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В ФБК озвучили новую версию случившегося с Навальным
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов заявил, что якобы было найдено некое опасное вещество, но его слова не подтвердили ни в транспортной... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T08:47
2020-08-21T12:48
госпитализация алексея навального в омске
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
происшествия
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<strong>ОМСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Директор Фонда борьбы с коррупцией (<a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a>) Иван Жданов заявил, что якобы было найдено некое опасное вещество, но его слова не подтвердили ни в транспортной полиции, ни в больнице, куда госпитализировали Алексея Навального. "Мы находились в кабинете главного врача. В этот момент входит представитель транспортной милиции и показывает с телефона: вот это вещество нашли. Главный врач говорит: ну нашли и нашли, у меня нет никакой больше информации. Мы подошли к представителю транспортной милиции, которая подошла с телефоном: "Какое вещество?". Она говорит: "Это тайна следствия, мы не можем сказать, но это вещество смертельно опасно, это вещество представляет угрозу не только жизни Алексея, но и окружающим, все вокруг должны находиться в костюмах защиты". Больше она ничего не говорит", - рассказал Жданов журналистам.Он уточнил, что они не знают, о каком веществе идет речь.Подтверждения этой информации от транспортной полиции или медиков пока нет.В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что ему стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. По результатам проведенных исследований врачи не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.По состоянию на утро пятницы он находится в стабильно тяжелом состоянии, Ярмыш заявила, что по итогам консилиума врачи признали его нетранспортабельным.
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576074226.html
Чья полиция? Не иначе "британская". Новый "новичок" нашли? Сейчас пойдёт работа.
99
PR-акция от ФБК? Отравили лидера, чтоб "заработать очки"? У меня напрашивается только такой вывод, потому как никому, кроме ФБК, их лидер не нужен!
96
44
РИА Новости
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госпитализация алексея навального в омске, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, происшествия

В ФБК озвучили новую версию случившегося с Навальным

08:47 21.08.2020 (обновлено: 12:48 21.08.2020)
87566
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Алексей Навальный. Архивное фото
ОМСК, 21 авг - РИА Новости. Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов заявил, что якобы было найдено некое опасное вещество, но его слова не подтвердили ни в транспортной полиции, ни в больнице, куда госпитализировали Алексея Навального.
"Мы находились в кабинете главного врача. В этот момент входит представитель транспортной милиции и показывает с телефона: вот это вещество нашли. Главный врач говорит: ну нашли и нашли, у меня нет никакой больше информации. Мы подошли к представителю транспортной милиции, которая подошла с телефоном: "Какое вещество?". Она говорит: "Это тайна следствия, мы не можем сказать, но это вещество смертельно опасно, это вещество представляет угрозу не только жизни Алексея, но и окружающим, все вокруг должны находиться в костюмах защиты". Больше она ничего не говорит", - рассказал Жданов журналистам.
Он уточнил, что они не знают, о каком веществе идет речь.
Подтверждения этой информации от транспортной полиции или медиков пока нет.
Больница в Омске, где находится Алексей Навальный
Вчера, 08:07
Врачи признали Навального нетранспортабельным, заявили в ФБК
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что ему стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. По результатам проведенных исследований врачи не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.
По состоянию на утро пятницы он находится в стабильно тяжелом состоянии, Ярмыш заявила, что по итогам консилиума врачи признали его нетранспортабельным.
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Госпитализация Алексея Навального в ОмскеФонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйПроисшествия
Популярные комментарии
Чья полиция? Не иначе "британская". Новый "новичок" нашли? Сейчас пойдёт работа.
21 августа, 08:50
lyuda.terenteva.55
502610022
PR-акция от ФБК? Отравили лидера, чтоб "заработать очки"? У меня напрашивается только такой вывод, потому как никому, кроме ФБК, их лидер не нужен!
21 августа, 09:10
ssedlex76
66200028
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