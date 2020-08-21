https://ria.ru/20200821/ukraina-1576088099.html

Глава антикоррупционной прокуратуры Украины подал в отставку

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий заявил, что подал в отставку, текст приказа с подписью главы офиса генпрокурора РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T12:36

2020-08-21T12:36

2020-08-21T12:36

назар холодницкий

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 21 авг – РИА Новости.</strong> Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Nazar_KHolodnickijj/" target="_blank" data-auto="true">Назар Холодницкий</a> заявил, что подал в отставку, текст приказа с подписью главы офиса генпрокурора от 21 августа он опубликовал в своем Facebook."Уволить Холодницкого Назара Ивановича с должности заместителя Генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры офиса генерального прокурора и органов прокуратуры с 21 августа 2020 года в связи с подачей его заявления об увольнении по собственному желанию", - говорится в тексте приказа.От себя чиновник поблагодарил всех, с кем работал, и напомнил, что в органах прокуратуры он проработал 14 лет."Я благодарю свой коллектив за преданность делу, честность и неподкупность - мы достойно выполняем свою работу. В деятельности САП были также взлеты и падения, разочарования... это естественный процесс... Однако в самые тяжелые периоды мы оставались единой командой, поэтому я благодарю каждого из вас за поддержку. Четырнадцать лет я отдал прокуратуре, из которых пять лет своей жизни я полностью посвятил САП, о чем не жалею ни дня", - написал Холодницкий.Холодницкий возглавил САП в 2015 году, срок действия его полномочий истекал осенью этого года.

https://ria.ru/20200706/1573967281.html

https://ria.ru/20200303/1568118044.html

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украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

назар холодницкий, украина, в мире