https://ria.ru/20200821/patriarkh-1576105399.html

Патриарх Кирилл призвал верующих готовиться к "собственному" концу света

Людям следует задумываться не только о вселенском конце света, в который верят христиане, но и о собственном — смерти, заявил патриарх Московский и вся Руси... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T17:25

2020-08-21T17:25

2020-08-21T22:20

религия

русская православная церковь

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

патриарх кирилл (владимир гундяев)

москва

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Людям следует задумываться не только о вселенском конце света, в который верят христиане, но и о собственном — смерти, заявил патриарх Московский и вся Руси Кирилл в пятницу после литургии в Свято-Троицком соборе Соловецкого монастыря.<a href="http://ria.ru/person_Patriarkh_Kirill_Vladimir_Gundjaev/" target="_blank" data-auto="true">Патриарх Кирилл</a> 20-21 августа совершил первый после начала пандемии коронавируса визит за пределами <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> — в Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь. Он осмотрел монастырь и принял участие в заседании попечительского совета по восстановлению обители.Патриарх напомнил, что за Божественной литургией в пятницу читали отрывок из Евангелия от Матфея: "И померкнут солнце и луна, и звезды спадут с неба, и тогда явится Сын Человеческий, грядущий на облаке во славе своей"."Речь идет о конце человеческой истории, о втором страшном и славном пришествии Господа и Спасителя. <…> Мы точно знаем, что все так и произойдет, поэтому тема конца света очень затрагивает людей. Но ведь куда ближе к нам не тот космический конец вселенной, а наш собственный конец света", — сказал патриарх Кирилл, чьи слова приводятся на сайте Русской православной церкви.По его убеждению, для христианина вопрос о своей смерти очень актуален."Каждый ведь знает, как легко он поддается на искушения, на соблазны, как, идя порой против своей совести, против своей природы, совершает грех и беззаконие. С этим багажом мы и предстанем (перед Богом. — Прим. ред.) не тогда, когда космос завершит свое физическое бытие, а когда просто перестанет биться один из органов нашего физического тела, именуемый сердцем… Сегодняшнее евангельское чтение помогает нам понять, что наша жизнь здесь обусловливает наше вечное бытие, и потому забота о спасении души должна быть самым важным приоритетом. Все иное нужно поставить на периферию", — сказал патриарх Кирилл.Он посоветовал больше в своей жизни "обращаться к высокому, возвышенному, святому, от Бога исходящему". В этом случае человек, по его мнению, обретает "великую мудрость, способность отличать пшеницу от плевел, существенное от третьестепенного"."Мы поможем самим себе сохранить спокойствие и силу духа, перестать осуждать людей, перестать гневаться на людей и на обстоятельства, перестать обманывать родных, близких и чужих, мы будем жить просто, чисто и ясно. "Да будут слова ваши "да, да", "нет, нет", а что больше — от лукавого" (Мф. 5:37), учит нас Господь", — подытожил предстоятель Русской церкви.

https://ria.ru/20190606/1555296247.html

https://ria.ru/20200802/1575276368.html

https://ria.ru/20200819/1576002949.html

Aruba Miro это событие надо встретить достойно, патриарх на яхте будет свой конец света встречать 55

Николай Ефимов бать ты чего там кадила нанюхался? 40

13

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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