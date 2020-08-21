https://ria.ru/20200821/spetsnaz-1576116760.html

В США экс-сотрудника спецназа подозревают в шпионаже в пользу России

Бывший сотрудник спецназа США арестован по подозрению в работе на российскую разведку и передаче российским спецслужбам секретной информации о работе сил... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T23:08

2020-08-21T23:08

2020-08-22T01:02

главное разведывательное управление рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

челябинск

южная корея

россия

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости.</strong> Бывший сотрудник спецназа <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> арестован по подозрению в работе на российскую разведку и передаче российским спецслужбам секретной информации о работе сил специального назначения, а также контактов других спецназовцев для их последующей вербовки, говорится в сообщении минюста США.Бывший боец "зеленых беретов" был взят под стражу в пятницу. Как следует из судебных материалов, 45-летний Роберт Рафаэль Джибински Деббинс якобы сотрудничал с российской разведкой с декабря 1996 года по январь 2011 года. В этот период он периодически посещал Россию, где встречался с представителями спецслужб. Утверждается, что в 1997 году ему присвоили кодовое имя, и он подписал документы о том, что хотел бы служить России.С 1998 года по 2005 год Джибински Деббинс служил офицером в химических войсках американской армии, осле чего в звании капитана перешел в спецназ. Минюст США утверждает, что он сменил место службы по настоянию российской разведки."Предположительно, Деббинс передавал агентам российской разведки информацию, которую он получал, служа в спецназе, включая данные о химическом подразделении, а потом о силах специального назначения. В 2008 году, когда он ушел в отставку, он раскрыл российской разведке засекреченную информацию о своей деятельности во время службы в спецназе. Деббинс также передавал российским спецслужбам имена и информацию ряда своих бывших сослуживцев, чтобы агенты российской разведки могли оценить их возможную готовность сотрудничать с российскими спецслужбами", - заявили в минюсте.Бывшему спецназовцу грозит пожизненное заключение.Согласно документам минюста, Деббинс несколько раз бывал в России, в первый раз в 1994 году, последний - в 2010. Во время одного из своих первых визитов Деббинс встретил свою будущую жену в <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinsk/" target="_blank" data-auto="true">Челябинске</a>, где они и поженились в 1997 году. В июле 2010 года его русская жена получила гражданство США. Тесть Деббинса был офицером российской армии и проживал там же в Челябинске.По данным минюста Деббинс в конце 1990-х годов служил в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Корее</a>, в 2003 базировался в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. В 2004-2005 годах служил в <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджане</a>, а с 1996 года имел доступ к секретной информации.Деббинс, как утверждают в американском минюсте, работал с <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Glavnoe_razvedyvatelnoe_upravlenie_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГРУ</a> и был завербован во время своего визита в 1996 году, когда приехал в Россию по линии образовательной программы и жил в Челябинске. Российская разведка дала ему кодовое имя "Икар Лесников".В документах министерства юстиции говорится, что Деббинс в разговорах с представителями спецслужб РФ называл себя "сыном России" и хотел служить России.

https://ria.ru/20200730/1575138142.html

https://ria.ru/20200813/1575760840.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575982531.html

Damir Aliev у них там даже Президента подозревают)) а этот экс-спецназовец наверное запостил в инстаграмме фотку с шапкой-ушанкой и пятиконечной звездой. этого по нынешним временам - хватает 23

Sergej Klassen Чет уж оччень мелко плавают уже. Так можно каждого жителя США в этом обвинить. 21

7

челябинск

южная корея

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное разведывательное управление рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), челябинск, южная корея, россия, сша, в мире