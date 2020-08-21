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https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576115363.html
Вылет самолета с Навальным из Омска задержали до утра
Омские врачи готовы транспортировать блогера Алексея Навального в аэропорт, по просьбе немецкой медицинской бригады вылет самолета будет задержан до утра,... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T22:00
2020-08-21T22:00
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
дмитрий песков
москва
нюрнберг
омск
общество
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<strong>ОМСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Омские врачи готовы транспортировать блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> в аэропорт, по просьбе немецкой медицинской бригады вылет самолета будет задержан до утра, сообщили журналистам в омском минздраве.Ранее заместитель главного врача омской больницы скорой медпомощи (БСМП) №1 Анатолий Калиниченко рассказал, что омские врачи разрешили транспортировать Навального на лечение за рубеж. В <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омск</a> прилетела бригада немецких медиков, с ними провели консультации. Врачи сообщили, что мозг Навального находится в стабильном состоянии, сейчас угрозы жизни нет."Врачи БСМП №1 сообщают о своей готовности транспортировать пациента в аэропорт. По просьбе немецкой медицинской бригады вылет будет задержан до утра 22 августа. Это объясняется требованиями профсоюза авиаперевозчиков <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a>, которые регламентируют условия работы летного состава", - сказали журналистам в омском минздраве.В министерстве добавили, что перед длительным перелетом пилотам нужен отдых.В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме. Замглавврача больницы Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщал, что по итогам исследований ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявлено. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил, что медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки оппозиционера в берлинскую клинику "Шарите". Самолет из <a href="http://ria.ru/location_Nuremberg/" target="_blank" data-auto="true">Нюрнберга</a> уже прибыл в Омск, однако, по словам главврача омской больницы, врачебный консилиум пришел к выводу о невозможности транспортировки, чтобы не рисковать жизнью пациента: угрозу может представлять перепад давления при взлете, ранее именно во время взлета состояние Навального резко ухудшилось. Мураховский сообщил, что консилиум с участием немецких медиков принял решение оставить Навального в больнице до стабилизации его состояния. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> ранее заявил, что в Кремле не видят препятствий для транспортировки Навального для лечения за рубеж, кроме врачебного решения.
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576114013.html
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576115091.html
А ведь так спешили. А оказалось, что это немецкий профсоюз никуда не спешит ))
32
Что-то ФБК не спешит с обвинениями в адрес ФРГ. Тут человек на гране смерти, а они решили соблюсти формальности. Уверен на 100%, если бы по вине РФ были бы какие-то задержки, комментарии последовали незамедлительно и Путина снова одолела бы икота =))
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москва
нюрнберг
омск
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госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, дмитрий песков, москва, нюрнберг, омск, общество

Вылет самолета с Навальным из Омска задержали до утра

22:00 21.08.2020
18158
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ОМСК, 21 авг - РИА Новости. Омские врачи готовы транспортировать блогера Алексея Навального в аэропорт, по просьбе немецкой медицинской бригады вылет самолета будет задержан до утра, сообщили журналистам в омском минздраве.
Ранее заместитель главного врача омской больницы скорой медпомощи (БСМП) №1 Анатолий Калиниченко рассказал, что омские врачи разрешили транспортировать Навального на лечение за рубеж. В Омск прилетела бригада немецких медиков, с ними провели консультации. Врачи сообщили, что мозг Навального находится в стабильном состоянии, сейчас угрозы жизни нет.
"Врачи БСМП №1 сообщают о своей готовности транспортировать пациента в аэропорт. По просьбе немецкой медицинской бригады вылет будет задержан до утра 22 августа. Это объясняется требованиями профсоюза авиаперевозчиков ФРГ, которые регламентируют условия работы летного состава", - сказали журналистам в омском минздраве.
В министерстве добавили, что перед длительным перелетом пилотам нужен отдых.
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В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме. Замглавврача больницы Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщал, что по итогам исследований ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявлено. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил, что медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки оппозиционера в берлинскую клинику "Шарите". Самолет из Нюрнберга уже прибыл в Омск, однако, по словам главврача омской больницы, врачебный консилиум пришел к выводу о невозможности транспортировки, чтобы не рисковать жизнью пациента: угрозу может представлять перепад давления при взлете, ранее именно во время взлета состояние Навального резко ухудшилось. Мураховский сообщил, что консилиум с участием немецких медиков принял решение оставить Навального в больнице до стабилизации его состояния. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле не видят препятствий для транспортировки Навального для лечения за рубеж, кроме врачебного решения.
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Госпитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйДмитрий ПесковМоскваНюрнбергОмскОбщество
Популярные комментарии
А ведь так спешили. А оказалось, что это немецкий профсоюз никуда не спешит ))
21 августа, 22:10
ССергей
10190003
Что-то ФБК не спешит с обвинениями в адрес ФРГ. Тут человек на гране смерти, а они решили соблюсти формальности. Уверен на 100%, если бы по вине РФ были бы какие-то задержки, комментарии последовали незамедлительно и Путина снова одолела бы икота =))
21 августа, 22:17
Russian Trace
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