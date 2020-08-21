https://ria.ru/20200821/veschestvo-1576093538.html

Врач рассказал о веществе, найденном на коже и одежде Навального

Химический компонент, найденный на коже находящегося в реанимации в Омске Алексей Навального, оказался просто промышленной химией, которая используется,... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T13:54

2020-08-21T13:54

2020-08-21T13:54

госпитализация алексея навального в омске

алексей навальный

омск

происшествия

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<strong>ОМСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Химический компонент, найденный на коже находящегося в реанимации в Омске <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навального</a>, оказался просто промышленной химией, которая используется, например, в пластиковых стаканчиках, сообщил главный врач омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Александр Мураховский."Химический компонент <…> - то, что идет в средствах массовой информации про химический компонент- который был взят экспертами на экспертизу: я могу сказать, что не биологический материал был взят на экспертизу, это были взяты материалы с поверхности кожи, с одежды, с ногтей и так далее. И этот химический компонент - мы уже сейчас провели ряд консультаций, исследований - это обычная промышленная химия, которая используется, в частности, например, в пластиковых стаканчиках, которые все трогают, (из которых) пьют", - сказал Мураховский, видеозапись распространил минздрав <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a>."Этот компонент найден не в крови и не в других биологических материалах человека. Он найден на поверхности человека либо одежды", - уточнил он.В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме.Замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил журналистам, что медики считают основным рабочим диагнозом состояния здоровья Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576092139.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, омск, происшествия