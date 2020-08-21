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https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576115091.html
Навальную предупредили о возможном ухудшении состояния мужа при перелете
Юлия Навальная подписала заявление с просьбой о транспортировке супруга Алексея Навального, в котором указала, что предупреждена о вероятности ухудшения его... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T21:41
2020-08-21T22:00
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
общество
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<strong>ОМСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Юлия Навальная подписала заявление с просьбой о транспортировке супруга <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, в котором указала, что предупреждена о вероятности ухудшения его состояния при перелете, сообщает минздрав <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a>.Ранее омские медики сообщили, что дали разрешение на транспортировку Навального в немецкую клинику по просьбе его родственников."После принятия решения о транспортировке Алексея Навального по просьбе родственников в одну из клиник <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> подготовлены все необходимые документы", - говорится в сообщении минздрава."Юлия Борисовна Навальная подписала заявление с просьбой о транспортировке супруга, в котором указала, что предупреждена о вероятности ухудшения его состояния при перелете. Представитель немецкой медицинской бригады подписал документ об ответственности за жизнь пациента после доставки его на борт", - говорится в сообщении.В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме. Замглавврача больницы Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщал, что по итогам исследований ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявлено. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил, что медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки оппозиционера в берлинскую клинику "Шарите". Самолет из <a href="http://ria.ru/location_Nuremberg/" target="_blank" data-auto="true">Нюрнберга</a> уже прибыл в Омск, однако, по словам главврача омской больницы, врачебный консилиум пришел к выводу о невозможности транспортировки, чтобы не рисковать жизнью пациента: угрозу может представлять перепад давления при взлете, ранее именно во время взлета состояние Навального резко ухудшилось. Мураховский сообщил, что консилиум с участием немецких медиков принял решение оставить Навального в больнице до стабилизации его состояния. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> ранее заявил, что в Кремле не видят препятствий для транспортировки Навального для лечения за рубеж, кроме врачебного решения.
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html
Неужели где-то больному может быть хуже, чем в омской больнице?
26
Я жду движений как в Белорусии, слава богу народ видит что в России происходит.
26
29
РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
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60
"Что-то скрывают от нас": жена Навального не может связаться с врачами больницы
Жена Навального заявила, что потеряла контакт с представителями больницы и пока не может получить от них новую информацию о здоровье мужа. Чуть раньше главврач больницы подробно рассказал о его состоянии. При этом Юлия Навальная не стала отвечать на вопрос журналистов о том, считает ли она опасным перелет Алексея Навального в Германию. После её заявления главврач рассказал о результатах нового консилиума с участием специалистов по медицинской транспортировке из Германии, который решил оставить Навального в омской больнице до стабилизации состояния.
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госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, общество

Навальную предупредили о возможном ухудшении состояния мужа при перелете

21:41 21.08.2020 (обновлено: 22:00 21.08.2020)
5689
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОлег Навальный и Юлия Навальная у здания омской БСМП №1
Олег Навальный и Юлия Навальная у здания омской БСМП №1
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ОМСК, 21 авг - РИА Новости. Юлия Навальная подписала заявление с просьбой о транспортировке супруга Алексея Навального, в котором указала, что предупреждена о вероятности ухудшения его состояния при перелете, сообщает минздрав Омской области.
Ранее омские медики сообщили, что дали разрешение на транспортировку Навального в немецкую клинику по просьбе его родственников.
"После принятия решения о транспортировке Алексея Навального по просьбе родственников в одну из клиник Германии подготовлены все необходимые документы", - говорится в сообщении минздрава.
"Юлия Борисовна Навальная подписала заявление с просьбой о транспортировке супруга, в котором указала, что предупреждена о вероятности ухудшения его состояния при перелете. Представитель немецкой медицинской бригады подписал документ об ответственности за жизнь пациента после доставки его на борт", - говорится в сообщении.
Акции в поддержку Алексея Навального
Вчера, 17:49
Зачем нас убеждают поверить в отравление Навального
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме. Замглавврача больницы Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщал, что по итогам исследований ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявлено. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил, что медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки оппозиционера в берлинскую клинику "Шарите". Самолет из Нюрнберга уже прибыл в Омск, однако, по словам главврача омской больницы, врачебный консилиум пришел к выводу о невозможности транспортировки, чтобы не рисковать жизнью пациента: угрозу может представлять перепад давления при взлете, ранее именно во время взлета состояние Навального резко ухудшилось. Мураховский сообщил, что консилиум с участием немецких медиков принял решение оставить Навального в больнице до стабилизации его состояния. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле не видят препятствий для транспортировки Навального для лечения за рубеж, кроме врачебного решения.
49371116
Обсудить 29
Госпитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйОбщество
Популярные комментарии
Неужели где-то больному может быть хуже, чем в омской больнице?
21 августа, 21:52
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
6001118
Я жду движений как в Белорусии, слава богу народ видит что в России происходит.
21 августа, 22:03
ttitan3331
2100221
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