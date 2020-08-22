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Мишустин выделил деньги на ликвидацию загрязнения в Усолье-Сибирском
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 434,8 миллиона рублей на решение проблем в Усолье-Сибирском. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T09:07
2020-08-22T09:41
михаил мишустин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
усолье-сибирское
общество
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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал распоряжение о выделении 434,8 миллиона рублей на решение проблем в <a href="http://ria.ru/location_Usole_Sibirskoe/" target="_blank" data-auto="true">Усолье-Сибирском</a>.В пресс-службе кабмина отметили, что средства пойдут на устранение накопленного экологического вреда, в том числе на демонтаж цеха ртутного электролиза на закрытом заводе "Усольехимпром" — основном источнике загрязнения.Также планируется обезопасить пять аварийных емкостей, организовать последующую утилизацию отходов. Кроме того, в этом году возведут защитные противофильтрационные экраны вдоль берега Ангары и ликвидируют первые скважины глубинного захоронения."Уже сейчас ведется извлечение грунтов, загрязненных ртутью, их обработка химическими реагентами. В Усолье-Сибирском работают специалисты Минобороны, <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> и "<a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатома</a>", — говорится в сообщении.Градообразующим предприятием Усолья-Сибирского с 1936 года было производственное объединение "Усольехимпром". Оно выпускало трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и ряд других химических веществ. Его производственная деятельность прекратилась в 2010 году. В 2017-м арбитражный суд признал предприятие банкротом и ввел в его отношении конкурсное производство. Свои обязательства по ликвидации накопленного вреда предприятие не выполнило.Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, железная дорога общей протяженностью более 20 километров, наземные и подземные коммуникации и коллекторы длиной около 50 километров. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными веществами и тяжелыми металлами.
https://ria.ru/20200803/1575303656.html
https://ria.ru/20200807/1575475010.html
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михаил мишустин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", усолье-сибирское, общество

Мишустин выделил деньги на ликвидацию загрязнения в Усолье-Сибирском

09:07 22.08.2020 (обновлено: 09:41 22.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкЗдания бывшего химического комбината "Усольехимпром" в Усолье-Сибирском
Здания бывшего химического комбината Усольехимпром в Усолье-Сибирском
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 434,8 миллиона рублей на решение проблем в Усолье-Сибирском.
В пресс-службе кабмина отметили, что средства пойдут на устранение накопленного экологического вреда, в том числе на демонтаж цеха ртутного электролиза на закрытом заводе "Усольехимпром" — основном источнике загрязнения.
Президент РФ Владимир Путин
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Также планируется обезопасить пять аварийных емкостей, организовать последующую утилизацию отходов. Кроме того, в этом году возведут защитные противофильтрационные экраны вдоль берега Ангары и ликвидируют первые скважины глубинного захоронения.
"Уже сейчас ведется извлечение грунтов, загрязненных ртутью, их обработка химическими реагентами. В Усолье-Сибирском работают специалисты Минобороны, МЧС и "Росатома", — говорится в сообщении.
Градообразующим предприятием Усолья-Сибирского с 1936 года было производственное объединение "Усольехимпром". Оно выпускало трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и ряд других химических веществ.
Его производственная деятельность прекратилась в 2010 году. В 2017-м арбитражный суд признал предприятие банкротом и ввел в его отношении конкурсное производство. Свои обязательства по ликвидации накопленного вреда предприятие не выполнило.
Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, железная дорога общей протяженностью более 20 километров, наземные и подземные коммуникации и коллекторы длиной около 50 километров. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными веществами и тяжелыми металлами.
Мэр города Усолье-Сибирское Максим Торопкин и первый заместитель начальника Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Александр Парфенчик во время совещания в городе Усолье-Сибирское
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6512245
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Михаил МишустинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Усолье-СибирскоеОбщество
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