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РИА Наука
https://ria.ru/20200821/planety-1576105764.html
Астрономы оценили количество "бесхозных" планет
Американские ученые оценили ориентировочное количество в нашей Галактике одиноких планет-изгоев, не связанных ни с одной звездой. Результаты исследования... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T18:00
2020-08-21T18:00
риа наука
экзопланета
альберт эйнштейн
космос - риа наука
наса
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Американские ученые оценили ориентировочное количество в нашей Галактике одиноких планет-изгоев, не связанных ни с одной звездой. Результаты исследования опубликованы в журнале <a href="https://iopscience.iop.org/journal/1538-3881" target="_blank" rel="nofollow noopener">Astronomical Journal</a>.Расчеты специалистов из Университета штата <a href="http://ria.ru/location_StateofOhio/" target="_blank" data-auto="true">Огайо</a> показывают, что только в Млечном Пути могут быть сотни таких планет. Их выявлением и точным подсчетом будет заниматься инфракрасный космический телескоп Nancy Grace Roman, запуск которого запланирован на середину 2020-х годов. "Это открывает нам окно в те миры, которые раньше мы просто не могли увидеть, — приводятся в пресс-релизе университета слова ведущего автора исследования, аспиранта астрономии Самсона Джонсона (Samson Johnson). — Представьте, что такая же маленькая каменистая планета, как наша, свободно парит в космосе, и эта миссия поможет нам найти ее".Блуждающие планеты, или планеты-изгои — это самостоятельные объекты, масса которых аналогична массам планет. Происхождение таких объектов неизвестно, но есть вероятность, что ранее они были связаны с какой-то звездой.Телескоп, названный в честь первого главного астронома <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>, произведет первую перепись планет-изгоев, что позволит, по мнению авторов исследования, приблизиться к пониманию того, как эти планеты образуются.По поводу образования планет-изгоев авторы выдвигают несколько гипотез. Первоначально эти планеты могли возникнуть в газовых дисках вокруг молодых звезд, а затем, из-за взаимодействия с другими планетами в системе или пролета через другие звездные системы, могли быть выброшены в межзвездное пространство. Или они могли сформироваться непосредственно из вращающихся пыли и газа в результате процесса, аналогичного рождению звезд.По словам Джонсона, телескоп Nancy Grace Roman предназначен не только для определения местоположения свободно блуждающих планет в Млечном Пути, но и для проверки гипотез и моделей их формирования."Вселенная может просто кишеть планетами-изгоями, а мы даже не знаем об этом, — говорит еще один автор статьи, профессор астрономии Скотт Гауди (Scott Gaudi). — И никогда не узнаем, если не проведем тщательное исследование с помощью космического микролинзирования, как это собирается сделать телескоп Nancy Grace Roman".Метод гравитационного микролинзирования основан на гравитационной способности планет искривлять и усиливать свет, исходящий от звезд, которые проходят позади них. Эффект микролинзирования, описанный в общей теорией относительности <a href="http://ria.ru/person_Albert_EHjjnshtejjn/" target="_blank" data-auto="true">Эйнштейна</a>, позволяет телескопу находить планеты в тысячах световых лет от Земли — намного дальше, чем любые другие методы обнаружения планет.Но для этого нужна очень чувствительная аппаратура. В исследовании отмечается, что телескоп Nancy Grace Roman примерно в десять раз более чувствительный к подобным объектам, чем самый лучший наземный телескоп.Миссия сможет идентифицировать планеты-изгои с массой, равной массе Марса или больше, и будет сфокусирована на планетах в Млечном Пути — между нашим Солнцем и центром Галактики — в диапазоне, охватывающем около 24 тысяч световых лет."Эти планеты вряд ли будут поддерживать жизнь. Они, вероятно, очень холодные, потому что у них нет звезды, — отмечает Джонсон. — Но их изучение поможет лучше понять процесс планетообразования в целом"."В частности, если мы найдем много маломассивных планет-изгоев, мы будем знать, что по мере того, как звезды образуют планеты, они, вероятно, выбрасывают в галактику множество другого материала", — говорит ученый.
https://ria.ru/20200131/1564097963.html
https://ria.ru/20200731/1575221434.html
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экзопланета, альберт эйнштейн, космос - риа наука, наса

Астрономы оценили количество "бесхозных" планет

18:00 21.08.2020
1844
© Depositphotos / milangucciПланета окруженная астероидами
Планета окруженная астероидами
© Depositphotos / milangucci
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Американские ученые оценили ориентировочное количество в нашей Галактике одиноких планет-изгоев, не связанных ни с одной звездой. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomical Journal.
Расчеты специалистов из Университета штата Огайо показывают, что только в Млечном Пути могут быть сотни таких планет. Их выявлением и точным подсчетом будет заниматься инфракрасный космический телескоп Nancy Grace Roman, запуск которого запланирован на середину 2020-х годов.
"Это открывает нам окно в те миры, которые раньше мы просто не могли увидеть, — приводятся в пресс-релизе университета слова ведущего автора исследования, аспиранта астрономии Самсона Джонсона (Samson Johnson). — Представьте, что такая же маленькая каменистая планета, как наша, свободно парит в космосе, и эта миссия поможет нам найти ее".
Блуждающие планеты, или планеты-изгои — это самостоятельные объекты, масса которых аналогична массам планет. Происхождение таких объектов неизвестно, но есть вероятность, что ранее они были связаны с какой-то звездой.
Телескоп, названный в честь первого главного астронома НАСА, произведет первую перепись планет-изгоев, что позволит, по мнению авторов исследования, приблизиться к пониманию того, как эти планеты образуются.
По поводу образования планет-изгоев авторы выдвигают несколько гипотез. Первоначально эти планеты могли возникнуть в газовых дисках вокруг молодых звезд, а затем, из-за взаимодействия с другими планетами в системе или пролета через другие звездные системы, могли быть выброшены в межзвездное пространство. Или они могли сформироваться непосредственно из вращающихся пыли и газа в результате процесса, аналогичного рождению звезд.
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По словам Джонсона, телескоп Nancy Grace Roman предназначен не только для определения местоположения свободно блуждающих планет в Млечном Пути, но и для проверки гипотез и моделей их формирования.
"Вселенная может просто кишеть планетами-изгоями, а мы даже не знаем об этом, — говорит еще один автор статьи, профессор астрономии Скотт Гауди (Scott Gaudi). — И никогда не узнаем, если не проведем тщательное исследование с помощью космического микролинзирования, как это собирается сделать телескоп Nancy Grace Roman".
Метод гравитационного микролинзирования основан на гравитационной способности планет искривлять и усиливать свет, исходящий от звезд, которые проходят позади них. Эффект микролинзирования, описанный в общей теорией относительности Эйнштейна, позволяет телескопу находить планеты в тысячах световых лет от Земли — намного дальше, чем любые другие методы обнаружения планет.
Но для этого нужна очень чувствительная аппаратура. В исследовании отмечается, что телескоп Nancy Grace Roman примерно в десять раз более чувствительный к подобным объектам, чем самый лучший наземный телескоп.
Миссия сможет идентифицировать планеты-изгои с массой, равной массе Марса или больше, и будет сфокусирована на планетах в Млечном Пути — между нашим Солнцем и центром Галактики — в диапазоне, охватывающем около 24 тысяч световых лет.
"Эти планеты вряд ли будут поддерживать жизнь. Они, вероятно, очень холодные, потому что у них нет звезды, — отмечает Джонсон. — Но их изучение поможет лучше понять процесс планетообразования в целом".
"В частности, если мы найдем много маломассивных планет-изгоев, мы будем знать, что по мере того, как звезды образуют планеты, они, вероятно, выбрасывают в галактику множество другого материала", — говорит ученый.
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