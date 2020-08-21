Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200821/spetsnaz-1576116760.html
В США экс-сотрудника спецназа подозревают в шпионаже в пользу России
Бывший сотрудник спецназа США арестован по подозрению в работе на российскую разведку и передаче российским спецслужбам секретной информации о работе сил... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T23:08
2020-08-22T01:02
главное разведывательное управление рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
челябинск
южная корея
россия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151539/73/1515397335_0:176:3371:2072_1400x0_80_0_0_96f458e13487dcf9c0633f2206fa7592.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости.</strong> Бывший сотрудник спецназа <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> арестован по подозрению в работе на российскую разведку и передаче российским спецслужбам секретной информации о работе сил специального назначения, а также контактов других спецназовцев для их последующей вербовки, говорится в сообщении минюста США.Бывший боец "зеленых беретов" был взят под стражу в пятницу. Как следует из судебных материалов, 45-летний Роберт Рафаэль Джибински Деббинс якобы сотрудничал с российской разведкой с декабря 1996 года по январь 2011 года. В этот период он периодически посещал Россию, где встречался с представителями спецслужб. Утверждается, что в 1997 году ему присвоили кодовое имя, и он подписал документы о том, что хотел бы служить России.С 1998 года по 2005 год Джибински Деббинс служил офицером в химических войсках американской армии, осле чего в звании капитана перешел в спецназ. Минюст США утверждает, что он сменил место службы по настоянию российской разведки."Предположительно, Деббинс передавал агентам российской разведки информацию, которую он получал, служа в спецназе, включая данные о химическом подразделении, а потом о силах специального назначения. В 2008 году, когда он ушел в отставку, он раскрыл российской разведке засекреченную информацию о своей деятельности во время службы в спецназе. Деббинс также передавал российским спецслужбам имена и информацию ряда своих бывших сослуживцев, чтобы агенты российской разведки могли оценить их возможную готовность сотрудничать с российскими спецслужбами", - заявили в минюсте.Бывшему спецназовцу грозит пожизненное заключение.Согласно документам минюста, Деббинс несколько раз бывал в России, в первый раз в 1994 году, последний - в 2010. Во время одного из своих первых визитов Деббинс встретил свою будущую жену в <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinsk/" target="_blank" data-auto="true">Челябинске</a>, где они и поженились в 1997 году. В июле 2010 года его русская жена получила гражданство США. Тесть Деббинса был офицером российской армии и проживал там же в Челябинске.По данным минюста Деббинс в конце 1990-х годов служил в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Корее</a>, в 2003 базировался в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. В 2004-2005 годах служил в <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджане</a>, а с 1996 года имел доступ к секретной информации.Деббинс, как утверждают в американском минюсте, работал с <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Glavnoe_razvedyvatelnoe_upravlenie_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГРУ</a> и был завербован во время своего визита в 1996 году, когда приехал в Россию по линии образовательной программы и жил в Челябинске. Российская разведка дала ему кодовое имя "Икар Лесников".В документах министерства юстиции говорится, что Деббинс в разговорах с представителями спецслужб РФ называл себя "сыном России" и хотел служить России.
https://ria.ru/20200730/1575138142.html
https://ria.ru/20200813/1575760840.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575982531.html
у них там даже Президента подозревают)) а этот экс-спецназовец наверное запостил в инстаграмме фотку с шапкой-ушанкой и пятиконечной звездой. этого по нынешним временам - хватает
23
Чет уж оччень мелко плавают уже. Так можно каждого жителя США в этом обвинить.
21
7
челябинск
южная корея
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151539/73/1515397335_187:0:3182:2246_1400x0_80_0_0_5289b1373b71d0e30aa10c41b713d519.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное разведывательное управление рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), челябинск, южная корея, россия, сша, в мире

В США экс-сотрудника спецназа подозревают в шпионаже в пользу России

23:08 21.08.2020 (обновлено: 01:02 22.08.2020)
3200
© Фото : U.S. Army / Sgt. Seth PlagenzaСолдаты спецназа США ("зеленые береты")
Солдаты спецназа США (зеленые береты)
© Фото : U.S. Army / Sgt. Seth Plagenza
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Бывший сотрудник спецназа США арестован по подозрению в работе на российскую разведку и передаче российским спецслужбам секретной информации о работе сил специального назначения, а также контактов других спецназовцев для их последующей вербовки, говорится в сообщении минюста США.
Бывший боец "зеленых беретов" был взят под стражу в пятницу.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
30 июля, 01:16
В США сенаторы предложили отказывать в визах обвиненным в шпионаже лицам
Как следует из судебных материалов, 45-летний Роберт Рафаэль Джибински Деббинс якобы сотрудничал с российской разведкой с декабря 1996 года по январь 2011 года. В этот период он периодически посещал Россию, где встречался с представителями спецслужб. Утверждается, что в 1997 году ему присвоили кодовое имя, и он подписал документы о том, что хотел бы служить России.
С 1998 года по 2005 год Джибински Деббинс служил офицером в химических войсках американской армии, осле чего в звании капитана перешел в спецназ. Минюст США утверждает, что он сменил место службы по настоянию российской разведки.
"Предположительно, Деббинс передавал агентам российской разведки информацию, которую он получал, служа в спецназе, включая данные о химическом подразделении, а потом о силах специального назначения. В 2008 году, когда он ушел в отставку, он раскрыл российской разведке засекреченную информацию о своей деятельности во время службы в спецназе. Деббинс также передавал российским спецслужбам имена и информацию ряда своих бывших сослуживцев, чтобы агенты российской разведки могли оценить их возможную готовность сотрудничать с российскими спецслужбами", - заявили в минюсте.
Бывшему спецназовцу грозит пожизненное заключение.
Агентство национальной безопасности США
13 августа, 20:49
США обвинили российскую разведку в разработке шпионской программы
Согласно документам минюста, Деббинс несколько раз бывал в России, в первый раз в 1994 году, последний - в 2010. Во время одного из своих первых визитов Деббинс встретил свою будущую жену в Челябинске, где они и поженились в 1997 году. В июле 2010 года его русская жена получила гражданство США. Тесть Деббинса был офицером российской армии и проживал там же в Челябинске.
По данным минюста Деббинс в конце 1990-х годов служил в Южной Корее, в 2003 базировался в Германии. В 2004-2005 годах служил в Азербайджане, а с 1996 года имел доступ к секретной информации.
Деббинс, как утверждают в американском минюсте, работал с ФСБ и ГРУ и был завербован во время своего визита в 1996 году, когда приехал в Россию по линии образовательной программы и жил в Челябинске. Российская разведка дала ему кодовое имя "Икар Лесников".
В документах министерства юстиции говорится, что Деббинс в разговорах с представителями спецслужб РФ называл себя "сыном России" и хотел служить России.
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
19 августа, 13:51
СМИ раскрыли личность подозреваемого в шпионаже норвежца
9731012211
Обсудить 7
Главное разведывательное управление РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ЧелябинскЮжная КореяРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
у них там даже Президента подозревают)) а этот экс-спецназовец наверное запостил в инстаграмме фотку с шапкой-ушанкой и пятиконечной звездой. этого по нынешним временам - хватает
21 августа, 23:13
Damir Aliev
6130301
Чет уж оччень мелко плавают уже. Так можно каждого жителя США в этом обвинить.
21 августа, 23:16
Sergej Klassen
1530111
Рекомендуем
Международная космическая станция
Экипаж МКС изолировался в российском сегменте из-за утечки воздуха
Актер Михаил Ефремов
Трунов оценил отказ Ефремова от адвокатов
Врачи с каталкой возле БСМП №1 в Омске
Навального увезли из омской больницы
Раковые клетки
Спасет сотни тысяч жизней. Назван защищающий от рака напиток
Оформление документов на автомобиль в отделении ГИБДД
В ГИБДД рассказали о новых правилах регистрации автомобилей
Акции в поддержку Алексея Навального
Зачем нас убеждают поверить в отравление Навального
Взрыв газа в десятиэтажном доме в Ярославле
В Ярославле на месте обрушения дома нашли тело второй погибшей
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
Тихановская отказалась от участия в новых выборах президента Белоруссии
Взрыв газа в десятиэтажном доме в Ярославле
Под завалами дома в Ярославле нашли тела еще одной женщины и ребенка
Пациентка общается через стекло с родственниками в госпитале United Memorial Medical Center в Хьюстоне, где проходят лечение больные с COVID-19
В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса
Замглавврача омской больницы: Мы не возражаем против его перевода в другой стационар
Навального разрешили перевезти на лечение в ФРГ
Военнослужащие во время акции протеста на площади Независимости в Минске
Генштаб ВС Белоруссии заявил об усилении разведдеятельности против страны
Адвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП со смертельным исходом
Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева
Взрыв газа в десятиэтажном доме в Ярославле
Очевидцы раскрыли подробности взрыва газа в Ярославле
Овсяная каша с клубникой
Диетолог рассказала, почему нельзя завтракать только кашей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13В Ярославле завершили спасательные работы на месте взрыва газа в доме
04:02Кардиолог указал на связь сна и слабоумия
04:02Эксперт рассказал, откуда берется эхо в телефоне
03:51Власти уточнили число погибших при взрыве в доме в Ярославле
03:43"Жалкое зрелище": Мясников оценил поведение Ефремова в суде
03:21Момент взрыва в жилом доме в Ярославле попал на видео
03:21Под завалами дома в Ярославле нашли тела еще одной женщины и ребенка
03:16Эксперт рассказал, какие вещи опасно держать рядом с телефоном
03:11Названо самое гиблое место для грибников
03:08"Роскосмос" запатентовал взрывное устройство
02:51Навального увезли из омской больницы
02:20Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников
02:00Диетолог рассказала, почему нельзя завтракать только кашей
01:51В Ярославле на месте обрушения дома нашли тело второй погибшей
01:30Венесуэла хочет участвовать в производстве российской вакцины от COVID-19
01:22Трунов оценил отказ Ефремова от адвокатов
00:50Европейцы в СБ ООН разошлись с США в вопросе возврата санкций против ИРИ
00:46При взрыве газа Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств
00:40В МЧС рассказали, когда ярославцев, пустят в дом, где взорвался газ
00:31Режиссер "Бэтмена" показал новый логотип и постер к фильму
Лента новостейМолния