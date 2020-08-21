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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200821/sanktsii-1576094077.html
Глава МИД Белоруссии назвал возможные санкции ЕС контрпродуктивными
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что европейские санкции против Минска будут контрпродуктивны, стороны " точно потеряют время". РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T14:02
2020-08-21T14:17
протесты в белоруссии
владимир макей
евросоюз
мид белоруссии
минск
в мире
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<strong>МИНСК, 21 авг – РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Макей</a> заявил, что европейские санкции против <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> будут контрпродуктивны, стороны " точно потеряют время"."При первых серьезных испытаниях для становления нашей страны вы снова сразу призываете к санкциям. Этим по сути вы подтверждаете правоту тех, кто не верит в нашу суверенную способность выстроить равноправные и выгодные всем сторонам отношения с вашими государствами. Это не первые санкции в нашей истории. И наша история на этом не закончится. Мы их пройдём так же, как и предыдущие. Результат их действия вам известен. Все вместе мы точно потеряем время", - говорится в заявлении Макея, размещенном на сайте министерства в пятницу.По словам министра, будет потерян "ритм, который нужен нашим странам и обществам, тем более в современном быстром мире"."Этим по сути вы подтверждаете правоту тех, кто не верит в нашу суверенную способность выстроить равноправные и выгодные всем сторонам отношения с вашими государствами. Это не первые санкции в нашей истории. И наша история на этом не закончится. Мы их пройдём так же, как и предыдущие", - сказал он.Ранее глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a> заявил, что президентская кампания и выборы в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> "определенно не соответствовали принципам свободных выборов". Он напомнил, что ЕС готовит точечные санкции против властей Белоруссии.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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владимир макей , евросоюз, мид белоруссии, минск, в мире

Глава МИД Белоруссии назвал возможные санкции ЕС контрпродуктивными

14:02 21.08.2020 (обновлено: 14:17 21.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 27 мая 2019
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 27 мая 2019
© РИА Новости / Владимир Песня
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МИНСК, 21 авг – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что европейские санкции против Минска будут контрпродуктивны, стороны " точно потеряют время".
"При первых серьезных испытаниях для становления нашей страны вы снова сразу призываете к санкциям. Этим по сути вы подтверждаете правоту тех, кто не верит в нашу суверенную способность выстроить равноправные и выгодные всем сторонам отношения с вашими государствами. Это не первые санкции в нашей истории. И наша история на этом не закончится. Мы их пройдём так же, как и предыдущие. Результат их действия вам известен. Все вместе мы точно потеряем время", - говорится в заявлении Макея, размещенном на сайте министерства в пятницу.
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По словам министра, будет потерян "ритм, который нужен нашим странам и обществам, тем более в современном быстром мире".

"Республика Беларусь - уже реальность. Реальность для Европы, реальность для Евросоюза, реальность для каждой из ваших стран. Поэтому призываю жить, контактировать и взаимодействовать с этой реальностью. У нас далеко не всегда и не во всем совпадают подходы. Но при первых серьезных испытаниях для становления нашей страны вы снова сразу призываете к санкциям", - говорится в заявлении министра.

"Этим по сути вы подтверждаете правоту тех, кто не верит в нашу суверенную способность выстроить равноправные и выгодные всем сторонам отношения с вашими государствами. Это не первые санкции в нашей истории. И наша история на этом не закончится. Мы их пройдём так же, как и предыдущие", - сказал он.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что президентская кампания и выборы в Белоруссии "определенно не соответствовали принципам свободных выборов". Он напомнил, что ЕС готовит точечные санкции против властей Белоруссии.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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Протесты в БелоруссииВладимир МакейЕвросоюзМИД БелоруссииМинскВ мире
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