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https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576103013.html
Московские врачи настояли, чтобы Навальный оставался в больнице Омска
Московские коллеги настояли на том, чтобы Алексей Навальный остался в больнице скорой медицинской помощи №1 в Омске до стабилизации состояния, никто не был... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T16:39
2020-08-21T16:39
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
омск
происшествия
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<strong>ОМСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Московские коллеги настояли на том, чтобы <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> остался в больнице скорой медицинской помощи №1 в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> до стабилизации состояния, никто не был против, сообщил журналистам главный врач больницы Александр Мураховский."Поэтому для того, чтобы избежать эти большие риски нарушений гемодинамических, чтобы не было рисков судорожного синдрома, реаниматологи, в частности БСМП №1, в частности московские коллеги настояли на том, чтобы пациент оставался на лечении в БСМП №1 до стойкой стабилизации его состояния", - сказал Мураховский."Наши немецкие коллеги - это транспортеры, забрали - доставили. Могу сказать, что здесь в БСМП №1 проводится весь комплекс мероприятий, нам никто не возразил, не сказал, что мы что-то не выполняем или выполняем что-то не то, что должны выполнять", - добавил он.В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме.Замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил журналистам, что медики считают основным рабочим диагнозом состояния здоровья Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
https://ria.ru/20200820/1576025396.html
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омск
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госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, омск, происшествия

Московские врачи настояли, чтобы Навальный оставался в больнице Омска

16:39 21.08.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевОмская БСМП №1, где находится Алексей Навальный
Омская БСМП №1, где находится Алексей Навальный
© РИА Новости / Александр Кряжев
Омская БСМП №1, где находится Алексей Навальный
ОМСК, 21 авг - РИА Новости. Московские коллеги настояли на том, чтобы Алексей Навальный остался в больнице скорой медицинской помощи №1 в Омске до стабилизации состояния, никто не был против, сообщил журналистам главный врач больницы Александр Мураховский.
"Поэтому для того, чтобы избежать эти большие риски нарушений гемодинамических, чтобы не было рисков судорожного синдрома, реаниматологи, в частности БСМП №1, в частности московские коллеги настояли на том, чтобы пациент оставался на лечении в БСМП №1 до стойкой стабилизации его состояния", - сказал Мураховский.
"Наши немецкие коллеги - это транспортеры, забрали - доставили. Могу сказать, что здесь в БСМП №1 проводится весь комплекс мероприятий, нам никто не возразил, не сказал, что мы что-то не выполняем или выполняем что-то не то, что должны выполнять", - добавил он.
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме.
Алексей Навальный
20 августа, 11:44
Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете
Замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил журналистам, что медики считают основным рабочим диагнозом состояния здоровья Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
2630107
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Госпитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйОмскПроисшествия
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