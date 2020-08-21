https://ria.ru/20200821/roskosmos-1576085654.html

Телескопы Роскосмоса не могут увидеть запущенный в космос Tesla Roadster

Наземные средства контроля космического пространства Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T12:01

2020-08-21T12:01

2020-08-21T12:04

риа наука

игорь бакарас

илон маск

космос - риа наука

falcon

цниимаш

spacex

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Наземные средства контроля космического пространства Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) не способны разглядеть спортивный автомобиль американского предпринимателя <a href="http://ria.ru/person_Ilon_Mask/" target="_blank" data-auto="true">Илона Маска</a> Tesla Roadster, запущенный в космос в 2018 году, рассказал в интервью РИА Новости начальник информационно-аналитического центра <a href="http://ria.ru/organization_CNIIMASH/" target="_blank" data-auto="true">ЦНИИмаш</a> (головной научный институт "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>") <a href="http://ria.ru/person_igor-bakaras/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Бакарас</a>."Оптические средства, которые в настоящий момент включены в состав АСПОС ОКП, не могут наблюдать космические объекты на таком далеком расстоянии от Земли", - рассказал он."Кроме того, указанный объект не относится к объектам, входящим в сферу интересов АСПОС ОКП", - отметил Бакарас.Электрокар Tesla Roadster был запущен с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) 6 февраля 2018 года во время первого старта ракеты-носителя <a href="http://ria.ru/product_Falcon/" target="_blank" data-auto="true">Falcon Heavy</a> компании <a href="http://ria.ru/organization_Space_Exploration_Technologies/" target="_blank" data-auto="true">SpaceX</a>. Автомобиль вышел на гиперболическую орбиту Земли и затем отправился в путешествие в далекий космос по гелиоцентрической орбите.<strong><a href="https://ria.ru/20200821/asteroidy-1576055681.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью >></a></strong>

https://ria.ru/20190205/1550434640.html

https://ria.ru/20200821/raketa-1576076948.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь бакарас, илон маск, космос - риа наука, falcon, цниимаш, spacex