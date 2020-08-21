Вылет самолета с Навальным из Омска задержали до утра
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ОМСК, 21 авг - РИА Новости. Омские врачи готовы транспортировать блогера Алексея Навального в аэропорт, по просьбе немецкой медицинской бригады вылет самолета будет задержан до утра, сообщили журналистам в омском минздраве.
Ранее заместитель главного врача омской больницы скорой медпомощи (БСМП) №1 Анатолий Калиниченко рассказал, что омские врачи разрешили транспортировать Навального на лечение за рубеж. В Омск прилетела бригада немецких медиков, с ними провели консультации. Врачи сообщили, что мозг Навального находится в стабильном состоянии, сейчас угрозы жизни нет.
"Врачи БСМП №1 сообщают о своей готовности транспортировать пациента в аэропорт. По просьбе немецкой медицинской бригады вылет будет задержан до утра 22 августа. Это объясняется требованиями профсоюза авиаперевозчиков ФРГ, которые регламентируют условия работы летного состава", - сказали журналистам в омском минздраве.
В министерстве добавили, что перед длительным перелетом пилотам нужен отдых.
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме. Замглавврача больницы Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщал, что по итогам исследований ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявлено. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил, что медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки оппозиционера в берлинскую клинику "Шарите". Самолет из Нюрнберга уже прибыл в Омск, однако, по словам главврача омской больницы, врачебный консилиум пришел к выводу о невозможности транспортировки, чтобы не рисковать жизнью пациента: угрозу может представлять перепад давления при взлете, ранее именно во время взлета состояние Навального резко ухудшилось. Мураховский сообщил, что консилиум с участием немецких медиков принял решение оставить Навального в больнице до стабилизации его состояния. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле не видят препятствий для транспортировки Навального для лечения за рубеж, кроме врачебного решения.