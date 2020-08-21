https://ria.ru/20200821/shkolniki-1576095265.html

Ленобласть обеспечит школьников сбалансированным двухразовым питанием

Власти Ленинградской области готовят сбалансированное меню двухразового питания школьников, которые вернутся после летних каникул в учебные заведения 1... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T14:26

2020-08-21T14:26

2020-08-21T14:26

ленинградская область

школа

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг - РИА Новости</strong>. Власти Ленинградской области готовят сбалансированное меню двухразового питания школьников, которые вернутся после летних каникул в учебные заведения 1 сентября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, согласно поручению президента, ‪с 1 сентября‬ все <a href="https://ria.ru/tag_shkola_2" target="_blank">школы</a> области обеспечат 75 тысяч младшеклассников бесплатным горячим питанием, причём оно будет двухразовым."Объем субвенции из регионального бюджета в 2020 году на бесплатное питание обучающихся составляет более 1 миллиарда рублей, в том числе на питание обучающихся с 1 по 4 класс — 307 миллионов рублей. Из федерального бюджета в 2020 году на эти цели запланированы субсидии в размере 190 миллионов рублей", - уточнили в обладминистрации.Кроме того, для повышения качества питания в школах региона в 2021 году будет укреплена материально-техническая база столовых и пищеблоков"На эти цели из регионального бюджета будет направлено 50 миллионов рублей",- отметили в пресс-службе.В Ленинградской области разработано типовое меню для школ. Дважды в неделю предполагается кормить школьников кашей, либо творогом, а также блюдом из мяса, один раз в неделю будет подаваться блюдо из птицы, печени, рыбы и яиц. В меню также включены свежие овощи, фрукты и выпечка пониженной калорийности. Кроме того, продолжится ежедневная выдача молочных, либо кисломолочных продуктов."В настоящее время меню находится на согласовании в Управлении Роспотребнадзора по Ленинградской области. Далее оно будет направлено во все школы региона для постепенного создания всех необходимых условий, которые обеспечат новый рацион",- резюмировали в пресс-службе.Норма по предоставлению бесплатного горячего питания обучающимся начальных классов уже внесена в "Социальный кодекс Ленинградской области". Ранее отдельные категории учеников всех возрастов обеспечивались двухразовым горячим питанием, а ученики 1-4 классов каждый учебный день получали молоко. В 2019-2020 учебном году получателями были более 34 тысяч детей.<br>

https://ria.ru/20200821/sotsgarantii-1576094855.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

школа