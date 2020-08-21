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https://ria.ru/20200821/transportirovka-1576081212.html
Главврач омской больницы считает транспортировку Навального небезопасной
Транспортировка находящегося в реанимации в Омске Алексея Навального на эту минуту нецелесообразна и небезопасна, это мнение консилиума врачей, сообщил... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T10:59
2020-08-21T11:42
госпитализация алексея навального в омске
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
омск
общество
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<strong>ОМСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Транспортировка находящегося в реанимации в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> на эту минуту нецелесообразна и небезопасна, это мнение консилиума врачей, сообщил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко."В отделении реанимации интенсивная терапия продолжается. На эту минуту говорить о том, что возможна - вернее, не то что невозможна, а целесообразна и как-то безопасна - его транспортировка, мы сказать не можем. Это мнение не меня лично, это мнение нашего консилиума", - сказал Калиниченко.В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. По результатам проведенных исследований врачи не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса. Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили.Ранее немецкая газета Bild сообщила, что медицинский самолет вылетел в ночь на пятницу из аэропорта в немецком Нюрнберге. СМИ предполагает, что Навального планируют доставить в берлинскую клинику "Шарите". По данным сервиса FlightRadar, борт сел в аэропорту Омска в 12.10 по местному времени (09.10 мск), воздушная гавань подтвердила прибытие.В пятницу утром главный врач омской БСМП-1 Александр Мураховский заявил, что состояние Навального, оценивавшееся как стабильно тяжелое, немного улучшилось за ночь, но "остается пока еще нестабильным".
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576076216.html
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РИА Новости
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госпитализация алексея навального в омске, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, омск, общество

Главврач омской больницы считает транспортировку Навального небезопасной

10:59 21.08.2020 (обновлено: 11:42 21.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОмская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
ОМСК, 21 авг - РИА Новости. Транспортировка находящегося в реанимации в Омске Алексея Навального на эту минуту нецелесообразна и небезопасна, это мнение консилиума врачей, сообщил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.
"В отделении реанимации интенсивная терапия продолжается. На эту минуту говорить о том, что возможна - вернее, не то что невозможна, а целесообразна и как-то безопасна - его транспортировка, мы сказать не можем. Это мнение не меня лично, это мнение нашего консилиума", - сказал Калиниченко.
Машина Скорой помощи на территории омской БСМП № 1, где находится Алексей Навальный
Вчера, 09:39
Врач ответил на вопрос об опасном веществе в организме Навального
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. По результатам проведенных исследований врачи не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса. Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили.
Ранее немецкая газета Bild сообщила, что медицинский самолет вылетел в ночь на пятницу из аэропорта в немецком Нюрнберге. СМИ предполагает, что Навального планируют доставить в берлинскую клинику "Шарите". По данным сервиса FlightRadar, борт сел в аэропорту Омска в 12.10 по местному времени (09.10 мск), воздушная гавань подтвердила прибытие.
В пятницу утром главный врач омской БСМП-1 Александр Мураховский заявил, что состояние Навального, оценивавшееся как стабильно тяжелое, немного улучшилось за ночь, но "остается пока еще нестабильным".
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Госпитализация Алексея Навального в ОмскеФонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйОмскОбщество
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