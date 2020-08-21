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Врач рассказал о веществе, найденном на коже и одежде Навального
Химический компонент, найденный на коже находящегося в реанимации в Омске Алексей Навального, оказался просто промышленной химией, которая используется,... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T13:54
2020-08-21T13:54
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
омск
происшествия
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<strong>ОМСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Химический компонент, найденный на коже находящегося в реанимации в Омске <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навального</a>, оказался просто промышленной химией, которая используется, например, в пластиковых стаканчиках, сообщил главный врач омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Александр Мураховский."Химический компонент &lt;…&gt; - то, что идет в средствах массовой информации про химический компонент-&nbsp; который был взят экспертами на экспертизу: я могу сказать, что не биологический материал был взят на экспертизу, это были взяты материалы с поверхности кожи, с одежды, с ногтей и так далее. И этот химический компонент - мы уже сейчас провели ряд консультаций, исследований - это обычная промышленная химия, которая используется, в частности, например, в пластиковых стаканчиках, которые все трогают, (из которых) пьют", - сказал Мураховский, видеозапись распространил минздрав <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a>."Этот компонент найден не в крови и не в других биологических материалах человека. Он найден на поверхности человека либо одежды", - уточнил он.В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме.Замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил журналистам, что медики считают основным рабочим диагнозом состояния здоровья Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576092139.html
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омск
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, омск, происшествия

Врач рассказал о веществе, найденном на коже и одежде Навального

13:54 21.08.2020
4573
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Алексей Навальный. Архивное фото
ОМСК, 21 авг - РИА Новости. Химический компонент, найденный на коже находящегося в реанимации в Омске Алексей Навального, оказался просто промышленной химией, которая используется, например, в пластиковых стаканчиках, сообщил главный врач омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Александр Мураховский.
"Химический компонент <…> - то, что идет в средствах массовой информации про химический компонент-  который был взят экспертами на экспертизу: я могу сказать, что не биологический материал был взят на экспертизу, это были взяты материалы с поверхности кожи, с одежды, с ногтей и так далее. И этот химический компонент - мы уже сейчас провели ряд консультаций, исследований - это обычная промышленная химия, которая используется, в частности, например, в пластиковых стаканчиках, которые все трогают, (из которых) пьют", - сказал Мураховский, видеозапись распространил минздрав Омской области.
Алексей Навальный
Вчера, 13:35
В Кремле не видят препятствий для лечения Навального за рубежом
"Этот компонент найден не в крови и не в других биологических материалах человека. Он найден на поверхности человека либо одежды", - уточнил он.
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме.
Замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил журналистам, что медики считают основным рабочим диагнозом состояния здоровья Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
43253317
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Госпитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйОмскПроисшествия
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