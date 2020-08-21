https://ria.ru/20200821/pogoda-1576071501.html

Вильфанд предупредил об аномальном тепле в Европейской России

В Калининградской области, а также в ряде областей на севере Европейской России установится аномально теплая погода с температурой на четыре-пять градусов выше... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T00:27

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2020-08-21T01:03

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> В <u><a href="http://ria.ru/location_Kaliningradskaja_oblast/">Калининградской области</a></u>, а также в ряде областей на севере Европейской России установится аномально теплая погода с температурой на четыре-пять градусов выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>.В <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, в <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Архангельской области</a>, в Карелии, в <a href="http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Мурманской области</a> температура будет на четыре-шесть градусов выше нормы, добавил синоптик, напомнив, что еще недавно там были заморозки. "В <a href="http://ria.ru/location_Murmansk/" target="_blank" data-auto="true">Мурманске</a> будет 17-18 градусов тепла, а в Санкт-Петербурге - 23-25 градусов", - заключил Вильфанд.

https://radiosputnik.ria.ru/20200818/1575947923.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество