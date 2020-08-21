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https://ria.ru/20200821/roskosmos-1576085654.html
Телескопы Роскосмоса не могут увидеть запущенный в космос Tesla Roadster
Наземные средства контроля космического пространства Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T12:01
2020-08-21T12:04
риа наука
игорь бакарас
илон маск
космос - риа наука
falcon
цниимаш
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Наземные средства контроля космического пространства Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) не способны разглядеть спортивный автомобиль американского предпринимателя <a href="http://ria.ru/person_Ilon_Mask/" target="_blank" data-auto="true">Илона Маска</a> Tesla Roadster, запущенный в космос в 2018 году, рассказал в интервью РИА Новости начальник информационно-аналитического центра <a href="http://ria.ru/organization_CNIIMASH/" target="_blank" data-auto="true">ЦНИИмаш</a> (головной научный институт "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>") <a href="http://ria.ru/person_igor-bakaras/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Бакарас</a>."Оптические средства, которые в настоящий момент включены в состав АСПОС ОКП, не могут наблюдать космические объекты на таком далеком расстоянии от Земли", - рассказал он."Кроме того, указанный объект не относится к объектам, входящим в сферу интересов АСПОС ОКП", - отметил Бакарас.Электрокар Tesla Roadster был запущен с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) 6 февраля 2018 года во время первого старта ракеты-носителя <a href="http://ria.ru/product_Falcon/" target="_blank" data-auto="true">Falcon Heavy</a> компании <a href="http://ria.ru/organization_Space_Exploration_Technologies/" target="_blank" data-auto="true">SpaceX</a>. Автомобиль вышел на гиперболическую орбиту Земли и затем отправился в путешествие в далекий космос по гелиоцентрической орбите.<strong><a href="https://ria.ru/20200821/asteroidy-1576055681.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20190205/1550434640.html
https://ria.ru/20200821/raketa-1576076948.html
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игорь бакарас, илон маск, космос - риа наука, falcon, цниимаш, spacex

Телескопы Роскосмоса не могут увидеть запущенный в космос Tesla Roadster

12:01 21.08.2020 (обновлено: 12:04 21.08.2020)
11147
© РИА Новости / SpaceX Flickr / Перейти в фотобанкЛичный автомобиль главы SpaceX Илона Маска красный кабриолет Tesla Roadster, выведенный на орбиту ракето-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX, с манекеном в скафандре за рулем в космическом пространстве
Личный автомобиль главы SpaceX Илона Маска красный кабриолет Tesla Roadster, выведенный на орбиту ракето-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX, с манекеном в скафандре за рулем в космическом пространстве
© РИА Новости / SpaceX Flickr
Перейти в фотобанк
Личный автомобиль главы SpaceX Илона Маска красный кабриолет Tesla Roadster, выведенный на орбиту ракето-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX, с манекеном в скафандре за рулем в космическом пространстве. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Наземные средства контроля космического пространства Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) не способны разглядеть спортивный автомобиль американского предпринимателя Илона Маска Tesla Roadster, запущенный в космос в 2018 году, рассказал в интервью РИА Новости начальник информационно-аналитического центра ЦНИИмаш (головной научный институт "Роскосмоса") Игорь Бакарас.
"Оптические средства, которые в настоящий момент включены в состав АСПОС ОКП, не могут наблюдать космические объекты на таком далеком расстоянии от Земли", - рассказал он.
Кабриолет Tesla Roadster, выведенный на орбиту ракетой-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX
5 февраля 2019, 20:24РИА Наука
Ученый рассказал, когда запущенная в космос Tesla приблизится к Земле
"Кроме того, указанный объект не относится к объектам, входящим в сферу интересов АСПОС ОКП", - отметил Бакарас.
Электрокар Tesla Roadster был запущен с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) 6 февраля 2018 года во время первого старта ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX. Автомобиль вышел на гиперболическую орбиту Земли и затем отправился в путешествие в далекий космос по гелиоцентрической орбите.
Читайте полный текст интервью >>
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РИА НаукаИгорь БакарасИлон МаскКосмос - РИА НаукаFalconЦНИИМАШSpaceX
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