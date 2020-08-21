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Вильфанд предупредил об аномальном тепле в Европейской России
В Калининградской области, а также в ряде областей на севере Европейской России установится аномально теплая погода с температурой на четыре-пять градусов выше... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T00:27
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россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> В <u><a href="http://ria.ru/location_Kaliningradskaja_oblast/">Калининградской области</a></u>, а также в ряде областей на севере Европейской России установится аномально теплая погода с температурой на четыре-пять градусов выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>.В <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, в <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Архангельской области</a>, в Карелии, в <a href="http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Мурманской области</a> температура будет на четыре-шесть градусов выше нормы, добавил синоптик, напомнив, что еще недавно там были заморозки. "В <a href="http://ria.ru/location_Murmansk/" target="_blank" data-auto="true">Мурманске</a> будет 17-18 градусов тепла, а в Санкт-Петербурге - 23-25 градусов", - заключил Вильфанд.
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд предупредил об аномальном тепле в Европейской России

00:27 21.08.2020 (обновлено: 01:03 21.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов Роман Вильфанд
 Роман Вильфанд
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В Калининградской области, а также в ряде областей на севере Европейской России установится аномально теплая погода с температурой на четыре-пять градусов выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Невероятно тепло в Калининградской области. Температура воды - 21-22 градуса, температура воздуха выше 25 градусов, до 30 может доходить. Такая погода стоит уже неделю, и до середины следующей недели она сохранится. Температуры выше нормы на четыре-пять градусов. Это редкая ситуация для второй половины августа, и в отдельные дни бились температурные рекорды. В Калининграде точно такая же погода, как на Черноморском побережье, но только температура воды ниже - 21-22 градуса", - сказал Вильфанд.
В Санкт-Петербурге, в Архангельской области, в Карелии, в Мурманской области температура будет на четыре-шесть градусов выше нормы, добавил синоптик, напомнив, что еще недавно там были заморозки.
Мурманске будет 17-18 градусов тепла, а в Санкт-Петербурге - 23-25 градусов", - заключил Вильфанд.
Двойная радуга над Москвой
18 августа, 16:58
Вильфанд рассказал, когда синоптики начнут точно предсказывать погоду
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РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
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