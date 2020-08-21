В ФБК озвучили новую версию случившегося с Навальным
08:47 21.08.2020 (обновлено: 12:48 21.08.2020)
87566
Алексей Навальный. Архивное фото
ОМСК, 21 авг - РИА Новости. Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов заявил, что якобы было найдено некое опасное вещество, но его слова не подтвердили ни в транспортной полиции, ни в больнице, куда госпитализировали Алексея Навального.
"Мы находились в кабинете главного врача. В этот момент входит представитель транспортной милиции и показывает с телефона: вот это вещество нашли. Главный врач говорит: ну нашли и нашли, у меня нет никакой больше информации. Мы подошли к представителю транспортной милиции, которая подошла с телефоном: "Какое вещество?". Она говорит: "Это тайна следствия, мы не можем сказать, но это вещество смертельно опасно, это вещество представляет угрозу не только жизни Алексея, но и окружающим, все вокруг должны находиться в костюмах защиты". Больше она ничего не говорит", - рассказал Жданов журналистам.
Он уточнил, что они не знают, о каком веществе идет речь.
Подтверждения этой информации от транспортной полиции или медиков пока нет.
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что ему стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. По результатам проведенных исследований врачи не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.
По состоянию на утро пятницы он находится в стабильно тяжелом состоянии, Ярмыш заявила, что по итогам консилиума врачи признали его нетранспортабельным.