https://ria.ru/20200821/puteshestviya-1576070645.html
В России стартовала программа путешествий с кешбэком до 15 тысяч рублей
В России стартовала программа доступных путешествий по стране, она продлится ровно неделю, до 28 августа включительно, сообщает пресс-служба Ростуризма. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T07:00
2020-08-21T07:00
2020-08-21T13:51
туризм
зарина догузова
туризм
цены
поволжье
туры
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
владивосток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155353/84/1553538466_0:0:3088:1737_1400x0_80_0_0_5c8b2666dabbd3534f94fe53c1a817bf.jpg
<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> В России стартовала программа доступных путешествий по стране, она продлится ровно неделю, до 28 августа включительно, сообщает пресс-служба Ростуризма.Можно приобрести поездку в любой из регионов и вернуть от пяти до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости выбранного предложения. В программе смогут принять участие около трех миллионов человек. К их услугам более миллиона туров — от Калининграда до Владивостока.С 1 октября станут доступны направления с повышенным сезонным спросом: Краснодарский край, Крым, Севастополь, Алтай и Алтайский край, Ставропольский край, Калининградская область (приобрести туры туда также необходимо с 21 по 28 августа 2020 года)."Мы рассчитываем, что миллионы граждан смогут выбрать для себя интересные предложения и открыть новые направления для отдыха в нашей стране. Тем более что осень — прекрасная пора для путешествий", — <a href="https://disk.yandex.ru/i/l8N5PP4dTmi9nw" target="_blank">заявила </a>глава Ростуризма Зарина Догузова.По ее словам, речь идет как об отдыхе в бархатный сезон на Юге России, оздоровительных курортах Кавказа и Урала, так и о круизах и рыбалке на Волге, активных видах отдыха в Сибири, автомобильных путешествиях.В Ростуризме уточнили, что пять тысяч вернется за поездку стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей, десять тысяч — за туры от 50 до 75 тысяч рублей, а 15 тысяч — за программы ценой от 75 тысяч и выше. Путешествие должно быть длительностью от пяти дней (четырех ночей).Для получения выплаты необходимо воспользоваться картой национальной платежной системы "Мир". Предложения представлены на сайте мирпутешествий.рф. Участвуют около двух тысяч компаний — туроператоры, отели, санатории, турбазы.Сумма выплат будет начислена автоматически — максимум в течение пяти дней.При отмене тура возврат средств происходит по условиям тарифа, который используют туроператоры или гостиницы, а перечисленная частичная компенсация возвращается обратно.Все подробности о программе можно узнать на национальном туристическом портале мирпутешествий.рф, а также в @russia.travel.official. Телефоны горячей линии (круглосуточно): 8-800-100-54-64; 8-800-550-83-22.
https://ria.ru/20200817/1575880849.html
https://ria.ru/20200812/1575660581.html
поволжье
владивосток
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155353/84/1553538466_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_19a4fee803492a56adb6635ef0490858.jpg
Старт программы путешествий с кешбэком
Глава Ростуризма Зарина Догузова о старте программы путешествий с кешбэком
2020-08-21T07:00
true
PT1M33S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зарина догузова, туризм, цены, поволжье, туры, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), владивосток, краснодарский край
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В России стартовала программа доступных путешествий по стране, она продлится ровно неделю, до 28 августа включительно, сообщает пресс-служба Ростуризма.
Можно приобрести поездку в любой из регионов и вернуть от пяти до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости выбранного предложения.
В программе смогут принять участие около трех миллионов человек. К их услугам более миллиона туров — от Калининграда до Владивостока.
С 1 октября станут доступны направления с повышенным сезонным спросом: Краснодарский край, Крым, Севастополь, Алтай и Алтайский край, Ставропольский край, Калининградская область (приобрести туры туда также необходимо с 21 по 28 августа 2020 года).
"Мы рассчитываем, что миллионы граждан смогут выбрать для себя интересные предложения и открыть новые направления для отдыха в нашей стране. Тем более что осень — прекрасная пора для путешествий", — заявила
глава Ростуризма Зарина Догузова.
По ее словам, речь идет как об отдыхе в бархатный сезон на Юге России, оздоровительных курортах Кавказа и Урала, так и о круизах и рыбалке на Волге, активных видах отдыха в Сибири, автомобильных путешествиях.
В Ростуризме уточнили, что пять тысяч вернется за поездку стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей, десять тысяч — за туры от 50 до 75 тысяч рублей, а 15 тысяч — за программы ценой от 75 тысяч и выше. Путешествие должно быть длительностью от пяти дней (четырех ночей).
Для получения выплаты необходимо воспользоваться картой национальной платежной системы "Мир". Предложения представлены на сайте мирпутешествий.рф. Участвуют около двух тысяч компаний — туроператоры, отели, санатории, турбазы.
Сумма выплат будет начислена автоматически — максимум в течение пяти дней.
При отмене тура возврат средств происходит по условиям тарифа, который используют туроператоры или гостиницы, а перечисленная частичная компенсация возвращается обратно.
Все подробности о программе можно узнать на национальном туристическом портале мирпутешествий.рф, а также в @russia.travel.official. Телефоны горячей линии (круглосуточно): 8-800-100-54-64; 8-800-550-83-22.