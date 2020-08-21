https://ria.ru/20200821/yad-1576074760.html

В ФБК озвучили новую версию случившегося с Навальным

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов заявил, что якобы было найдено некое опасное вещество, но его слова не подтвердили ни в транспортной... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T08:47

2020-08-21T08:47

2020-08-21T12:48

госпитализация алексея навального в омске

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

происшествия

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<strong>ОМСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Директор Фонда борьбы с коррупцией (<a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a>) Иван Жданов заявил, что якобы было найдено некое опасное вещество, но его слова не подтвердили ни в транспортной полиции, ни в больнице, куда госпитализировали Алексея Навального. "Мы находились в кабинете главного врача. В этот момент входит представитель транспортной милиции и показывает с телефона: вот это вещество нашли. Главный врач говорит: ну нашли и нашли, у меня нет никакой больше информации. Мы подошли к представителю транспортной милиции, которая подошла с телефоном: "Какое вещество?". Она говорит: "Это тайна следствия, мы не можем сказать, но это вещество смертельно опасно, это вещество представляет угрозу не только жизни Алексея, но и окружающим, все вокруг должны находиться в костюмах защиты". Больше она ничего не говорит", - рассказал Жданов журналистам.Он уточнил, что они не знают, о каком веществе идет речь.Подтверждения этой информации от транспортной полиции или медиков пока нет.В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что ему стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. По результатам проведенных исследований врачи не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.По состоянию на утро пятницы он находится в стабильно тяжелом состоянии, Ярмыш заявила, что по итогам консилиума врачи признали его нетранспортабельным.

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576074226.html

lyuda.terenteva.55 Чья полиция? Не иначе "британская". Новый "новичок" нашли? Сейчас пойдёт работа. 99

sedlex76 PR-акция от ФБК? Отравили лидера, чтоб "заработать очки"? У меня напрашивается только такой вывод, потому как никому, кроме ФБК, их лидер не нужен! 96

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, происшествия