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https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576111480.html
Врачи рассказали о подготовке Навального к перевозке
Процесс подготовки оппозиционера Алексея Навального к транспортировке из омской больницы начинается сейчас, это многокомпонентная задача, которая займет... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T19:31
2020-08-21T19:31
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
нюрнберг
омск
общество
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<strong>ОМСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Процесс подготовки оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> к транспортировке из омской больницы начинается сейчас, это многокомпонентная задача, которая займет какое-то время, рассказал журналистам заведующий отделением анестезиологии и реанимации национального центра имени <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Pirogov/" target="_blank" data-auto="true">Пирогова</a> Борис Теплых.Ранее из немецкого Нюрнберга в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омск</a> прибыл самолет с медиками, как предполагалось, на нем в клинику в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> будет транспортирован Навальный. В пятницу вечером врачи омской больницы, где он проходит лечение, сказали, что не возражают против транспортировки после просьбы родственников, которые берут на себя ответственность за перевозку."Сейчас было принято решение семьей. Этот процесс сейчас начинается - то есть самолет будет готовиться, реанимобиль будет готовиться, пациент будет готовиться к транспортировке, это задача многокомпонентная, которую мы сейчас будем выполнять", - сказал Теплых."Естественно, перевод пациента в такой ситуации это большая, многоуровневая задача. Стыковки разных служб и так далее", - добавил заместитель главврача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко. "В течение какого это времени произойдет, мы, конечно, сказать не можем", - уточнил он. "Достаточно короткий промежуток, не переживайте", - добавил Теплых."Мы со всей безопасностью и бережливостью должны его погрузить в реанимационную машину, принимающая бригада должна подготовить борт. После этого будет обеспечена транспортировка", - заключил заведующий отделением анестезиологии и реанимации национального центра имени Пирогова.В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме. Замглавврача больницы Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщал, что по итогам исследований ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявлено. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил, что медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки оппозиционера в берлинскую клинику "Шарите". Самолет из <a href="http://ria.ru/location_Nuremberg/" target="_blank" data-auto="true">Нюрнберга</a> уже прибыл в Омск, однако в пятницу главврач омской больницы говорил, что врачебный консилиум пришел к выводу о невозможности транспортировки пациента до стабилизации его состояния, чтобы не рисковать жизнью. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> ранее заявил, что в Кремле не видят препятствий для транспортировки Навального для лечения за рубеж, кроме врачебного решения.
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html
https://ria.ru/20200821/aviaperelet-1576106755.html
Если оклемается, жду ролик от Навального, как бесстыжие российские олигархи возят себя любимых лечиться в европейские клиники!!! Жуть как хочется посмотреть!!!
16
Вот так вор легко может избежать суда по уголовной статье. Просто улететь в Германию
15
8
нюрнберг
омск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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"Что-то скрывают от нас": жена Навального не может связаться с врачами больницы
Жена Навального заявила, что потеряла контакт с представителями больницы и пока не может получить от них новую информацию о здоровье мужа. Чуть раньше главврач больницы подробно рассказал о его состоянии. При этом Юлия Навальная не стала отвечать на вопрос журналистов о том, считает ли она опасным перелет Алексея Навального в Германию. После её заявления главврач рассказал о результатах нового консилиума с участием специалистов по медицинской транспортировке из Германии, который решил оставить Навального в омской больнице до стабилизации состояния.
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госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, нюрнберг, омск, общество

Врачи рассказали о подготовке Навального к перевозке

19:31 21.08.2020
1142
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ОМСК, 21 авг - РИА Новости. Процесс подготовки оппозиционера Алексея Навального к транспортировке из омской больницы начинается сейчас, это многокомпонентная задача, которая займет какое-то время, рассказал журналистам заведующий отделением анестезиологии и реанимации национального центра имени Пирогова Борис Теплых.
Ранее из немецкого Нюрнберга в Омск прибыл самолет с медиками, как предполагалось, на нем в клинику в ФРГ будет транспортирован Навальный. В пятницу вечером врачи омской больницы, где он проходит лечение, сказали, что не возражают против транспортировки после просьбы родственников, которые берут на себя ответственность за перевозку.
"Сейчас было принято решение семьей. Этот процесс сейчас начинается - то есть самолет будет готовиться, реанимобиль будет готовиться, пациент будет готовиться к транспортировке, это задача многокомпонентная, которую мы сейчас будем выполнять", - сказал Теплых.
"Естественно, перевод пациента в такой ситуации это большая, многоуровневая задача. Стыковки разных служб и так далее", - добавил заместитель главврача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко. "В течение какого это времени произойдет, мы, конечно, сказать не можем", - уточнил он. "Достаточно короткий промежуток, не переживайте", - добавил Теплых.
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Зачем нас убеждают поверить в отравление Навального
"Мы со всей безопасностью и бережливостью должны его погрузить в реанимационную машину, принимающая бригада должна подготовить борт. После этого будет обеспечена транспортировка", - заключил заведующий отделением анестезиологии и реанимации национального центра имени Пирогова.
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме. Замглавврача больницы Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщал, что по итогам исследований ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявлено. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил, что медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки оппозиционера в берлинскую клинику "Шарите". Самолет из Нюрнберга уже прибыл в Омск, однако в пятницу главврач омской больницы говорил, что врачебный консилиум пришел к выводу о невозможности транспортировки пациента до стабилизации его состояния, чтобы не рисковать жизнью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле не видят препятствий для транспортировки Навального для лечения за рубеж, кроме врачебного решения.
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71421322
Обсудить 8
Госпитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйНюрнбергОмскОбщество
Популярные комментарии
Если оклемается, жду ролик от Навального, как бесстыжие российские олигархи возят себя любимых лечиться в европейские клиники!!! Жуть как хочется посмотреть!!!
21 августа, 19:40
Владимир Лушников
1410001
Вот так вор легко может избежать суда по уголовной статье. Просто улететь в Германию
21 августа, 19:34
ИЗИгорь Земский
1400001
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