронения."Уже сейчас ведется извлечение грунтов, загрязненных ртутью, их обработка химическими реагентами. В Усолье-Сибирском работают специалисты Минобороны, <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> и "<a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатома</a>", — говорится в сообщении.Градообразующим предприятием Усолья-Сибирского с 1936 года было производственное объединение "Усольехимпром". Оно выпускало трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и ряд других химических веществ. Его производственная деятельность прекратилась в 2010 году. В 2017-м арбитражный суд признал предприятие банкротом и ввел в его отношении конкурсное производство. Свои обязательства по ликвидации накопленного вреда предприятие не выполнило.Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, железная дорога общей протяженностью более 20 километров, наземные и подземные коммуникации и коллекторы длиной около 50 километров. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными веществами и тяжелыми металлами.
https://ria.ru/20200803/1575303656.html
https://ria.ru/20200807/1575475010.html
6
усолье-сибирское
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", усолье-сибирское, общество
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
подписал распоряжение о выделении 434,8 миллиона рублей на решение проблем в Усолье-Сибирском
.
В пресс-службе кабмина отметили, что средства пойдут на устранение накопленного экологического вреда, в том числе на демонтаж цеха ртутного электролиза на закрытом заводе "Усольехимпром" — основном источнике загрязнения.
Также планируется обезопасить пять аварийных емкостей, организовать последующую утилизацию отходов. Кроме того, в этом году возведут защитные противофильтрационные экраны вдоль берега Ангары и ликвидируют первые скважины глубинного захоронения.
"Уже сейчас ведется извлечение грунтов, загрязненных ртутью, их обработка химическими реагентами. В Усолье-Сибирском работают специалисты Минобороны, МЧС
и "Росатома
", — говорится в сообщении.
Градообразующим предприятием Усолья-Сибирского с 1936 года было производственное объединение "Усольехимпром". Оно выпускало трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и ряд других химических веществ.
Его производственная деятельность прекратилась в 2010 году. В 2017-м арбитражный суд признал предприятие банкротом и ввел в его отношении конкурсное производство. Свои обязательства по ликвидации накопленного вреда предприятие не выполнило.
Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, железная дорога общей протяженностью более 20 километров, наземные и подземные коммуникации и коллекторы длиной около 50 километров. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными веществами и тяжелыми металлами.