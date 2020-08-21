https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576103013.html

Московские врачи настояли, чтобы Навальный оставался в больнице Омска

Московские коллеги настояли на том, чтобы Алексей Навальный остался в больнице скорой медицинской помощи №1 в Омске до стабилизации состояния, никто не был... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T16:39

2020-08-21T16:39

2020-08-21T16:39

госпитализация алексея навального в омске

алексей навальный

омск

происшествия

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<strong>ОМСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Московские коллеги настояли на том, чтобы <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> остался в больнице скорой медицинской помощи №1 в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> до стабилизации состояния, никто не был против, сообщил журналистам главный врач больницы Александр Мураховский."Поэтому для того, чтобы избежать эти большие риски нарушений гемодинамических, чтобы не было рисков судорожного синдрома, реаниматологи, в частности БСМП №1, в частности московские коллеги настояли на том, чтобы пациент оставался на лечении в БСМП №1 до стойкой стабилизации его состояния", - сказал Мураховский."Наши немецкие коллеги - это транспортеры, забрали - доставили. Могу сказать, что здесь в БСМП №1 проводится весь комплекс мероприятий, нам никто не возразил, не сказал, что мы что-то не выполняем или выполняем что-то не то, что должны выполнять", - добавил он.В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме.Замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил журналистам, что медики считают основным рабочим диагнозом состояния здоровья Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

https://ria.ru/20200820/1576025396.html

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омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, омск, происшествия