https://ria.ru/20200822/1576119810.html

СВР Украины показала, как передает данные через затопленную станцию "Мир"

Служба внешней разведки Украины опубликовала первый в истории рекламный ролик своей организации, на котором показано, как украинский шпион "передает" секретные... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T06:14

2020-08-22T06:14

2020-08-22T07:02

ситуация на украине

мир (орбитальный комплекс)

служба внешней разведки украины

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_Ukrainy/" target="_blank">Служба внешней разведки</a> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> опубликовала первый в истории рекламный ролик своей организации, на котором показано, как украинский шпион "передает" секретные данные через затопленную российскую <a href="https://ria.ru/product_Mir_orbitalnyjj_kompleks/" target="_blank">орбитальную станцию "Мир"</a>.Ролик длится почти 3,5 минуты и называется "Украинский 007".По сюжету украинский шпион выполняет за границей задание по передаче файлов. За ним охотятся бородатые мужчины, но разведчику удается отправить информацию и скрыться после погони и драки.Для передачи секретных данных используется нарисованный с помощью компьютерной графики "спутник", в котором угадываются очертания станции "Мир" без части солнечных панелей с пристыкованным к ней кораблем "Союз". Орбитальный комплекс эксплуатировался с 1986-го по 2000 год, после чего был затоплен в океане.Ролик вызвал недоумение среди пользователей "Сети"."Посмотрев этот "шедевр", остается один вопрос - вы действительно себе это так представляете???? НЕ позорьтесь и удалите видео, а лучше меняйте работу и идите поднимать сельское хозяйство. "Агент" на видео "спалился" десятки раз", - написал в комментарии под постом с видео на странице СВР в <a href="https://www.facebook.com/SZRUkraine/?eid=ARD5Zq51jYBlYRvhcy_tInAWbPbMhBRVn_bcdgXTIfex5CyhjRlTcMvbT7xuBaO7nDZ8jXNrSUO1y-yx" target="_blank">Facebook</a> Мирослав Макс."Получаешь передачу на месте, со всех сторон открытом к обзору, и <…> отправляешься на допросы и в обменный фонд. <…> Отдельно порадовала милость в виде чашки кофе, на которой пальцы остаются в нагрузку следствию. Интересно, бюджет на это был с карманов налогоплательщиков, или "Сагу о разведке" сделали меценаты?" - задался вопросом Артемий Котовский."Похоже, что тупо распилили бабло на изготовлении ролика. Дешевый треш", - выразил мнение Иван Варко.

https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575976657.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, мир (орбитальный комплекс), служба внешней разведки украины, украина, в мире