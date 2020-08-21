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https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576112244.html
Врачи рассказали о результатах обследования мозга Навального
Мозг Алексея Навального находится в стабильном состоянии, сейчас угрозы жизни нет, сообщил журналистам замглавврача Анатолий Калиниченко. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T19:47
2020-08-21T19:47
госпитализация алексея навального в омске
россия
здоровье - общество
алексей навальный
германия
томск
нюрнберг
омск
общество
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<strong>ОМСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Мозг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> находится в стабильном состоянии, сейчас угрозы жизни нет, сообщил журналистам замглавврача Анатолий Калиниченко.Ранее заместитель главного врача омской больницы скорой помощи №1 рассказал, что омские врачи разрешили транспортировать Алексея Навального на лечение за рубеж после настойчивых просьб его супруги.Он рассказал, что в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омск</a> приехала бригада немецких медиков, с ними провели консультации."Энцефалограмма свидетельствует о том, что мозг Навального находится в стабильном состоянии, сейчас непосредственной угрозы жизни нет", - рассказал замглавврача Анатолий Калиниченко о состоянии Алексея Навального.В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент в реанимации.Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме. Замглавврача больницы Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщал, что по итогам исследований ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявлено. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил, что медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой его транспортировки в берлинскую клинику "Шарите". Самолет из <a href="http://ria.ru/location_Nuremberg/" target="_blank" data-auto="true">Нюрнберга</a> уже прибыл в Омск, его вылет планируется на утро.
https://ria.ru/20200821/khronologiya-1576110899.html
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html
мозг Наваленого встал в оппозицию организму
112
Он есть :)
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россия
германия
томск
нюрнберг
омск
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госпитализация алексея навального в омске, россия, здоровье - общество, алексей навальный, германия, томск, нюрнберг, омск, общество

Врачи рассказали о результатах обследования мозга Навального

19:47 21.08.2020
16822
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ОМСК, 21 авг - РИА Новости. Мозг Алексея Навального находится в стабильном состоянии, сейчас угрозы жизни нет, сообщил журналистам замглавврача Анатолий Калиниченко.
Ранее заместитель главного врача омской больницы скорой помощи №1 рассказал, что омские врачи разрешили транспортировать Алексея Навального на лечение за рубеж после настойчивых просьб его супруги.
Он рассказал, что в Омск приехала бригада немецких медиков, с ними провели консультации.
"Энцефалограмма свидетельствует о том, что мозг Навального находится в стабильном состоянии, сейчас непосредственной угрозы жизни нет", - рассказал замглавврача Анатолий Калиниченко о состоянии Алексея Навального.
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент в реанимации.
Алексей Навальный
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Раскрыта хронология событий перед госпитализацией Навального
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме. Замглавврача больницы Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщал, что по итогам исследований ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявлено. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил, что медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой его транспортировки в берлинскую клинику "Шарите". Самолет из Нюрнберга уже прибыл в Омск, его вылет планируется на утро.
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Обсудить 22
Госпитализация Алексея Навального в ОмскеРоссияЗдоровье - ОбществоАлексей НавальныйГерманияТомскНюрнбергОмскОбщество
Популярные комментарии
мозг Наваленого встал в оппозицию организму
21 августа, 19:49
Вадим Антонов
375801214
Он есть :)
21 августа, 19:48
ASAlex Smolov
274912111
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