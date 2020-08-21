Телескопы Роскосмоса не могут увидеть запущенный в космос Tesla Roadster
12:01 21.08.2020 (обновлено: 12:04 21.08.2020)
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© РИА Новости / SpaceX Flickr / Перейти в фотобанкЛичный автомобиль главы SpaceX Илона Маска красный кабриолет Tesla Roadster, выведенный на орбиту ракето-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX, с манекеном в скафандре за рулем в космическом пространстве
Личный автомобиль главы SpaceX Илона Маска красный кабриолет Tesla Roadster, выведенный на орбиту ракето-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX, с манекеном в скафандре за рулем в космическом пространстве. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Наземные средства контроля космического пространства Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) не способны разглядеть спортивный автомобиль американского предпринимателя Илона Маска Tesla Roadster, запущенный в космос в 2018 году, рассказал в интервью РИА Новости начальник информационно-аналитического центра ЦНИИмаш (головной научный институт "Роскосмоса") Игорь Бакарас.
"Оптические средства, которые в настоящий момент включены в состав АСПОС ОКП, не могут наблюдать космические объекты на таком далеком расстоянии от Земли", - рассказал он.
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"Кроме того, указанный объект не относится к объектам, входящим в сферу интересов АСПОС ОКП", - отметил Бакарас.
Электрокар Tesla Roadster был запущен с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) 6 февраля 2018 года во время первого старта ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX. Автомобиль вышел на гиперболическую орбиту Земли и затем отправился в путешествие в далекий космос по гелиоцентрической орбите.