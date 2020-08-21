https://ria.ru/20200821/park-1576111453.html

Тамбовский губернатор поддержал создание нового детского парка на Цне

Детский парк "Пчёлка" будет создан в ближайшие два года на заречной территории канала Цны в Тамбове; участие в установке закладного камня на месте будущего... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T19:30

2020-08-21T19:30

2020-08-21T19:30

тамбовская область

общество

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<strong>ТАМБОВ, 21 авг – РИА Новости.</strong> Детский парк "Пчёлка" будет создан в ближайшие два года на заречной территории канала Цны в <a href="http://ria.ru/location_Tambov/" target="_blank" data-auto="true">Тамбове</a>; участие в установке закладного камня на месте будущего парка принял глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.По его словам, Никитин поддержал обращения представителей общественности по обустройству заречной территории в Тамбове. Из регионального бюджета планируется выделить дополнительные средства на установку игрового и спортивного оборудования. Проект будет осуществлен в два этапа в течение 2021 и 2022 годов для максимально эффективного использования природных особенностей территории ."На территории около 1,5 гектаров предполагается размещение зон с установкой различных игровых комплексов и малых архитектурных форм, объединенных общей композиционной идеей. В благоустройстве в качестве основного элемента предполагается использовать соты. Предусмотрены зоны тихого отдыха с беседками и скамейками, а также роллерная трасса, оригинальные детские городки, а в зимнее время - каток. Детский городок будет бесплатным для посещения, на его территории не будет коммерческих игровых площадок и аттракционов", - сказал собеседник агентства.Губернатор принял участие в установке закладного камня вместе с юными тамбовчанами, которые предварительно ознакомились с проектом парка."Это проект, который мы долго обсуждали, и он будет реализован — это главное. В таких вопросах главный ориентир - это дети, и я вижу сегодня неподдельный интерес с их стороны, улыбки, радость. Будущий проект был продуман досконально. Мы хотим сделать эту территорию интересной и насыщенной. И я уверен, что детский парк "Пчелка" станет лучшей игровой зоной для детей в регионе", - приводит пресс-служба слова Никитина.

https://ria.ru/20200820/shkolniki-1576068746.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество