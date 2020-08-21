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Тамбовская область
https://ria.ru/20200821/park-1576111453.html
Тамбовский губернатор поддержал создание нового детского парка на Цне
Детский парк "Пчёлка" будет создан в ближайшие два года на заречной территории канала Цны в Тамбове; участие в установке закладного камня на месте будущего... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T19:30
2020-08-21T19:30
тамбовская область
общество
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<strong>ТАМБОВ, 21 авг – РИА Новости.</strong> Детский парк "Пчёлка" будет создан в ближайшие два года на заречной территории канала Цны в <a href="http://ria.ru/location_Tambov/" target="_blank" data-auto="true">Тамбове</a>; участие в установке закладного камня на месте будущего парка принял глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.По его словам, Никитин поддержал обращения представителей общественности по обустройству заречной территории в Тамбове. Из регионального бюджета планируется выделить дополнительные средства на установку игрового и спортивного оборудования. Проект будет осуществлен в два этапа в течение 2021 и 2022 годов для максимально эффективного использования природных особенностей территории ."На территории около 1,5 гектаров предполагается размещение зон с установкой различных игровых комплексов и малых архитектурных форм, объединенных общей композиционной идеей. В благоустройстве в качестве основного элемента предполагается использовать соты. Предусмотрены зоны тихого отдыха с беседками и скамейками, а также роллерная трасса, оригинальные детские городки, а в зимнее время - каток. Детский городок будет бесплатным для посещения, на его территории не будет коммерческих игровых площадок и аттракционов", - сказал собеседник агентства.Губернатор принял участие в установке закладного камня вместе с юными тамбовчанами, которые предварительно ознакомились с проектом парка."Это проект, который мы долго обсуждали, и он будет реализован — это главное. В таких вопросах главный ориентир - это дети, и я вижу сегодня неподдельный интерес с их стороны, улыбки, радость. Будущий проект был продуман досконально. Мы хотим сделать эту территорию интересной и насыщенной. И я уверен, что детский парк "Пчелка" станет лучшей игровой зоной для детей в регионе", - приводит пресс-служба слова Никитина.
https://ria.ru/20200820/shkolniki-1576068746.html
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общество

Тамбовский губернатор поддержал создание нового детского парка на Цне

19:30 21.08.2020
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© РИА Новости / Александр Устинов / Перейти в фотобанкВиды Тамбова
Виды Тамбова
© РИА Новости / Александр Устинов
Перейти в фотобанк
ТАМБОВ, 21 авг – РИА Новости. Детский парк "Пчёлка" будет создан в ближайшие два года на заречной территории канала Цны в Тамбове; участие в установке закладного камня на месте будущего парка принял глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"В марте 2020 года глава Тамбова Наталия Макаревич предложила комплексно благоустроить часть заречной территории в интересах самых маленьких жителей города. При этом решение принималось с учетом мнения горожан. С 16 по 23 марта на сайте администрации Тамбова и на проекте "Активный гражданин Россия" проводился опрос населения. В нем приняло участие около 10 тысяч человек. Инициативу благоустройства территории поддержали 95% участников. Итоги опроса в конце марта были утверждены на заседании общественного совета города Тамбова", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, Никитин поддержал обращения представителей общественности по обустройству заречной территории в Тамбове. Из регионального бюджета планируется выделить дополнительные средства на установку игрового и спортивного оборудования. Проект будет осуществлен в два этапа в течение 2021 и 2022 годов для максимально эффективного использования природных особенностей территории .
"На территории около 1,5 гектаров предполагается размещение зон с установкой различных игровых комплексов и малых архитектурных форм, объединенных общей композиционной идеей. В благоустройстве в качестве основного элемента предполагается использовать соты. Предусмотрены зоны тихого отдыха с беседками и скамейками, а также роллерная трасса, оригинальные детские городки, а в зимнее время - каток. Детский городок будет бесплатным для посещения, на его территории не будет коммерческих игровых площадок и аттракционов", - сказал собеседник агентства.
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Губернатор принял участие в установке закладного камня вместе с юными тамбовчанами, которые предварительно ознакомились с проектом парка.
"Это проект, который мы долго обсуждали, и он будет реализован — это главное. В таких вопросах главный ориентир - это дети, и я вижу сегодня неподдельный интерес с их стороны, улыбки, радость. Будущий проект был продуман досконально. Мы хотим сделать эту территорию интересной и насыщенной. И я уверен, что детский парк "Пчелка" станет лучшей игровой зоной для детей в регионе", - приводит пресс-служба слова Никитина.
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