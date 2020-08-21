https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576114013.html

Эксперт рассказал о веществе, найденном на руках Навального

Вещество, обнаруженное на смывах рук и одежды Алексея Навального, может быть компонентом бытовых пластиков, не может проявлять высокую острую токсичность, при... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T20:41

2020-08-21T20:41

2020-08-21T20:41

госпитализация алексея навального в омске

здоровье - общество

алексей навальный

томск

нюрнберг

омск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Вещество, обнаруженное на смывах рук и одежды <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, может быть компонентом бытовых пластиков, не может проявлять высокую острую токсичность, при длительном накоплении может влиять на гормональный фон, рассказали РИА Новости в Российском химико-технологическом университете имени Менделеева.Ранее главврач омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Александр Мураховский заявил, что вещество, которое было найдено при поверхностных смывах с одежды и рук находящегося в реанимации Навального, называется "2-этилгексил дифенил фосфат", оно не является ядом или отравляющим веществом.Как следует из комментария завкафедрой химии и технологии органического синтеза РХТУ имени Менделеева Сергея Попкова, 2-этилгексил дифенил фосфат используют в качестве пластификатора, он может быть компонентом различных бытовых пластиков."Структура этого вещества далека от структур органофосфатов, используемых в качестве инсектицидных препаратов - средств защиты растений, и еще в большей степени отличается от отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Оно является мало токсичным химикатом, и не может проявлять высокую острую токсичностью", - отметил Попков.По его словам, при длительном поступлении и накоплении вещества в жировых тканях, оно может влиять на гормональный фон. "Но, во-первых, это требует проведения специальных исследований, а во-вторых, многие вещества при большем накоплении в организме могут привести к непредсказуемым последствиям", - уточнил эксперт.Он также добавил, что в истории встречались случаи, когда, казалось бы, известные органические вещества оказывали негативное воздействие на организм человека, но подчеркнул, что они были связаны с накапливанием в организме, а негативные эффекты стали проявляться только спустя некоторое время.Ранее руководитель отдела клинической токсикологии НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Алексей Лодягин сообщал РИА Новости, что этот пластификатор используется для производства пищевой пленки или оболочки для колбасы, чтобы им отравиться, должна быть огромная концентрация.В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент в реанимации.Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме. Замглавврача больницы Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщал, что по итогам исследований ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявлено. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил, что медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки оппозиционера в берлинскую клинику "Шарите". Самолет из <a href="http://ria.ru/location_Nuremberg/" target="_blank" data-auto="true">Нюрнберга</a> уже прибыл в Омск, его вылет планируется на утро.

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576112244.html

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томск

нюрнберг

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, здоровье - общество, алексей навальный, томск, нюрнберг, омск, происшествия