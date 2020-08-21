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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200821/patriarkh-1576105399.html
Патриарх Кирилл призвал верующих готовиться к "собственному" концу света
Людям следует задумываться не только о вселенском конце света, в который верят христиане, но и о собственном — смерти, заявил патриарх Московский и вся Руси... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T17:25
2020-08-21T22:20
религия
русская православная церковь
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
патриарх кирилл (владимир гундяев)
москва
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Людям следует задумываться не только о вселенском конце света, в который верят христиане, но и о собственном — смерти, заявил патриарх Московский и вся Руси Кирилл в пятницу после литургии в Свято-Троицком соборе Соловецкого монастыря.<a href="http://ria.ru/person_Patriarkh_Kirill_Vladimir_Gundjaev/" target="_blank" data-auto="true">Патриарх Кирилл</a> 20-21 августа совершил первый после начала пандемии коронавируса визит за пределами <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> — в Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь. Он осмотрел монастырь и принял участие в заседании попечительского совета по восстановлению обители.Патриарх напомнил, что за Божественной литургией в пятницу читали отрывок из Евангелия от Матфея: "И померкнут солнце и луна, и звезды спадут с неба, и тогда явится Сын Человеческий, грядущий на облаке во славе своей"."Речь идет о конце человеческой истории, о втором страшном и славном пришествии Господа и Спасителя. &lt;…&gt; Мы точно знаем, что все так и произойдет, поэтому тема конца света очень затрагивает людей. Но ведь куда ближе к нам не тот космический конец вселенной, а наш собственный конец света", — сказал патриарх Кирилл, чьи слова приводятся на сайте Русской православной церкви.По его убеждению, для христианина вопрос о своей смерти очень актуален."Каждый ведь знает, как легко он поддается на искушения, на соблазны, как, идя порой против своей совести, против своей природы, совершает грех и беззаконие. С этим багажом мы и предстанем (перед Богом. — Прим. ред.) не тогда, когда космос завершит свое физическое бытие, а когда просто перестанет биться один из органов нашего физического тела, именуемый сердцем… Сегодняшнее евангельское чтение помогает нам понять, что наша жизнь здесь обусловливает наше вечное бытие, и потому забота о спасении души должна быть самым важным приоритетом. Все иное нужно поставить на периферию", — сказал патриарх Кирилл.Он посоветовал больше в своей жизни "обращаться к высокому, возвышенному, святому, от Бога исходящему". В этом случае человек, по его мнению, обретает "великую мудрость, способность отличать пшеницу от плевел, существенное от третьестепенного"."Мы поможем самим себе сохранить спокойствие и силу духа, перестать осуждать людей, перестать гневаться на людей и на обстоятельства, перестать обманывать родных, близких и чужих, мы будем жить просто, чисто и ясно. "Да будут слова ваши "да, да", "нет, нет", а что больше — от лукавого" (Мф. 5:37), учит нас Господь", — подытожил предстоятель Русской церкви.
https://ria.ru/20190606/1555296247.html
https://ria.ru/20200802/1575276368.html
https://ria.ru/20200819/1576002949.html
это событие надо встретить достойно, патриарх на яхте будет свой конец света встречать
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бать ты чего там кадила нанюхался?
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религия, русская православная церковь, новости - религия и мировоззрение, патриарх кирилл (владимир гундяев), москва, московская область (подмосковье), общество

Патриарх Кирилл призвал верующих готовиться к "собственному" концу света

17:25 21.08.2020 (обновлено: 22:20 21.08.2020)
12274
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Людям следует задумываться не только о вселенском конце света, в который верят христиане, но и о собственном — смерти, заявил патриарх Московский и вся Руси Кирилл в пятницу после литургии в Свято-Троицком соборе Соловецкого монастыря.
Патриарх Кирилл 20-21 августа совершил первый после начала пандемии коронавируса визит за пределами Москвы и Московской области — в Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь. Он осмотрел монастырь и принял участие в заседании попечительского совета по восстановлению обители.
Патриарх напомнил, что за Божественной литургией в пятницу читали отрывок из Евангелия от Матфея: "И померкнут солнце и луна, и звезды спадут с неба, и тогда явится Сын Человеческий, грядущий на облаке во славе своей".
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"Речь идет о конце человеческой истории, о втором страшном и славном пришествии Господа и Спасителя. <…> Мы точно знаем, что все так и произойдет, поэтому тема конца света очень затрагивает людей. Но ведь куда ближе к нам не тот космический конец вселенной, а наш собственный конец света", — сказал патриарх Кирилл, чьи слова приводятся на сайте Русской православной церкви.
По его убеждению, для христианина вопрос о своей смерти очень актуален.
"Каждый ведь знает, как легко он поддается на искушения, на соблазны, как, идя порой против своей совести, против своей природы, совершает грех и беззаконие. С этим багажом мы и предстанем (перед Богом. — Прим. ред.) не тогда, когда космос завершит свое физическое бытие, а когда просто перестанет биться один из органов нашего физического тела, именуемый сердцем… Сегодняшнее евангельское чтение помогает нам понять, что наша жизнь здесь обусловливает наше вечное бытие, и потому забота о спасении души должна быть самым важным приоритетом. Все иное нужно поставить на периферию", — сказал патриарх Кирилл.
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Он посоветовал больше в своей жизни "обращаться к высокому, возвышенному, святому, от Бога исходящему". В этом случае человек, по его мнению, обретает "великую мудрость, способность отличать пшеницу от плевел, существенное от третьестепенного".
"Мы поможем самим себе сохранить спокойствие и силу духа, перестать осуждать людей, перестать гневаться на людей и на обстоятельства, перестать обманывать родных, близких и чужих, мы будем жить просто, чисто и ясно. "Да будут слова ваши "да, да", "нет, нет", а что больше — от лукавого" (Мф. 5:37), учит нас Господь", — подытожил предстоятель Русской церкви.
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Религия и мировоззрениеРелигияРусская православная церковьНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
Популярные комментарии
это событие надо встретить достойно, патриарх на яхте будет свой конец света встречать
21 августа, 17:42
Aruba Miro
28511119
бать ты чего там кадила нанюхался?
21 августа, 17:47
НЕНиколай Ефимов
18810112
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