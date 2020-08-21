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Игорь Бакарас: опасные астероиды сможем отслеживать не ранее 2030 года
В начале июля Международная космическая станция провела маневр уклонения от угрожавшего ей космического мусора. Учитывая количество таких объектов на орбите, а... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T12:00
2020-08-21T12:01
астероиды
россия
игорь бакарас
цниимаш
интервью - авторы
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<em>В начале июля <a href="https://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2" target="_blank">Международная космическая станция</a> провела маневр уклонения от угрожавшего ей космического мусора. Учитывая количество таких объектов на орбите, а по открытым данным, мусора размером от 1 сантиметра в поперечнике насчитывается около 600-700 тысяч единиц, обеспечение безопасности станции и российской орбитальной группировки становится все более важной задачей. О том, как работает российская система слежения за спутниками и мусором на орбите, можно ли с ее помощью обнаружить угрожающие Земле астероиды и запущенный в космос автомобиль Tesla, в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Дмитрию Струговцу рассказал начальник информационно-аналитического центра ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса) <a href="https://ria.ru/person_igor-bakaras" target="_blank">Игорь Бакарас</a>.</em><strong>— Вы возглавляете автоматизированную систему предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП). Расскажите, что это такое? Как работает система?</strong>— Система создана по заказу госкорпорации "Роскосмос", в 2015 году успешно прошла межведомственные испытания и с 1 января 2016 года введена в эксплуатацию. Основными задачами АСПОС ОКП являются, во-первых, сбор, обработка и анализ информации о космических объектах, представляющих потенциальную опасность для пилотируемых и автоматических космических аппаратов. Во-вторых, оперативное доведение до потребителей информации о фактах возникновения и прогнозе развития опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве, включая сближения пилотируемых и других космических аппаратов российской орбитальной группировки с потенциально опасными космическими объектами. В-третьих, прогнозирование рисков сходов с орбит и районов падения космических объектов. В-четвертых, установление фактов разрушения космических объектов.<strong>— В начале года стало известно, что система получила название "Млечный путь". Это так?</strong>— На самом деле название "Млечный путь" относится к перспективной системе информационно-аналитического обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве, создание которой планируется не ранее 2030 года. Работы по формированию концепции создания данной системы, стратегической целью которой является обеспечение устойчивости и безопасности космической деятельности России в условиях растущего техногенного засорения околоземного космического пространства, а также развитие технологии мониторинга опасных сближений с Землей небесных тел естественного происхождения – комет и астероидов, близятся к завершению.<strong>— Может ли сейчас система засечь летящие к Земле опасные астероиды?</strong>— В настоящий момент мониторинг естественных небесных тел не входит в зону ответственности АСПОС ОКП. Основным назначением системы является обеспечение безопасности космической деятельности путем формирования предупреждений об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве и выдачи их потребителям. Под околоземным космическим пространством понимается сфера с нижней границей, проходящей на уровне 100 километров над поверхностью Земли (экваториальный радиус Земли 6378 километров плюс 100 километров), и верхней границей на высоте 44 164 километра (радиус геостационарной орбиты 42 164 километра плюс 2000 километров).<strong>— Какие средства необходимы системе, чтобы отслеживать потенциально опасные астероиды?</strong>— Для того чтобы эффективно наблюдать за <a href="https://ria.ru/keyword_asteroidy" target="_blank">астероидами</a>, необходимо иметь средства, способные обнаруживать опасные объекты на достаточно большом расстоянии от Земли, примерно 30 миллионов километров. В настоящее время АСПОС ОКП не располагает специализированными оптико-электронными средствами, позволяющими в обзорном режиме наблюдать небесные тела естественного происхождения в области дальнего космоса.В целях противодействия угрозам астероидно-кометной опасности прорабатывается вопрос создания в рамках перспективной системы "Млечный путь" Российского центра малых небесных тел. При разработке технического задания на создание Центра будут определены требования к системе как по дальности обнаружения, так и по минимальному размеру потенциально опасных для Земли небесных тел естественного происхождения.<strong>— Таким образом, российскими средствами не виден и запущенный к Марсу Илоном Маском автомобиль Tesla?</strong>— Оптические средства, которые в настоящий момент включены в состав АСПОС ОКП, не могут наблюдать космические объекты на таком далеком расстоянии от Земли. Кроме того, указанный объект не относится к объектам, входящим в сферу интересов АСПОС ОКП.<strong>— Какие средства наблюдения сейчас входят в состав системы АСПОС ОКП?</strong>— Одним из основных структурных элементов системы, обеспечивающих ее первичной информацией об обстановке в околоземном космическом пространстве, является комплекс специализированных оптико-электронных средств. По сути, это территориально разнесенные наблюдательные пункты, размещенные на территории России и за ее пределами. В каждом таком пункте могут находиться несколько специализированных телескопов. Самый восточный наблюдательный пункт на территории России расположен вблизи города Уссурийска в Приморском крае, самый западный – в поселке Научный в Крыму. Один из специализированных пунктов в рамках соглашения между правительствами Российской Федерации и Бразилии размещен недалеко от города Итажуба на территории Бразильской астрофизической обсерватории Пико-Дос-Диас. В будущем планируется размещение очередного специализированного пункта за рубежом.Результатами наблюдений являются измерения координат космических объектов и космических аппаратов. Помимо координатных измерений аппаратурой комплекса фиксируется блеск космического аппарата, по изменениям которого можно судить о работоспособности системы ориентации или о нештатной ситуации на борту.Результаты обработки информации позволяют осуществлять уточнение параметров движения космических объектов, обнаруживать новые космические объекты, образовавшиеся в ходе запусков или разрушения объектов в космическом пространстве.<strong>— Сближения космического мусора с российскими спутниками и МКС на какие дистанции считаются опасными?</strong>— Для оценки угрозы столкновения космических аппаратов, в том числе и МКС, с космическими объектами устанавливаются зоны безопасности для этих аппаратов. Если в результате прогноза какой-либо космический объект попадает в такую зону, то рассчитывается вероятность их столкновения, которая зависит от положения и скорости объектов относительно друг друга, размеров сближающихся объектов, точности определения и прогнозирования параметров их движения.Сближение двух космических объектов считается опасным, если рассчитанное значение вероятности столкновения превышает вероятность 1:1000000.В правилах полета МКС устанавливаются пороги зон риска столкновений: желтый и красный. При этом желтый порог определяется условием, что достоверная вероятность столкновения находится между значениями 1:100000 и 1:10000, а красный порог характеризуется вероятностью столкновения, превышающей 1:10000. Указанные критерии — пороговые значения вероятности — были выбраны на основании результатов проведенных исследований.<strong>— Средства АСПОС ОКП осуществляют непрерывный мониторинг околоземного космического пространства или периодический?</strong>— Основными ограничениями для непрерывного мониторинга наблюдательными средствами являются относительно небольшое количество телескопов (на данный момент 36) и возможность их работы только в ночное время суток при отсутствии облачности и других мешающих факторов. Для увеличения эффективности работы системы необходимо дальнейшее развитие средств мониторинга, состав которых необходимо расширять не только путем увеличения количества телескопов, но и за счет включения в состав системы радиолокационных средств, способных работать в круглосуточном режиме.Рассматривается возможность создания специализированного космического сегмента мониторинга околоземного космического пространства, включающего в свой состав космические аппараты, оснащенные высокочувствительной оптико-электронной аппаратурой. Такое развитие предполагается в рамках создания системы "Млечный путь", которая должна обеспечить глобальный охват, оперативность и полноту мониторинга околоземного космического пространства.
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астероиды, россия, игорь бакарас, цниимаш, интервью - авторы

Игорь Бакарас: опасные астероиды сможем отслеживать не ранее 2030 года

12:00 21.08.2020 (обновлено: 12:01 21.08.2020)
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© Фото : пресс-службой ЦНИИмаш Начальник информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве головного научного института Роскосмоса ЦНИИМаш Игорь Бакарас
Начальник информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве головного научного института Роскосмоса ЦНИИМаш Игорь Бакарас
© Фото : пресс-службой ЦНИИмаш
В начале июля Международная космическая станция провела маневр уклонения от угрожавшего ей космического мусора. Учитывая количество таких объектов на орбите, а по открытым данным, мусора размером от 1 сантиметра в поперечнике насчитывается около 600-700 тысяч единиц, обеспечение безопасности станции и российской орбитальной группировки становится все более важной задачей. О том, как работает российская система слежения за спутниками и мусором на орбите, можно ли с ее помощью обнаружить угрожающие Земле астероиды и запущенный в космос автомобиль Tesla, в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Дмитрию Струговцу рассказал начальник информационно-аналитического центра ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса) Игорь Бакарас.
— Вы возглавляете автоматизированную систему предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП). Расскажите, что это такое? Как работает система?
— Система создана по заказу госкорпорации "Роскосмос", в 2015 году успешно прошла межведомственные испытания и с 1 января 2016 года введена в эксплуатацию. Основными задачами АСПОС ОКП являются, во-первых, сбор, обработка и анализ информации о космических объектах, представляющих потенциальную опасность для пилотируемых и автоматических космических аппаратов. Во-вторых, оперативное доведение до потребителей информации о фактах возникновения и прогнозе развития опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве, включая сближения пилотируемых и других космических аппаратов российской орбитальной группировки с потенциально опасными космическими объектами. В-третьих, прогнозирование рисков сходов с орбит и районов падения космических объектов. В-четвертых, установление фактов разрушения космических объектов.
— В начале года стало известно, что система получила название "Млечный путь". Это так?
— На самом деле название "Млечный путь" относится к перспективной системе информационно-аналитического обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве, создание которой планируется не ранее 2030 года. Работы по формированию концепции создания данной системы, стратегической целью которой является обеспечение устойчивости и безопасности космической деятельности России в условиях растущего техногенного засорения околоземного космического пространства, а также развитие технологии мониторинга опасных сближений с Землей небесных тел естественного происхождения – комет и астероидов, близятся к завершению.
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— Может ли сейчас система засечь летящие к Земле опасные астероиды?
— В настоящий момент мониторинг естественных небесных тел не входит в зону ответственности АСПОС ОКП. Основным назначением системы является обеспечение безопасности космической деятельности путем формирования предупреждений об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве и выдачи их потребителям. Под околоземным космическим пространством понимается сфера с нижней границей, проходящей на уровне 100 километров над поверхностью Земли (экваториальный радиус Земли 6378 километров плюс 100 километров), и верхней границей на высоте 44 164 километра (радиус геостационарной орбиты 42 164 километра плюс 2000 километров).
— Какие средства необходимы системе, чтобы отслеживать потенциально опасные астероиды?
— Для того чтобы эффективно наблюдать за астероидами, необходимо иметь средства, способные обнаруживать опасные объекты на достаточно большом расстоянии от Земли, примерно 30 миллионов километров. В настоящее время АСПОС ОКП не располагает специализированными оптико-электронными средствами, позволяющими в обзорном режиме наблюдать небесные тела естественного происхождения в области дальнего космоса.
В целях противодействия угрозам астероидно-кометной опасности прорабатывается вопрос создания в рамках перспективной системы "Млечный путь" Российского центра малых небесных тел. При разработке технического задания на создание Центра будут определены требования к системе как по дальности обнаружения, так и по минимальному размеру потенциально опасных для Земли небесных тел естественного происхождения.
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— Таким образом, российскими средствами не виден и запущенный к Марсу Илоном Маском автомобиль Tesla?
— Оптические средства, которые в настоящий момент включены в состав АСПОС ОКП, не могут наблюдать космические объекты на таком далеком расстоянии от Земли. Кроме того, указанный объект не относится к объектам, входящим в сферу интересов АСПОС ОКП.
— Какие средства наблюдения сейчас входят в состав системы АСПОС ОКП?
— Одним из основных структурных элементов системы, обеспечивающих ее первичной информацией об обстановке в околоземном космическом пространстве, является комплекс специализированных оптико-электронных средств. По сути, это территориально разнесенные наблюдательные пункты, размещенные на территории России и за ее пределами. В каждом таком пункте могут находиться несколько специализированных телескопов. Самый восточный наблюдательный пункт на территории России расположен вблизи города Уссурийска в Приморском крае, самый западный – в поселке Научный в Крыму. Один из специализированных пунктов в рамках соглашения между правительствами Российской Федерации и Бразилии размещен недалеко от города Итажуба на территории Бразильской астрофизической обсерватории Пико-Дос-Диас. В будущем планируется размещение очередного специализированного пункта за рубежом.
Результатами наблюдений являются измерения координат космических объектов и космических аппаратов. Помимо координатных измерений аппаратурой комплекса фиксируется блеск космического аппарата, по изменениям которого можно судить о работоспособности системы ориентации или о нештатной ситуации на борту.
Результаты обработки информации позволяют осуществлять уточнение параметров движения космических объектов, обнаруживать новые космические объекты, образовавшиеся в ходе запусков или разрушения объектов в космическом пространстве.
— Сближения космического мусора с российскими спутниками и МКС на какие дистанции считаются опасными?
— Для оценки угрозы столкновения космических аппаратов, в том числе и МКС, с космическими объектами устанавливаются зоны безопасности для этих аппаратов. Если в результате прогноза какой-либо космический объект попадает в такую зону, то рассчитывается вероятность их столкновения, которая зависит от положения и скорости объектов относительно друг друга, размеров сближающихся объектов, точности определения и прогнозирования параметров их движения.
Сближение двух космических объектов считается опасным, если рассчитанное значение вероятности столкновения превышает вероятность 1:1000000.
В правилах полета МКС устанавливаются пороги зон риска столкновений: желтый и красный. При этом желтый порог определяется условием, что достоверная вероятность столкновения находится между значениями 1:100000 и 1:10000, а красный порог характеризуется вероятностью столкновения, превышающей 1:10000. Указанные критерии — пороговые значения вероятности — были выбраны на основании результатов проведенных исследований.
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— Средства АСПОС ОКП осуществляют непрерывный мониторинг околоземного космического пространства или периодический?
— Основными ограничениями для непрерывного мониторинга наблюдательными средствами являются относительно небольшое количество телескопов (на данный момент 36) и возможность их работы только в ночное время суток при отсутствии облачности и других мешающих факторов. Для увеличения эффективности работы системы необходимо дальнейшее развитие средств мониторинга, состав которых необходимо расширять не только путем увеличения количества телескопов, но и за счет включения в состав системы радиолокационных средств, способных работать в круглосуточном режиме.
Рассматривается возможность создания специализированного космического сегмента мониторинга околоземного космического пространства, включающего в свой состав космические аппараты, оснащенные высокочувствительной оптико-электронной аппаратурой. Такое развитие предполагается в рамках создания системы "Млечный путь", которая должна обеспечить глобальный охват, оперативность и полноту мониторинга околоземного космического пространства.
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