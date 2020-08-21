https://ria.ru/20200821/shtraf-1576085185.html

В Подмосковье застройщиков оштрафовали на шесть млн рублей за неделю

Порядка шести миллионов рублей штрафов получили застройщики Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T11:54

2020-08-21T11:54

2020-08-21T11:54

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 21 авг – РИА Новости</strong>. Порядка шести миллионов рублей штрафов получили застройщики Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья."На этой неделе в Главгосстройнадзоре рассмотрели 31 дело в сфере строительного надзора и 38 дел в сфере долевого строительства. Общая сумма штрафов за нарушения составила 5 миллионов 983 тысячи рублей", - говорится в сообщении.Всего с начала года <a href="https://ria.ru/organization_Glavgosstrojjnadzor_Moskovskojj_oblasti" target="_blank">Главгосстройнадзором</a> было рассмотрено 1178 дел об административных нарушениях.

https://ria.ru/20200819/1575987669.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)