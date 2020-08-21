Главврач омской больницы считает транспортировку Навального небезопасной
10:59 21.08.2020 (обновлено: 11:42 21.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОмская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
ОМСК, 21 авг - РИА Новости. Транспортировка находящегося в реанимации в Омске Алексея Навального на эту минуту нецелесообразна и небезопасна, это мнение консилиума врачей, сообщил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.
"В отделении реанимации интенсивная терапия продолжается. На эту минуту говорить о том, что возможна - вернее, не то что невозможна, а целесообразна и как-то безопасна - его транспортировка, мы сказать не можем. Это мнение не меня лично, это мнение нашего консилиума", - сказал Калиниченко.
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. По результатам проведенных исследований врачи не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса. Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили.
Ранее немецкая газета Bild сообщила, что медицинский самолет вылетел в ночь на пятницу из аэропорта в немецком Нюрнберге. СМИ предполагает, что Навального планируют доставить в берлинскую клинику "Шарите". По данным сервиса FlightRadar, борт сел в аэропорту Омска в 12.10 по местному времени (09.10 мск), воздушная гавань подтвердила прибытие.
В пятницу утром главный врач омской БСМП-1 Александр Мураховский заявил, что состояние Навального, оценивавшееся как стабильно тяжелое, немного улучшилось за ночь, но "остается пока еще нестабильным".