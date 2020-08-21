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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200821/shtraf-1576085185.html
В Подмосковье застройщиков оштрафовали на шесть млн рублей за неделю
Порядка шести миллионов рублей штрафов получили застройщики Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T11:54
2020-08-21T11:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 21 авг – РИА Новости</strong>. Порядка шести миллионов рублей штрафов получили застройщики Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья."На этой неделе в Главгосстройнадзоре рассмотрели 31 дело в сфере строительного надзора и 38 дел в сфере долевого строительства. Общая сумма штрафов за нарушения составила 5 миллионов 983 тысячи рублей", - говорится в сообщении.Всего с начала года <a href="https://ria.ru/organization_Glavgosstrojjnadzor_Moskovskojj_oblasti" target="_blank">Главгосстройнадзором</a> было рассмотрено 1178 дел об административных нарушениях.
https://ria.ru/20200819/1575987669.html
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московская область (подмосковье)

В Подмосковье застройщиков оштрафовали на шесть млн рублей за неделю

11:54 21.08.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Порядка шести миллионов рублей штрафов получили застройщики Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.
"На этой неделе в Главгосстройнадзоре рассмотрели 31 дело в сфере строительного надзора и 38 дел в сфере долевого строительства. Общая сумма штрафов за нарушения составила 5 миллионов 983 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
Всего с начала года Главгосстройнадзором было рассмотрено 1178 дел об административных нарушениях.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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