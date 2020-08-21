https://ria.ru/20200821/priangare-1576076263.html

Правительство выделило средства на рекультивацию в Усолье-Сибирском

Правительство РФ одобрило выделение средств на неотложные меры по приведению в безопасное состояние объектов в Усолье-Сибирском, подвергшихся загрязнению в... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T09:41

2020-08-21T09:41

2020-08-21T09:46

россия

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

владимир путин

иркутская область

усолье-сибирское

общество

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Правительство РФ одобрило выделение средств на неотложные меры по приведению в безопасное состояние объектов в <a href="http://ria.ru/location_Usole_Sibirskoe/" target="_blank" data-auto="true">Усолье-Сибирском</a>, подвергшихся загрязнению в результате экономической деятельности, связанной с производством химической продукции, сообщается <a href="http://government.ru/news/40250/" target="_blank" rel="nofollow noopener">на сайте кабмина</a>.Ранее президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском, где возникло крупное загрязнение. Путин поручил создать межведомственную рабочую группу, разработать план работы по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов и через три месяца доложить о результатах первого этапа работ.На заседании правительства обсуждались вопросы о выделении в 2020 году <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> России средств на выполнение комплекса неотложных мер, включая работы по изоляции и приведению в безопасное состояние объектов, расположенных на территории городского округа города Усолье-Сибирское <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> и подвергшихся загрязнению в результате экономической деятельности, связанной с производством химической продукции.Отмечается, что проведение первоочередных мер поможет обезопасить объекты накопленного вреда, а также снизить экологические риски и защитить местных жителей."Принять проект распоряжения правительства <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> по данному вопросу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200814/1575788307.html

https://ria.ru/20200807/1575475010.html

россия

иркутская область

усолье-сибирское

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), владимир путин, иркутская область, усолье-сибирское, общество