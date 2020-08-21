https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576109256.html

Навального разрешили перевезти на лечение в ФРГ

Врачи разрешили перевезти Алексея Навального за границу для лечения, сообщил замглавврача омской больницы скорой помощи № 1 Анатолий Калиниченко. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T18:50

2020-08-21T18:50

2020-08-22T01:00

госпитализация алексея навального в омске

здоровье - общество

алексей навальный

общество

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<strong>ОМСК, 21 авг — РИА Новости.</strong> Врачи разрешили перевезти <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> за границу для лечения, сообщил замглавврача омской больницы скорой помощи № 1 Анатолий Калиниченко.Он рассказал, что в Омск прибыла бригада немецких медиков, с которыми провели консультации. Иностранные специалисты посчитали пациента транспортабельным и гарантировали, что довезут его до Берлина. При этом динамика была положительной, "снижался уровень критических состояний", поэтому российские и немецкие специалисты решили повременить с этим вопросом, добавил замглавврача.По его словам, в дальнейшем медики добились стабилизации состояния Навального. Также в омской больнице ждут от принимающей стороны подтверждающие документы, подчеркнул Калиниченко.В свою очередь, главврач больницы Александр Мураховский заявил журналистам, что три лаборатории провели анализ биоматериалов и не обнаружили признаков отравления.Также, по его словам, немецкие коллеги согласились, что экстренной необходимости в транспортировке нет, учитывая риск ухудшения состояния пациента."Поскольку А. А. Навальный продолжает оставаться без сознания, вся эта информация была сообщена его супруге как законной представительнице. Мы не рекомендуем авиаперелет, тем не менее супруга настаивает на переводе мужа в немецкую клинику. Сейчас мы считаем, что такая авиаперевозка возможна под ответственность родственников и немецких врачей-реаниматологов", — подчеркнул Мураховский.Утром в Омск из Германии прилетел специализированный медицинский борт для перевозки Навального в берлинскую клинику "Шарите". Инициатором выступила организация Cinema for Peace.В справочной службе аэропорта Омска РИА Новости сообщили, что вылет самолета Bombardier Challenger 604 запланирован на утро 22 августа.В Минздраве Омской области рассказали, что местные врачи готовы довезти Навального до аэропорта. Там также пояснили, что самолет вылетит утром, так как пилотам перед длительным перелетом необходим отдых.В ведомстве подчеркнули, что жена пациента Юлия Навальная подписала заявление с просьбой о транспортировке мужа, в котором указала, что ее предупредили о вероятности ухудшения его состояния при перелете.Представитель немецкой медицинской бригады также подписал документ об ответственности за жизнь пациента после его доставки на борт, добавили в Минздраве.Госпитализация Алексея НавальногоНакануне утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Блогеру в полете стало плохо, после посадки его поместили в реанимацию. Состояние пациента оценивали как тяжелое, он находится в коме.Кира Ярмыш, пресс-секретарь ФБК, который основал Навальный, считает, что его отравили. Она подчеркнула, что накануне Алексей не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток".На борту, по данным авиакомпании <a href="http://ria.ru/organization_S7_Airlines/">S7</a>, пассажир ничего не ел и не пил.Перед вылетом он выпил чай в кофейне аэропорта. На видеозаписях видно, что стакан с напитком Навальному принес его знакомый.Калиниченко утром сообщал, что ядов и следов их пребывания в крови и моче пациента не выявили. Позже Мураховский заявил, что медики считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

https://ria.ru/20200821/analizy-1576100983.html

https://ria.ru/20200821/khronologiya-1576110899.html

https://ria.ru/20200821/aviaperelet-1576106755.html

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html

Король Фей Пофиг, всё равно в Германии его грохнут и скажут что "Новичком" отравили 367

Николай Кто такой Навальный? 364

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Замглавврача омской больницы: "Мы не возражаем против его перевода в другой стационар" Врачи разрешили перевезти Алексея Навального за границу для лечения, сообщил замглавврача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко. Он рассказал, что в Омск прибыла бригада немецких медиков, с которыми провели консультации. Иностранные специалисты посчитали пациента транспортабельным и гарантировали, что довезут его до Берлина. При этом динамика была положительной, "снижался уровень критических состояний", поэтому российские и немецкие специалисты решили повременить с этим вопросом, добавил замглавврача. 2020-08-21T18:50 true PT0M47S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, здоровье - общество, алексей навальный, общество