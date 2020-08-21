https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576112244.html

Врачи рассказали о результатах обследования мозга Навального

Мозг Алексея Навального находится в стабильном состоянии, сейчас угрозы жизни нет, сообщил журналистам замглавврача Анатолий Калиниченко. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T19:47

2020-08-21T19:47

2020-08-21T19:47

госпитализация алексея навального в омске

россия

здоровье - общество

алексей навальный

германия

томск

нюрнберг

омск

общество

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<strong>ОМСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Мозг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> находится в стабильном состоянии, сейчас угрозы жизни нет, сообщил журналистам замглавврача Анатолий Калиниченко.Ранее заместитель главного врача омской больницы скорой помощи №1 рассказал, что омские врачи разрешили транспортировать Алексея Навального на лечение за рубеж после настойчивых просьб его супруги.Он рассказал, что в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омск</a> приехала бригада немецких медиков, с ними провели консультации."Энцефалограмма свидетельствует о том, что мозг Навального находится в стабильном состоянии, сейчас непосредственной угрозы жизни нет", - рассказал замглавврача Анатолий Калиниченко о состоянии Алексея Навального.В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент в реанимации.Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме. Замглавврача больницы Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщал, что по итогам исследований ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявлено. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил, что медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой его транспортировки в берлинскую клинику "Шарите". Самолет из <a href="http://ria.ru/location_Nuremberg/" target="_blank" data-auto="true">Нюрнберга</a> уже прибыл в Омск, его вылет планируется на утро.

https://ria.ru/20200821/khronologiya-1576110899.html

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html

Вадим Антонов мозг Наваленого встал в оппозицию организму 112

Alex Smolov Он есть :) 91

22

россия

германия

томск

нюрнберг

омск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, россия, здоровье - общество, алексей навальный, германия, томск, нюрнберг, омск, общество