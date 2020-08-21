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Правительство выделило средства на рекультивацию в Усолье-Сибирском
Правительство РФ одобрило выделение средств на неотложные меры по приведению в безопасное состояние объектов в Усолье-Сибирском, подвергшихся загрязнению в... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T09:41
2020-08-21T09:46
россия
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
владимир путин
иркутская область
усолье-сибирское
общество
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Правительство РФ одобрило выделение средств на неотложные меры по приведению в безопасное состояние объектов в <a href="http://ria.ru/location_Usole_Sibirskoe/" target="_blank" data-auto="true">Усолье-Сибирском</a>, подвергшихся загрязнению в результате экономической деятельности, связанной с производством химической продукции, сообщается <a href="http://government.ru/news/40250/" target="_blank" rel="nofollow noopener">на сайте кабмина</a>.Ранее президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском, где возникло крупное загрязнение. Путин поручил создать межведомственную рабочую группу, разработать план работы по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов и через три месяца доложить о результатах первого этапа работ.На заседании правительства обсуждались вопросы о выделении в 2020 году <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> России средств на выполнение комплекса неотложных мер, включая работы по изоляции и приведению в безопасное состояние объектов, расположенных на территории городского округа города Усолье-Сибирское <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> и подвергшихся загрязнению в результате экономической деятельности, связанной с производством химической продукции.Отмечается, что проведение первоочередных мер поможет обезопасить объекты накопленного вреда, а также снизить экологические риски и защитить местных жителей."Принять проект распоряжения правительства <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> по данному вопросу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200814/1575788307.html
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россия
иркутская область
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россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), владимир путин, иркутская область, усолье-сибирское, общество

Правительство выделило средства на рекультивацию в Усолье-Сибирском

09:41 21.08.2020 (обновлено: 09:46 21.08.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии во время осмотра территории предприятия "Усольехимпром"
Сотрудники Росгвардии во время осмотра территории предприятия Усольехимпром
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Сотрудники Росгвардии во время осмотра территории предприятия "Усольехимпром". Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выделение средств на неотложные меры по приведению в безопасное состояние объектов в Усолье-Сибирском, подвергшихся загрязнению в результате экономической деятельности, связанной с производством химической продукции, сообщается на сайте кабмина.
Ранее президент России Владимир Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском, где возникло крупное загрязнение. Путин поручил создать межведомственную рабочую группу, разработать план работы по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов и через три месяца доложить о результатах первого этапа работ.
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На заседании правительства обсуждались вопросы о выделении в 2020 году Минприроды России средств на выполнение комплекса неотложных мер, включая работы по изоляции и приведению в безопасное состояние объектов, расположенных на территории городского округа города Усолье-Сибирское Иркутской области и подвергшихся загрязнению в результате экономической деятельности, связанной с производством химической продукции.
Отмечается, что проведение первоочередных мер поможет обезопасить объекты накопленного вреда, а также снизить экологические риски и защитить местных жителей.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Мэр города Усолье-Сибирское Максим Торопкин и первый заместитель начальника Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Александр Парфенчик во время совещания в городе Усолье-Сибирское
7 августа, 09:13
Мэр Усолья-Сибирского рассказал, чем опасна загрязненная территория
1401011
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РоссияМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Владимир ПутинИркутская областьУсолье-СибирскоеОбщество
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